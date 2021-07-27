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Наука
https://ria.ru/20210727/kapsula-1743029637.html
В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам - РИА Новости, 27.07.2021
В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
Российские специалисты разработают сервис "капсула времени" с использованием технологии блокчейн для передачи своим наследникам цифровой информации, сообщили... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T06:30
2021-07-27T12:10
наука
блокчейн
россия
мгимо
москва
великий новгород
новгородская область
технологии
общество
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские специалисты разработают сервис "капсула времени" с использованием технологии блокчейн для передачи своим наследникам цифровой информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.Руководитель проекта Дмитрий Извеков отметил, что сейчас создают сайт, на котором пользователи смогут хранить всю необходимую информацию в зашифрованном виде с условием ее передачи конкретным лицам минимум через полгода. Разработкой занимается команда из МИФИ, МГИМО и МГУ имени Ломоносова.Кроме паролей, в "капсулу времени" можно поместить фотографии, тексты, видеообращения или координаты расположения ценных вещей, чтобы передать их по наследству. Юзер отправляет ссылку получателю, который должен создать личный кабинет на сайте сервиса. Сама "капсула времени" откроется только в указанный срок.Зашифрованные данные будут храниться на SberCloud и дублироваться на DropBox и другие площадки. Для создания проекта планируют привлечь два-три миллиона рублей. Отправка первых двух капсул, по данным разработчиков, будет бесплатной, монетизация планируется за счет будущей популярности сервиса и дополнительных услуг.Проект представят на интенсивных курсах для студентов, преподавателей, студенческих и предпринимательских команд "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде. Участники смогут получить знания для запуска своего бизнеса и развития проектов в сфере сквозных технологий и новых рынков. Организаторы — "Платформа НТИ", Университет 20.35, Министерство науки и высшего образования, администрация Новгородской области.
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россия
москва
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блокчейн, россия, мгимо, москва, великий новгород, новгородская область, технологии, общество
06:30 27.07.2021 (обновлено: 12:10 27.07.2021)
 
В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам

Российские специалисты разработают сервис "капсула времени" для передачи цифровых данных наследникам

© Depositphotos / IgorVetushkoЧеловека смотрит на плату через лупу
Человека смотрит на плату через лупу - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Depositphotos / IgorVetushko
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские специалисты разработают сервис "капсула времени" с использованием технологии блокчейн для передачи своим наследникам цифровой информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

" Он позволит в защищенном режиме хранить цифровые данные и активы — от паролей для соцсетей до ключей к биткоин-кошелькам", — добавили там.

Руководитель проекта Дмитрий Извеков отметил, что сейчас создают сайт, на котором пользователи смогут хранить всю необходимую информацию в зашифрованном виде с условием ее передачи конкретным лицам минимум через полгода. Разработкой занимается команда из МИФИ, МГИМО и МГУ имени Ломоносова.
Кроме паролей, в "капсулу времени" можно поместить фотографии, тексты, видеообращения или координаты расположения ценных вещей, чтобы передать их по наследству. Юзер отправляет ссылку получателю, который должен создать личный кабинет на сайте сервиса. Сама "капсула времени" откроется только в указанный срок.
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Зашифрованные данные будут храниться на SberCloud и дублироваться на DropBox и другие площадки. Для создания проекта планируют привлечь два-три миллиона рублей.
Отправка первых двух капсул, по данным разработчиков, будет бесплатной, монетизация планируется за счет будущей популярности сервиса и дополнительных услуг.
Проект представят на интенсивных курсах для студентов, преподавателей, студенческих и предпринимательских команд "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде. Участники смогут получить знания для запуска своего бизнеса и развития проектов в сфере сквозных технологий и новых рынков.
Организаторы — "Платформа НТИ", Университет 20.35, Министерство науки и высшего образования, администрация Новгородской области.
урфу
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НаукаблокчейнРоссияМГИМОМоскваВеликий НовгородНовгородская областьТехнологииОбщество
 
 
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