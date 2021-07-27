06:30 27.07.2021 (обновлено: 12:10 27.07.2021)
В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
Российские специалисты разработают сервис "капсула времени" для передачи цифровых данных наследникам
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские специалисты разработают сервис "капсула времени" с использованием технологии блокчейн для передачи своим наследникам цифровой информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.
" Он позволит в защищенном режиме хранить цифровые данные и активы — от паролей для соцсетей до ключей к биткоин-кошелькам", — добавили там.
Руководитель проекта Дмитрий Извеков отметил, что сейчас создают сайт, на котором пользователи смогут хранить всю необходимую информацию в зашифрованном виде с условием ее передачи конкретным лицам минимум через полгода. Разработкой занимается команда из МИФИ, МГИМО и МГУ имени Ломоносова.
Кроме паролей, в "капсулу времени" можно поместить фотографии, тексты, видеообращения или координаты расположения ценных вещей, чтобы передать их по наследству. Юзер отправляет ссылку получателю, который должен создать личный кабинет на сайте сервиса. Сама "капсула времени" откроется только в указанный срок.
Зашифрованные данные будут храниться на SberCloud и дублироваться на DropBox и другие площадки. Для создания проекта планируют привлечь два-три миллиона рублей.
Отправка первых двух капсул, по данным разработчиков, будет бесплатной, монетизация планируется за счет будущей популярности сервиса и дополнительных услуг.
Проект представят на интенсивных курсах для студентов, преподавателей, студенческих и предпринимательских команд "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде. Участники смогут получить знания для запуска своего бизнеса и развития проектов в сфере сквозных технологий и новых рынков.
Организаторы — "Платформа НТИ", Университет 20.35, Министерство науки и высшего образования, администрация Новгородской области.