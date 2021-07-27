https://ria.ru/20210727/gosduma-1743178665.html

В Госдуме оценили позицию Вашингтона по кибератакам

В Госдуме оценили позицию Вашингтона по кибератакам - РИА Новости, 27.07.2021

В Госдуме оценили позицию Вашингтона по кибератакам

Россию по-прежнему подают в негативных тонах в США, признака потепления отношений с Вашингтоном нет, даже несмотря на заявления чиновников американского минюста РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T21:50

2021-07-27T21:50

2021-07-27T21:50

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дмитрий новиков

госдума рф

москва

сша

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Россию по-прежнему подают в негативных тонах в США, признака потепления отношений с Вашингтоном нет, даже несмотря на заявления чиновников американского минюста о непричастности властей РФ к хакерским атакам, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков (КПРФ).Россия возглавляет список стран, с территории которых совершают кибератаки против США, однако Вашингтон не считает, что российские власти к ним причастны, заявил ранее заместитель помощника генпрокурора США (возглавляющего минюст) Ричард Даунинг."Так или иначе, Россия продолжает звучать в негативных коннотациях (в США) … Не сказал бы, что это признак потепления отношений, это скорее сохранение хорошей мины при плохой игре", - заявил Новиков.Вместе с тем происходит связывание России с теми проблемами, которые есть в США – коммерческих и некоммерческих структур – в связи с разного рода хакерскими атаками, продолжил депутат."Министерство юстиции – одна из многочисленных институций, коих насчитывается в США десятки, которые связаны с обеспечением одного или другого сегмента нацбезопасности Соединенных Штатов. И после того, как еще при (экс-президенте США Дональде) Трампе многие американские силовики высказались о том, что "российского следа" во многих случаях, где звучали обвинения (в адрес РФ) в связи с хакерскими атаками, не прослеживается, им (минюсту) ничего не остается, кроме принятия этой реальности. Но (кампанию) о вредоносности России надо поддерживать", - отметил он.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Как сообщали ранее в МИД РФ, Москва направила США более 40 обращений по поводу кибератак на госструктуры и системы России, но ответа нет, это неприемлемая, вредная позиция.

https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740950712.html

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россия, дмитрий новиков, госдума рф, москва, сша, в мире