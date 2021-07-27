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В Польше заявили о "поражении России" из-за украинцев
В Польше заявили о "поражении России" из-за украинцев - РИА Новости, 28.07.2021
В Польше заявили о "поражении России" из-за украинцев
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с "Польским Радио" порассуждал об "общем европейском наследии" Украины, Польши и Литвы и... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-27T22:55
2021-07-28T00:02
марчин пшидач
россия
ситуация на украине
украинцы
польша
москва
литва
украина
в мире
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с "Польским Радио" порассуждал об "общем европейском наследии" Украины, Польши и Литвы и высказался об общих корнях русских и украинцев.По мнению политика, историческое единство двух народов является предметом спора, на который якобы пытается повлиять Москва."Историю невозможно исказить, &lt;…&gt; они обречены на поражение", — убежден Пшидач.Представители Украины, Польши и Литвы неоднократно заявляли о намерении противостоять России в рамках "Люблинского треугольника", созданного в 2020 году. В начале июля 2021 года главы МИД трех стран подписали ряд документов — в том числе декларацию о совместном историческом наследии и общих ценностях, а также план мер по "противодействию российской дезинформации". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "Люблинский треугольник" альтернативой "русскому миру".В Москве, в свою очередь, выражали сожаление из-за того, что в Киеве отрицают общность русских и украинцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают Украину частью русского мира. Он также отмечал, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с русским миром культурными и историческими связями. По словам Пескова, для защиты русского мира Москва будет придерживаться мягкой силы, никогда не используя способы, противоречащие международному праву.
https://ria.ru/20210701/narody-1739502616.html
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россия
польша
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литва
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марчин пшидач, россия, ситуация на украине, украинцы, польша, москва, литва, украина, в мире
22:55 27.07.2021 (обновлено: 00:02 28.07.2021)
 
В Польше заявили о "поражении России" из-за украинцев

Замглавы МИД Польши Пшидач: Варшава и Киев имеют общее европейское наследие

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с "Польским Радио" порассуждал об "общем европейском наследии" Украины, Польши и Литвы и высказался об общих корнях русских и украинцев.
По мнению политика, историческое единство двух народов является предметом спора, на который якобы пытается повлиять Москва.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 21:45
Зеленскому припомнили его слова о русских и украинцах
"Историю невозможно исказить, <…> они обречены на поражение", — убежден Пшидач.
Представители Украины, Польши и Литвы неоднократно заявляли о намерении противостоять России в рамках "Люблинского треугольника", созданного в 2020 году. В начале июля 2021 года главы МИД трех стран подписали ряд документов — в том числе декларацию о совместном историческом наследии и общих ценностях, а также план мер по "противодействию российской дезинформации". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "Люблинский треугольник" альтернативой "русскому миру".
В Москве, в свою очередь, выражали сожаление из-за того, что в Киеве отрицают общность русских и украинцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают Украину частью русского мира. Он также отмечал, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с русским миром культурными и историческими связями. По словам Пескова, для защиты русского мира Москва будет придерживаться мягкой силы, никогда не используя способы, противоречащие международному праву.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 06:12
В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина
 
Марчин ПшидачРоссияСитуация на УкраинеукраинцыПольшаМоскваЛитваУкраинаВ мире
 
 
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