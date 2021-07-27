https://ria.ru/20210727/kuba-1743165707.html

Президент Кубы назвал заседание ОАГ по протестам на острове постыдным

Президент Кубы назвал заседание ОАГ по протестам на острове постыдным - РИА Новости, 27.07.2021

Президент Кубы назвал заседание ОАГ по протестам на острове постыдным

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отверг планы проведения заседания совета Организации американских государств (ОАГ) по ситуации на Кубе, назвав его постыдным,... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T19:24

2021-07-27T19:24

2021-07-27T19:36

мигель диас-канель

бруно родригес

организация американских государств

куба

в мире

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МЕХИКО, 27 июл - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель отверг планы проведения заседания совета Организации американских государств (ОАГ) по ситуации на Кубе, назвав его постыдным, а саму организацию - "министерством колоний янки"."Следующим постыдным и уже объявленным пунктом мрачного плана против Кубы является навязывание (заседания) постоянного совета ОАГ. Дискредитированное министерство колоний янки призвано сыграть свою печальную роль лакея", - написал политик в своем блоге в Twitter.Реакция политика последовала после того, как Организация американских государств объявила о проведении в среду заседания постоянного совета ОАГ для анализа ситуации на Кубе после протестов 11 июля.По словам министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррильи в Twitter, "в своей кампании против Кубы Соединенные Штаты пытаются навязать заседание постоянного совета ОАГ, организации, которая, к их услугам, поддерживает попытки изоляции, военные интервенции и государственные перевороты в регионе".Куба была исключена из Организации американских государств в 1962 году, по словам властей - из-за давления США.Накануне госдепартамент США опубликовал заявление, в котором главы МИД 20 стран осудили массовые задержания протестующих на Кубе, потребовали соблюдать права человека и восстановить доступ к интернету. Документ подписали США, Австрия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эквадор, Эстония, Гватемала, Греция, Гондурас, Израиль, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония, Польша, Украина и Южная Корея.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".

https://ria.ru/20210726/solidarnost-1742869571.html

https://ria.ru/20210726/gumpomosch-1742848484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мигель диас-канель, бруно родригес, организация американских государств, куба, в мире