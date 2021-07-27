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Наука
https://ria.ru/20210727/nauka-1743078252.html
"Роскосмос" рассказал о подготовке к стыковке модуля "Наука" с МКС
"Роскосмос" рассказал о подготовке к стыковке модуля "Наука" с МКС - РИА Новости, 27.07.2021
"Роскосмос" рассказал о подготовке к стыковке модуля "Наука" с МКС
Стыковочный узел на МКС готов для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука", внеплановый выход космонавтов в открытый космос для его чистки не... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:28
2021-07-27T12:28
наука
петр дубров
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Стыковочный узел на МКС готов для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука", внеплановый выход космонавтов в открытый космос для его чистки не потребуется, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".Ранее НАСА сообщило, что в понедельник порт на модуле "Звезда", куда предстоит причаливать "Науке", осмотрят с помощью канадского манипулятора и в случае необходимости космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в конце недели совершат внеплановый выход в открытый космос для его очистки."Минувшей ночью специалисты полёта изучили стыковочный узел надирного порта, куда планируется пристыковать многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". В результате анализа было констатировано отсутствие механических помех для стыковки", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса"."Таким образом подтверждена готовность стыковочных агрегатов для запланированной стыковки МЛМ, внеплановый выход в открытый космос не требуется", - добавил он.Грузовой корабль "Прогресс МС-16" вместе со старым модулем "Пирс" отчалил от МКС и был сведен с орбиты 26 июля. Эта операция позволила освободить стыковочный узел на модуле "Звезда" российского сегмента станции для приема запущенного 21 июля модуля "Наука". Его стыковка планируется на 29 июля."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
https://ria.ru/20210727/nauka-1743020153.html
https://ria.ru/20210726/pirs-1742979023.html
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петр дубров, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса
12:28 27.07.2021
 
"Роскосмос" рассказал о подготовке к стыковке модуля "Наука" с МКС

"Роскосмос": помех для стыковки "Науки" с МКС нет, внеплановый выход не потребуется

© РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М" с модулем "Наука" с космодрома Байконур. Кадр трансляции
Пуск ракеты-носителя Протон-М с модулем Наука с космодрома Байконур. Кадр трансляции
© Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Стыковочный узел на МКС готов для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука", внеплановый выход космонавтов в открытый космос для его чистки не потребуется, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Ранее НАСА сообщило, что в понедельник порт на модуле "Звезда", куда предстоит причаливать "Науке", осмотрят с помощью канадского манипулятора и в случае необходимости космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в конце недели совершат внеплановый выход в открытый космос для его очистки.
"Минувшей ночью специалисты полёта изучили стыковочный узел надирного порта, куда планируется пристыковать многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". В результате анализа было констатировано отсутствие механических помех для стыковки", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"Таким образом подтверждена готовность стыковочных агрегатов для запланированной стыковки МЛМ, внеплановый выход в открытый космос не требуется", - добавил он.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
01:07
Эксперт рассказал о трудностях на модуле "Наука" при полете к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-16" вместе со старым модулем "Пирс" отчалил от МКС и был сведен с орбиты 26 июля. Эта операция позволила освободить стыковочный узел на модуле "Звезда" российского сегмента станции для приема запущенного 21 июля модуля "Наука". Его стыковка планируется на 29 июля.
"Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
Модуль Пирс после отстыковки от МКС - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 17:58
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НаукаПетр ДубровОлег НовицкийМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
 
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