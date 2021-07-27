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В Петербурге задержали подозреваемого в избиении водителя на дороге
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении водителя на дороге - РИА Новости, 27.07.2021
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении водителя на дороге
Подозреваемый в избиении водителя в ходе дорожного конфликта на юго-западе Петербурга задержан, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:14
2021-07-27T16:14
2021-07-27T16:14
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Подозреваемый в избиении водителя в ходе дорожного конфликта на юго-западе Петербурга задержан, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее в сети появилось видео, где водитель автомобиля Ford Mustang с грузинскими номерами подрезает водителя автомобиля Mazda, вынуждает остановиться, после чего разбивает боковое водительское стекло и наносит молодому человеку несколько ударов."Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний уроженец одного из закавказских государств. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в полицию поступило заявление от 19-летнего водителя автомобиля Mazda. Молодой человек сообщил, что около 9 часов вечера он ехал по Таллиннскому шоссе в сторону посёлка Новое Горелово. На Лиговском путепроводе его подрезал водитель автомобиля Ford Mustang чёрного цвета, после чего произошел конфликт.Полиция Красносельского района возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Автомобиль подозреваемого изъят и помещен на спецстоянку после обнаружения признаков подделки номеров агрегатов.
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россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении водителя на дороге
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении водителя во время дорожного конфликта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости.
Подозреваемый в избиении водителя в ходе дорожного конфликта на юго-западе Петербурга
задержан, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба ГУМВД
по Петербургу и Ленинградской области
.
Ранее в сети появилось видео, где водитель автомобиля Ford Mustang с грузинскими номерами подрезает водителя автомобиля Mazda, вынуждает остановиться, после чего разбивает боковое водительское стекло и наносит молодому человеку несколько ударов.
"Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний уроженец одного из закавказских государств. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в полицию поступило заявление от 19-летнего водителя автомобиля Mazda. Молодой человек сообщил, что около 9 часов вечера он ехал по Таллиннскому шоссе в сторону посёлка Новое Горелово. На Лиговском путепроводе его подрезал водитель автомобиля Ford Mustang чёрного цвета, после чего произошел конфликт.
Полиция Красносельского района возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ
(Хулиганство). Автомобиль подозреваемого изъят и помещен на спецстоянку после обнаружения признаков подделки номеров агрегатов.