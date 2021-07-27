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В Москве выявили 2623 новых случая COVID-19

В Москве выявили 2623 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021

В Москве выявили 2623 новых случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2623, Подмосковье - 1973, Санкт-Петербурге - 1923, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:32

2021-07-27T11:32

2021-07-27T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2623, Подмосковье - 1973, Санкт-Петербурге - 1923, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 30, Ненецком автономном округе - 10, Чукотском автономном округе - 4.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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