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https://ria.ru/20210727/kuba-1743165707.html
Президент Кубы назвал заседание ОАГ по протестам на острове постыдным
Президент Кубы назвал заседание ОАГ по протестам на острове постыдным - РИА Новости, 27.07.2021
Президент Кубы назвал заседание ОАГ по протестам на острове постыдным
Президент Кубы Мигель Диас-Канель отверг планы проведения заседания совета Организации американских государств (ОАГ) по ситуации на Кубе, назвав его постыдным,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T19:24
2021-07-27T19:36
мигель диас-канель
бруно родригес
организация американских государств
куба
в мире
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МЕХИКО, 27 июл - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель отверг планы проведения заседания совета Организации американских государств (ОАГ) по ситуации на Кубе, назвав его постыдным, а саму организацию - "министерством колоний янки"."Следующим постыдным и уже объявленным пунктом мрачного плана против Кубы является навязывание (заседания) постоянного совета ОАГ. Дискредитированное министерство колоний янки призвано сыграть свою печальную роль лакея", - написал политик в своем блоге в Twitter.Реакция политика последовала после того, как Организация американских государств объявила о проведении в среду заседания постоянного совета ОАГ для анализа ситуации на Кубе после протестов 11 июля.По словам министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррильи в Twitter, "в своей кампании против Кубы Соединенные Штаты пытаются навязать заседание постоянного совета ОАГ, организации, которая, к их услугам, поддерживает попытки изоляции, военные интервенции и государственные перевороты в регионе".Куба была исключена из Организации американских государств в 1962 году, по словам властей - из-за давления США.Накануне госдепартамент США опубликовал заявление, в котором главы МИД 20 стран осудили массовые задержания протестующих на Кубе, потребовали соблюдать права человека и восстановить доступ к интернету. Документ подписали США, Австрия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эквадор, Эстония, Гватемала, Греция, Гондурас, Израиль, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония, Польша, Украина и Южная Корея.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
https://ria.ru/20210726/solidarnost-1742869571.html
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мигель диас-канель, бруно родригес, организация американских государств, куба, в мире
19:24 27.07.2021 (обновлено: 19:36 27.07.2021)
 
Президент Кубы назвал заседание ОАГ по протестам на острове постыдным

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал заседание ОАГ по протестам на острове

© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-ПетербургаПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
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МЕХИКО, 27 июл - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель отверг планы проведения заседания совета Организации американских государств (ОАГ) по ситуации на Кубе, назвав его постыдным, а саму организацию - "министерством колоний янки".
"Следующим постыдным и уже объявленным пунктом мрачного плана против Кубы является навязывание (заседания) постоянного совета ОАГ. Дискредитированное министерство колоний янки призвано сыграть свою печальную роль лакея", - написал политик в своем блоге в Twitter.
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Реакция политика последовала после того, как Организация американских государств объявила о проведении в среду заседания постоянного совета ОАГ для анализа ситуации на Кубе после протестов 11 июля.
По словам министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррильи в Twitter, "в своей кампании против Кубы Соединенные Штаты пытаются навязать заседание постоянного совета ОАГ, организации, которая, к их услугам, поддерживает попытки изоляции, военные интервенции и государственные перевороты в регионе".
Куба была исключена из Организации американских государств в 1962 году, по словам властей - из-за давления США.
Накануне госдепартамент США опубликовал заявление, в котором главы МИД 20 стран осудили массовые задержания протестующих на Кубе, потребовали соблюдать права человека и восстановить доступ к интернету. Документ подписали США, Австрия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эквадор, Эстония, Гватемала, Греция, Гондурас, Израиль, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония, Польша, Украина и Южная Корея.
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Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
 
Мигель Диас-КанельБруно РодригесОрганизация американских государствКубаВ мире
 
 
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