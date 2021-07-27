https://ria.ru/20210727/koreya-1743027034.html

Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи

Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи - РИА Новости, 27.07.2021

Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи

Разорванные в 2020 году линии связи между Южной Кореей и КНДР восстановили после соответствующей договоренности лидеров двух стран в переписке, сообщила... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T05:26

2021-07-27T05:26

2021-07-27T07:24

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

кэсон (город)

в мире

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СЕУЛ, 27 июл — РИА Новости. Разорванные в 2020 году линии связи между Южной Кореей и КНДР восстановили после соответствующей договоренности лидеров двух стран в переписке, сообщила президентская администрация Республики КореяПо данным ведомства, связь наладили впервые за 14 месяцев с момента прекращения работы всех линий 9 июня 2020 года. Полномочные органы двух государств провели в 10.00 (04.00 мск) первый звонок.Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера.Тогда ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Впоследствии, 16 июня 2020 года, Северная Корея взорвала само координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон.

https://ria.ru/20210628/koreya-1738858537.html

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

кэсон (город)

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южная корея, сеул, кндр (северная корея), кэсон (город), в мире