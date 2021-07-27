https://ria.ru/20210727/nauka-1743078252.html

"Роскосмос" рассказал о подготовке к стыковке модуля "Наука" с МКС

"Роскосмос" рассказал о подготовке к стыковке модуля "Наука" с МКС - РИА Новости, 27.07.2021

"Роскосмос" рассказал о подготовке к стыковке модуля "Наука" с МКС

Стыковочный узел на МКС готов для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука", внеплановый выход космонавтов в открытый космос для его чистки не... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:28

2021-07-27T12:28

2021-07-27T12:28

наука

петр дубров

олег новицкий

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Стыковочный узел на МКС готов для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука", внеплановый выход космонавтов в открытый космос для его чистки не потребуется, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".Ранее НАСА сообщило, что в понедельник порт на модуле "Звезда", куда предстоит причаливать "Науке", осмотрят с помощью канадского манипулятора и в случае необходимости космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в конце недели совершат внеплановый выход в открытый космос для его очистки."Минувшей ночью специалисты полёта изучили стыковочный узел надирного порта, куда планируется пристыковать многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". В результате анализа было констатировано отсутствие механических помех для стыковки", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса"."Таким образом подтверждена готовность стыковочных агрегатов для запланированной стыковки МЛМ, внеплановый выход в открытый космос не требуется", - добавил он.Грузовой корабль "Прогресс МС-16" вместе со старым модулем "Пирс" отчалил от МКС и был сведен с орбиты 26 июля. Эта операция позволила освободить стыковочный узел на модуле "Звезда" российского сегмента станции для приема запущенного 21 июля модуля "Наука". Его стыковка планируется на 29 июля."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

https://ria.ru/20210727/nauka-1743020153.html

https://ria.ru/20210726/pirs-1742979023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр дубров, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса