08:46 27.07.2021 (обновлено: 13:39 27.07.2021)
"Русские неплохи". Китайцы поделились впечатлениями от парада ВМФ России
Пользователи китайского сайта "Гуанча" восхитились российским военным флотом
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБольшой ракетный катер проекта 12411 "Димитровград" на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи китайского сайта "Гуанча" активно комментируют парад в честь Дня Военно-морского флота России, прошедший 25 июля в Санкт-Петербурге.
Большинство читателей выразили восхищение российскими военными кораблями, заявив, что китайские суда "потерялись бы на фоне таких гигантов".
"Любой крупный надводный корабль — это уже какая-то сила! Русские действительно неплохи", — написал один из них.
"Стодвадцатичетырехметровый корабль создает впечатление 421-метрового", — добавил другой.
25 июля, 17:30Морским судам быть: в России отметили День ВМФ
Еще один комментатор сравнил российский крейсер с китайским и пришел к выводу, что Поднебесной почти удалось достичь уровня России.
Некоторые читатели с сожалением отметили, что на параде в Санкт-Петербурге не были представлены китайские ВМС.
"Почему мы не отправили корабль для участия? Это очень странно!" — задался вопросом guan_15563825741299.
"Жалко, что нам слишком далеко плыть, чтобы поучаствовать в параде", — написал другой пользователь.
В параде, посвященном 325-летию создания российского флота, приняли участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии и военно-морской базы в Сирии.
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