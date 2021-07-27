https://ria.ru/20210727/kitay-1742981350.html

Китай обвиняет — и требует от Америки невозможного

Китай обвиняет — и требует от Америки невозможного - РИА Новости, 27.07.2021

Китай обвиняет — и требует от Америки невозможного

"Если Соединенные Штаты не научатся жить с другими странами на равных сейчас, мы вместе с международным сообществом обязаны преподать Соединенным Штатам хороший РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T08:00

2021-07-27T08:00

2021-07-27T08:01

дональд трамп

ян цзечи

си цзиньпин

китай

кндр (северная корея)

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"Если Соединенные Штаты не научатся жить с другими странами на равных сейчас, мы вместе с международным сообществом обязаны преподать Соединенным Штатам хороший урок в этом отношении", — так Китай приветствовал прибывшую для переговоров американскую делегацию. Да, тональность высказываний китайских руководителей становится все более жесткой — приведенные выше слова принадлежат министру иностранных дел Ван И, и сказаны они накануне визита в КНР первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман.Ее поездка стала первым визитом в Китай представителя новой американской администрации. До этого прошла только встреча в Анкоридже на Аляске, в ходе которой Ван И и его шеф по политбюро Ян Цзечи в резких тонах напомнили американцам о том, что с китайцами не стоит говорить с позиции силы. И вот теперь Байден отправил в Пекин Шерман — чтобы прояснить настроения китайских товарищей и выяснить перспективы встречи на высшем уровне.Встречи, которая очень нужна американцам, ведь Байден при каждом удобном и неудобном случае рассказывает о том, как хорошо он знает Си Цзиньпина, что он провел с ним больше времени, чем кто-либо из иностранных лидеров (это, конечно, не так — ведь есть Путин, но Байден и Си действительно много часов провели в поездке по Китаю, когда оба были вице-президентами), да и вообще кому, как не Байдену, знать, как выстраивать отношения с КНР. Но для танго нужны двое — и, чтобы хотя бы продемонстрировать свое умение говорить с Си, нужен собеседник, то есть китайский председатель.А он явно не торопится встречаться со старым знакомым — и это притом что к Дональду Трампу Си прилетел буквально через два с половиной месяца после того, как миллиардер вступил в должность. Причем Си даже пренебрег протоколом — согласно которому была американская очередь наносить визит — и отправился в неофициальную поездку во Флориду.Но тогда китайцы не знали, чего ожидать от неожиданно взявшего Белый дом и обещавшего начать торговую войну Трампа, а уж Байдена они (и не только Си) изучили давно и хорошо. Так что ни о каком визите Си в США (а сейчас его очередь, ведь Трамп осенью 2017-го был в Пекине) сейчас не может быть и речи — а Байден в Китай просто так не поедет, да и приглашения не поступало. Остается лишь один вариант: встреча на полях какого-нибудь международного саммита.Но в пандемийную эпоху очные саммиты стали редкостью — ближайший ожидается в конце октября в Риме. Именно на полях "Большой двадцатки" и предлагают организовать встречу американцы — и это стало главным заданием Шерман в ходе поездки в Китай. Справилась ли она с ним? Ну на саму встречу китайцы рано или поздно, конечно, согласятся — все равно Си и Байден увидятся в Риме, так что почему бы и не провести официальные переговоры? Но на пути к встрече Пекин еще потреплет Штатам нервы — это видно уже и по тону заявлений китайских переговорщиков.Сначала, еще до приезда Шерман, Ван И заявил о необходимости преподать Штатам урок, добавив:Потом, после первого дня визита американки, официальный представитель МИД Китая сообщил, что в ходе консультаций Китай "выступил однозначно против вмешательства Соединенных Штатов во внутреннюю политику нашей страны, поскольку это подрывает национальные интересы КНР", и потребовал от Вашингтона "исправить ошибки".