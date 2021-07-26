https://ria.ru/20210726/kurily-1742906476.html

В Кремле ответили на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

В Кремле ответили на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы - РИА Новости, 26.07.2021

В Кремле ответили на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

Глава правительства Михаил Мишустин посещает те российские регионы, которые считает необходимым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:54

2021-07-26T12:54

2021-07-26T14:17

такэо мори

кунашир (остров)

михаил мишустин

япония

токио

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин посещает те российские регионы, которые считает необходимым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори из-за поездки премьера на "северные территории" — так Токио называет российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — вызвал посла России Михаила Галузина в МИД, чтобы выразить протест.Представитель Кремля добавил, что Мишустин приезжает в те области, над развитием которых, "в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами, предстоит много работать".Отвечая на вопрос об условиях заключения мирного договора с Японией, Песков отметил, что "предпочел бы так однозначно не формулировать какие-то условия — это очень сложная субстанция". Однако, по его словам, точку в территориальном споре Москвы и Токио может поставить именно этот документ.Российская позиция, как напомнил пресс-секретарь президента, неоднократно доводилась до японских коллег во время переговоров на самых разных уровнях, в том числе и на высшем. Эта работа, как подчеркнул он, будет продолжаться.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.

https://ria.ru/20210726/mishustin-1742852899.html

кунашир (остров)

япония

токио

россия

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Мишустин прибыл на Итуруп Михаил Мишустин посетил с визитом Курилы и встретился с представителями бизнеса на острове Итуруп 2021-07-26T12:54 true PT0M08S

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такэо мори, кунашир (остров), михаил мишустин, япония, токио, политика, россия, дмитрий песков