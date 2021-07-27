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Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи - РИА Новости, 27.07.2021
Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
Разорванные в 2020 году линии связи между Южной Кореей и КНДР восстановили после соответствующей договоренности лидеров двух стран в переписке, сообщила... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T05:26
2021-07-27T07:24
южная корея
сеул
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СЕУЛ, 27 июл — РИА Новости. Разорванные в 2020 году линии связи между Южной Кореей и КНДР восстановили после соответствующей договоренности лидеров двух стран в переписке, сообщила президентская администрация Республики КореяПо данным ведомства, связь наладили впервые за 14 месяцев с момента прекращения работы всех линий 9 июня 2020 года. Полномочные органы двух государств провели в 10.00 (04.00 мск) первый звонок.Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера.Тогда ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Впоследствии, 16 июня 2020 года, Северная Корея взорвала само координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон.
https://ria.ru/20210628/koreya-1738858537.html
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южная корея, сеул, кндр (северная корея), кэсон (город), в мире
05:26 27.07.2021 (обновлено: 07:24 27.07.2021)
 
Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи

Южная Корея и КНДР восстановили разорванные год назад линии связи

© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
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СЕУЛ, 27 июл — РИА Новости. Разорванные в 2020 году линии связи между Южной Кореей и КНДР восстановили после соответствующей договоренности лидеров двух стран в переписке, сообщила президентская администрация Республики Корея
По данным ведомства, связь наладили впервые за 14 месяцев с момента прекращения работы всех линий 9 июня 2020 года. Полномочные органы двух государств провели в 10.00 (04.00 мск) первый звонок.

"Южная и Северная Корея 27 июля в 10.00 решили восстановить бывшие разорванными все это время линии связи и провели первый звонок… Мы надеемся, что восстановление межкорейской линии связи положительно отразится на развитии и восстановлении межкорейских отношений", — заявили в пресс-службе.

Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера.
Тогда ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Впоследствии, 16 июня 2020 года, Северная Корея взорвала само координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон.
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