Какие именно ошибки? Это объяснил заместитель министра иностранных дел Се Фэн, проводивший переговоры с Шерман, — причем объяснил прямо в ходе встречи со своей коллегой:Кроме того, США пытаются смягчить недовольство своего народа относительно политических, экономических и социальных проблем внутри страны и переложить ответственность за собственные глубокие структурные противоречия на Китай посредством его демонизации.Все правительство США мобилизовано на сдерживание Китая, как будто лишь нужно сдержать развитие КНР — и все самые сложные проблемы США будут решены, США вновь станут великими, а их гегемония может продолжаться. США приплетают Китай по всякому поводу, как будто, не будь Китая, они вообще не способны о чем-то говорить. Мы призываем США изменить подобную крайне ошибочную и крайне опасную политику в отношении Китая".По сути, Се Фэн не просто продолжил ту жесткую линию, которую занимали на мартовских переговорах в Анкоридже Ван И и Ян Цзечи, — он пошел еще дальше. Американцам в лицо говорится о том, что они не понимают Китай и сознательно его демонизируют, хотя их собственные внутренние и внешние проблемы не связаны с китайской мощью.И это абсолютная правда: мир по-американски рушится в первую очередь по той причине, что Штаты надорвались (и внутри, и на глобальном уровне), и лишь во вторую очередь — из-за сопротивления Китая, России и других держав (и их усилий по строительству новой системы международных отношений). Но способны ли Штаты понять это? Нет, глобалистки настроенная часть американской элиты абсолютно убеждена в своем праве и силах руководить миром.Китай требует от Штатов отказаться от демонизации Поднебесной, от создания образа врага — но тут он требует невозможного. Вашингтон и раньше не мог жить без врага, ведь ему нужно было оправдывать свою экспансию, изображать себя не завоевателем, а освободителем и защитником. Отсюда и Перл-Хабор, после которого Штаты начали путь к мировому господству, и демонизация СССР, который не угрожал существованию Америки как государства, но мешал все тому же мировому господству. Сегодня американцам мешает Китай? Это они так говорят — на самом деле им мешают все самостоятельные державы (не только Китай и Россия, но и Иран, и Турция, и Индия, и даже изолированная КНДР), которые ставят на первое место продвижение и защиту собственных национальных интересов.Китай, конечно, давно уже не питает никаких иллюзий относительно возможности договориться со Штатами о мирном сосуществовании — еще более десяти лет назад он отказался от лукавых предложений создать "Большую двойку". Хотя после прихода к власти Трампа были некоторые надежды на то, что в США возьмут верх сторонники отказа от глобальной экспансии и сосредоточения на укреплении национального государства, вскоре они развеялись. А при Байдене Вашингтон в открытую начал строительство антикитайской коалиции. Шансов на успех в этом предприятии у него нет, но Пекин в ответ изменил риторику, повысив пафос обличительных заявлений.Резкость Поднебесной не означает, конечно, что отныне китайско-американская конфронтация будет только нарастать, — в ней возможны и временные затишья, и даже тактические перемирия.Но стратегически китайцы свой выбор давно сделали: они не верят в возможность достижения прочных всеобъемлющих договоренностей с США. И в уверения о том, что Вашингтон "не хочет, чтобы жесткая и устойчивая конкуренция перерастала в конфликт". И именно из этого будут исходить. Вот еще одна цитата из Се Фэна, в которой он объясняет отношение Пекина к китайской политике Байдена.Проблема американцев в том, что они все еще живут в другом мире — том, который уже не является ни современным, ни — тем более — миром будущего. Поэтому с посланцами из уже ушедшего мира по-американски невозможно найти общий язык — ни китайцам, ни русским, ни остальным обладающим суверенитетом народам и державам.

https://ria.ru/20210726/kitay-1742852534.html

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https://ria.ru/20210724/ssha-1742709265.html

https://ria.ru/20210723/kitay-1742459211.html

https://ria.ru/20210726/pentagon-1742963354.html

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

дональд трамп, ян цзечи, си цзиньпин, китай, кндр (северная корея), сша, в мире, авторы