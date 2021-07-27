https://ria.ru/20210727/gaz-1743182822.html

Россия и Азербайджан договорились о сезонном обмене природным газом

Россия и Азербайджан договорились о сезонном обмене природным газом - РИА Новости, 27.07.2021

Россия и Азербайджан договорились о сезонном обмене природным газом

"Газпром" и "Азерконтракт" договорились о сезонном обмене природным газом: Баку будет поставлять газ в РФ летом, а зимой аналогичные объемы газа будут поступать РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T23:05

2021-07-27T23:05

2021-07-27T23:05

россия

газпром

азербайджан

экономика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Газпром" и "Азерконтракт" договорились о сезонном обмене природным газом: Баку будет поставлять газ в РФ летом, а зимой аналогичные объемы газа будут поступать из РФ в Азербайджан, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на сообщение азербайджанской компании.Издание уточняет, что срок контракта - до 2023 года. Объемы и условия нового соглашения в "Газпроме" не комментируют. За техническую реализацию соглашения по приему и отправке соответствующих объемов газа с азербайджанской стороны будет отвечать Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR, ГНКАР).Объемы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы. При этом обычно в газовом бизнесе зимние поставки газа стоят дороже летних, пишет газета. Как отмечает "Азерконтракт", "на фоне стремительного роста газодобычи в стране Азербайджан получает возможность создать дополнительные объемы собственного газа к зиме, когда уровень внутреннего потребления существенно увеличивается"."Газпром" поставлял газ в Азербайджан в 2000–2006 годах, но затем Баку начал наращивать добычу газа под экспорт в Грузию и Турцию с месторождения Шах-Дениз. В 2017–2018 годах поставки возобновились. С 2019 года, после запуска второй фазы Шах-Дениз, Азербайджан от закупок газа в РФ отказался. "Добыча газа в Азербайджане в 2020 году, по данным BP, составила 25,8 миллиарда кубометров, внутреннее потребление - 11,9 миллиарда кубометров", - напоминает газета.В апреле текущего года истек двадцатилетний контракт на поставку газа между Азербайджаном и Турцией по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум на 6,6 миллиарда кубометров, и пока стороны не сообщали о его перезаключении. При этом Азербайджан поставляет в Турцию до 6 миллиардов кубометров по трубопроводу TANAP, еще 10 миллиардов кубометров по этому газопроводу идут далее в Европу - в Грецию, Болгарию и Италию, подчеркивает издание.

https://ria.ru/20210720/ekonomika-1742093366.html

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россия, газпром, азербайджан, экономика