12:54 26.07.2021 (обновлено: 14:17 26.07.2021)
В Кремле ответили на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
В Кремле прокомментировали протест Японии из-за поездки премьер-министра на Курилы
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин посещает те российские регионы, которые считает необходимым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори из-за поездки премьера на "северные территории" — так Токио называет российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — вызвал посла России Михаила Галузина в МИД, чтобы выразить протест.
Представитель Кремля добавил, что Мишустин приезжает в те области, над развитием которых, "в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами, предстоит много работать".
"Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе и президентом Путиным прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор", — сказал Песков.
Российская позиция, как напомнил пресс-секретарь президента, неоднократно доводилась до японских коллег во время переговоров на самых разных уровнях, в том числе и на высшем. Эта работа, как подчеркнул он, будет продолжаться.
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.