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В Москве выявили 2623 новых случая COVID-19
В Москве выявили 2623 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021
В Москве выявили 2623 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2623, Подмосковье - 1973, Санкт-Петербурге - 1923, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:32
2021-07-27T11:32
2021-07-27T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2623, Подмосковье - 1973, Санкт-Петербурге - 1923, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 30, Ненецком автономном округе - 10, Чукотском автономном округе - 4.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 2623 новых случая COVID-19
В Москве выявили 2623 новых случая COVID-19