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В Санкт-Петербурге нашли мертвой главу районного суда

В Санкт-Петербурге нашли мертвой главу районного суда - РИА Новости, 27.07.2021

В Санкт-Петербурге нашли мертвой главу районного суда

Председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова скончалась у себя в квартире, сообщили РИА Новости в объединенной городской пресс-службе инстанции. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T09:58

2021-07-27T09:58

2021-07-27T13:27

елена горбунова

владимир барсуков (кумарин)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова скончалась у себя в квартире, сообщили РИА Новости в объединенной городской пресс-службе инстанции.Там подчеркнули, что смерть чиновницы была ненасильственной и не связана с коронавирусной инфекцией.Горбунова окончила в 1998 году Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "юриспруденция". Указом президента от 5 декабря 2001 года ее назначили судьей Куйбышевского районного суда в Санкт-Петербурге. В июле 2007 года она стала зампредседателя суда. В октябре 2017 года она заняла должность председателя Куйбышевского районного суда.За это время Горбунова рассмотрела множество дел, среди которых — дело лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Его приговорили к 23,5 года лишения свободы за создание преступного сообщества.

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санкт-петербург

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елена горбунова, владимир барсуков (кумарин), санкт-петербург, происшествия