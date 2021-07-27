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МИД Китая прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов
МИД Китая прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов - РИА Новости, 27.07.2021
МИД Китая прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов
Китай считает спор вокруг Курильских островов вопросом двусторонних отношений Японии и России, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:05
2021-07-27T11:45
россия
обсуждение мирного договора россии и японии
мид кнр
курильские острова
япония
в мире
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ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. Китай считает спор вокруг Курильских островов вопросом двусторонних отношений Японии и России, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест в связи с посещением премьером Михаилом Мишустиным Курильских островов.В Кремле ответили, что глава кабмина сам будет решать, какие российские регионы ему посещать.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.
https://ria.ru/20210726/mishustin-1742852899.html
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россия, обсуждение мирного договора россии и японии, мид кнр, курильские острова, япония, в мире
11:05 27.07.2021 (обновлено: 11:45 27.07.2021)
 
МИД Китая прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов

МИД Китая: спор вокруг Курил — дело России и Японии, но итоги Второй мировой войны надо уважать

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкСухогруз заходит в бухту Крабовая острова Шикотан
Сухогруз заходит в бухту Крабовая острова Шикотан - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. Китай считает спор вокруг Курильских островов вопросом двусторонних отношений Японии и России, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Вместе с тем китайская сторона последовательно выступает за уважение и выполнение итогов мировой войны против фашизма", — сказал он на брифинге.

Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест в связи с посещением премьером Михаилом Мишустиным Курильских островов.
В Кремле ответили, что глава кабмина сам будет решать, какие российские регионы ему посещать.
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Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.
 
РоссияОбсуждение мирного договора России и ЯпонииМИД КНРКурильские островаЯпонияВ мире
 
 
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