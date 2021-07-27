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В Санкт-Петербурге нашли мертвой главу районного суда
В Санкт-Петербурге нашли мертвой главу районного суда - РИА Новости, 27.07.2021
В Санкт-Петербурге нашли мертвой главу районного суда
Председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова скончалась у себя в квартире, сообщили РИА Новости в объединенной городской пресс-службе инстанции. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:58
2021-07-27T13:27
елена горбунова
владимир барсуков (кумарин)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова скончалась у себя в квартире, сообщили РИА Новости в объединенной городской пресс-службе инстанции.Там подчеркнули, что смерть чиновницы была ненасильственной и не связана с коронавирусной инфекцией.Горбунова окончила в 1998 году Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "юриспруденция". Указом президента от 5 декабря 2001 года ее назначили судьей Куйбышевского районного суда в Санкт-Петербурге. В июле 2007 года она стала зампредседателя суда. В октябре 2017 года она заняла должность председателя Куйбышевского районного суда.За это время Горбунова рассмотрела множество дел, среди которых — дело лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Его приговорили к 23,5 года лишения свободы за создание преступного сообщества.
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елена горбунова, владимир барсуков (кумарин), санкт-петербург, происшествия
09:58 27.07.2021 (обновлено: 13:27 27.07.2021)
 
В Санкт-Петербурге нашли мертвой главу районного суда

В Санкт-Петербурге нашли мертвой председателя Куйбышевского районного суда Елену Горбунову

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова скончалась у себя в квартире, сообщили РИА Новости в объединенной городской пресс-службе инстанции.
Там подчеркнули, что смерть чиновницы была ненасильственной и не связана с коронавирусной инфекцией.
"Для нас это большая трагедия и большая потеря", — добавили в ведомстве.
Горбунова окончила в 1998 году Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "юриспруденция". Указом президента от 5 декабря 2001 года ее назначили судьей Куйбышевского районного суда в Санкт-Петербурге. В июле 2007 года она стала зампредседателя суда. В октябре 2017 года она заняла должность председателя Куйбышевского районного суда.
За это время Горбунова рассмотрела множество дел, среди которых — дело лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Его приговорили к 23,5 года лишения свободы за создание преступного сообщества.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
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