22:55 27.07.2021 (обновлено: 00:02 28.07.2021)
В Польше заявили о "поражении России" из-за украинцев
Замглавы МИД Польши Пшидач: Варшава и Киев имеют общее европейское наследие
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с "Польским Радио" порассуждал об "общем европейском наследии" Украины, Польши и Литвы и высказался об общих корнях русских и украинцев.
По мнению политика, историческое единство двух народов является предметом спора, на который якобы пытается повлиять Москва.
"Историю невозможно исказить, <…> они обречены на поражение", — убежден Пшидач.
Представители Украины, Польши и Литвы неоднократно заявляли о намерении противостоять России в рамках "Люблинского треугольника", созданного в 2020 году. В начале июля 2021 года главы МИД трех стран подписали ряд документов — в том числе декларацию о совместном историческом наследии и общих ценностях, а также план мер по "противодействию российской дезинформации". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "Люблинский треугольник" альтернативой "русскому миру".
В Москве, в свою очередь, выражали сожаление из-за того, что в Киеве отрицают общность русских и украинцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают Украину частью русского мира. Он также отмечал, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с русским миром культурными и историческими связями. По словам Пескова, для защиты русского мира Москва будет придерживаться мягкой силы, никогда не используя способы, противоречащие международному праву.