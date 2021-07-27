https://ria.ru/20210727/krym-1743087010.html

В Кремле отвергли идею о сделке с Турцией по Крыму

В Кремле отвергли идею о сделке с Турцией по Крыму - РИА Новости, 27.07.2021

В Кремле отвергли идею о сделке с Турцией по Крыму

Российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:05

2021-07-27T13:05

2021-07-27T15:30

греция

оон

реджеп тайип эрдоган

анкара

россия

дмитрий песков

москва

в мире

северный кипр

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала о том, что Москва и Анкара могут договориться по вопросу статуса Крыма, если Россия признает Турецкую Республику Северного Кипра независимым государством.Представитель Кремля исключил возможность подобных соглашений."Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары", — добавил он.Кипр фактически разделен на две части с 1974 года, когда Турция вторглась туда из-за попыток Греции присоединить его. В 1983 году на оккупированной территории острова (37 процентов) была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра — ее признала только Турция.Переговоры между греческой и турецкой стороной проходят при посредничестве ООН, однако после провала очередного раунда в Кран-Монтане в 2017 году они прервались.Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и намерена вместе с Украиной поддерживать крымских татар.

https://ria.ru/20210720/lavrov-1742109755.html

https://ria.ru/20210504/alliance-1730340879.html

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северный кипр

республика крым

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греция, оон, реджеп тайип эрдоган, анкара, россия, дмитрий песков, москва, в мире, северный кипр, республика крым