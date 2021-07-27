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Наука
https://ria.ru/20210727/immunitet-1743096767.html
Ученые оценили роль клеточного иммунитета в борьбе с COVID-19
Ученые оценили роль клеточного иммунитета в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021
Ученые оценили роль клеточного иммунитета в борьбе с COVID-19
Новое исследование, проведенное на обезьянах, показало, что Т-клетки не имеют решающего значения для иммунной памяти на SARS-CoV-2 или выздоровления от острой... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:52
2021-07-27T13:52
наука
антитела
коронавирус covid-19
вакцины
биология
здоровье
сша
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Новое исследование, проведенное на обезьянах, показало, что Т-клетки не имеют решающего значения для иммунной памяти на SARS-CoV-2 или выздоровления от острой инфекции COVID-19. У приматов даже с очень слабым клеточным иммунитетом антитела обеспечивали хороший уровень защиты при повторном заражении. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества микробиологов mBio.Для того, чтобы проверить, насколько важен для защиты от коронавируса естественный Т-клеточный иммунитет, американские ученые под руководством Ким Хасенкруг (Kim Hasenkrug) из Национального института аллергии и инфекционных болезней взяли модельных макак-резусов и с помощью стандартных реагентов ослабили у них выработку Т-лимфоцитов класса CD4+ и CD8+.Клетки CD8+ напрямую атакуют инфицированные клетки и убивают их, а CD4+ запускают иммунный ответ, распознавая патогены и секретируя цитокины — небольшие белки, которые сигнализируют о необходимости действовать другим иммунным клеткам, включая CD8+ и продуцирующие антитела — В-клетки.В течение шести недель после заражения макак, исследователи брали у них мазки из носа и глотки и проводили бронхоскопию, чтобы измерить уровень вируса в носу, рту и легких, а также мазки из прямой кишки, чтобы определить, выделяется ли вирус из кишечника. Через шесть недель исследователи повторно проверили обезьян на SARS-CoV-2 и провели анализ крови, что позволило оценить реакцию иммунной памяти.Результаты показали, что тяжесть заболевания COVID-19 не зависела от состояния Т-клеток, и у макак с сильным истощением Т-лимфоцитов развивались такие же мощные реакции иммунной памяти на вторую инфекцию. Организм обезьян создал хороший ответ иммунной памяти против коронавируса и в случае истощенных Т-клеток."Мы обнаружили, что у нас действительно хорошие реакции памяти независимо от того, истощили мы Т-клетки или нет. В основном, мы обнаружили очень сильные вируснейтрализующие антитела — наиболее важные агенты в борьбе с инфекцией. Это было неожиданным для большинства иммунологов, вирусологов и разработчиков вакцин", — приводятся в пресс-релизе Американского общества микробиологов слова Ким Хасенкруг."Если есть ответ памяти, вы получите гораздо более быстрый иммунный ответ и контроль над вирусом. Так работают прививки. Как только ваше тело обнаружит вирусный патоген, в следующий раз, когда оно увидит его, вы сможете получить гораздо более быстрый и сильный иммунный ответ. Теперь мы знаем, что наиболее важными для защиты от коронавируса являются антитела, связанный с вакцинацией, а не ответ Т-клеток", — продолжает ученый.Еще один интересный эффект, который наблюдали авторы исследования — переключение классов Т-клеток, которое происходило по мере их истощения. Например, когда истощили CD8+ клетки, сильнее становились CD4+ клетки, или В-клетки. У отдельных животных с понижением функций Т-лимфоцитов сильнее становился антительный иммунный ответ."У нас нет твердого объяснения того, почему это произошло, но мы думаем, что это связано с какой-то компенсаторной реакцией. Когда животным чего-то не хватает, они пытаются восполнить это, производя больше чего-то другого", — объясняет Хасенкруг.Авторы надеются, что полученные ими результаты сыграют важную роль при разработке вакцин и лекарств нового поколения.
https://ria.ru/20210727/glaza-1743064864.html
https://ria.ru/20210726/simptomy-1742926563.html
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антитела, коронавирус covid-19, вакцины, биология, здоровье, сша
13:52 27.07.2021
 

Ученые оценили роль клеточного иммунитета в борьбе с COVID-19

CC BY 2.0 / NIAID / Healthy Human T CellT-лимфоциты
T-лимфоциты - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
CC BY 2.0 / NIAID / Healthy Human T Cell
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Новое исследование, проведенное на обезьянах, показало, что Т-клетки не имеют решающего значения для иммунной памяти на SARS-CoV-2 или выздоровления от острой инфекции COVID-19. У приматов даже с очень слабым клеточным иммунитетом антитела обеспечивали хороший уровень защиты при повторном заражении. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества микробиологов mBio.
Для того, чтобы проверить, насколько важен для защиты от коронавируса естественный Т-клеточный иммунитет, американские ученые под руководством Ким Хасенкруг (Kim Hasenkrug) из Национального института аллергии и инфекционных болезней взяли модельных макак-резусов и с помощью стандартных реагентов ослабили у них выработку Т-лимфоцитов класса CD4+ и CD8+.
Клетки CD8+ напрямую атакуют инфицированные клетки и убивают их, а CD4+ запускают иммунный ответ, распознавая патогены и секретируя цитокины — небольшие белки, которые сигнализируют о необходимости действовать другим иммунным клеткам, включая CD8+ и продуцирующие антитела — В-клетки.
В течение шести недель после заражения макак, исследователи брали у них мазки из носа и глотки и проводили бронхоскопию, чтобы измерить уровень вируса в носу, рту и легких, а также мазки из прямой кишки, чтобы определить, выделяется ли вирус из кишечника. Через шесть недель исследователи повторно проверили обезьян на SARS-CoV-2 и провели анализ крови, что позволило оценить реакцию иммунной памяти.
Результаты показали, что тяжесть заболевания COVID-19 не зависела от состояния Т-клеток, и у макак с сильным истощением Т-лимфоцитов развивались такие же мощные реакции иммунной памяти на вторую инфекцию. Организм обезьян создал хороший ответ иммунной памяти против коронавируса и в случае истощенных Т-клеток.
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"Мы обнаружили, что у нас действительно хорошие реакции памяти независимо от того, истощили мы Т-клетки или нет. В основном, мы обнаружили очень сильные вируснейтрализующие антитела — наиболее важные агенты в борьбе с инфекцией. Это было неожиданным для большинства иммунологов, вирусологов и разработчиков вакцин", — приводятся в пресс-релизе Американского общества микробиологов слова Ким Хасенкруг.
"Если есть ответ памяти, вы получите гораздо более быстрый иммунный ответ и контроль над вирусом. Так работают прививки. Как только ваше тело обнаружит вирусный патоген, в следующий раз, когда оно увидит его, вы сможете получить гораздо более быстрый и сильный иммунный ответ. Теперь мы знаем, что наиболее важными для защиты от коронавируса являются антитела, связанный с вакцинацией, а не ответ Т-клеток", — продолжает ученый.
Еще один интересный эффект, который наблюдали авторы исследования — переключение классов Т-клеток, которое происходило по мере их истощения. Например, когда истощили CD8+ клетки, сильнее становились CD4+ клетки, или В-клетки. У отдельных животных с понижением функций Т-лимфоцитов сильнее становился антительный иммунный ответ.
"У нас нет твердого объяснения того, почему это произошло, но мы думаем, что это связано с какой-то компенсаторной реакцией. Когда животным чего-то не хватает, они пытаются восполнить это, производя больше чего-то другого", — объясняет Хасенкруг.
Авторы надеются, что полученные ими результаты сыграют важную роль при разработке вакцин и лекарств нового поколения.
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