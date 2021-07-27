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"Русские неплохи". Китайцы поделились впечатлениями от парада ВМФ России
"Русские неплохи". Китайцы поделились впечатлениями от парада ВМФ России - РИА Новости, 27.07.2021
"Русские неплохи". Китайцы поделились впечатлениями от парада ВМФ России
Пользователи китайского сайта "Гуанча" активно комментируют парад в честь Дня Военно-морского флота России, прошедший 25 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T08:46
2021-07-27T13:39
россия
день военно-морского флота рф
северный флот вмф россии
каспийская флотилия
черноморский флот вмф россии
балтийский флот вмф россии
китай
санкт-петербург
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи китайского сайта "Гуанча" активно комментируют парад в честь Дня Военно-морского флота России, прошедший 25 июля в Санкт-Петербурге.Большинство читателей выразили восхищение российскими военными кораблями, заявив, что китайские суда "потерялись бы на фоне таких гигантов"."Стодвадцатичетырехметровый корабль создает впечатление 421-метрового", — добавил другой.Еще один комментатор сравнил российский крейсер с китайским и пришел к выводу, что Поднебесной почти удалось достичь уровня России.Некоторые читатели с сожалением отметили, что на параде в Санкт-Петербурге не были представлены китайские ВМС."Жалко, что нам слишком далеко плыть, чтобы поучаствовать в параде", — написал другой пользователь.В параде, посвященном 325-летию создания российского флота, приняли участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии и военно-морской базы в Сирии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210725/vmf-1742793174.html
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россия, день военно-морского флота рф, северный флот вмф россии, каспийская флотилия, черноморский флот вмф россии, балтийский флот вмф россии, китай, санкт-петербург, вмф рф, в мире
08:46 27.07.2021 (обновлено: 13:39 27.07.2021)
 
"Русские неплохи". Китайцы поделились впечатлениями от парада ВМФ России

Пользователи китайского сайта "Гуанча" восхитились российским военным флотом

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБольшой ракетный катер проекта 12411 "Димитровград" на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Большой ракетный катер проекта 12411 Димитровград на репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи китайского сайта "Гуанча" активно комментируют парад в честь Дня Военно-морского флота России, прошедший 25 июля в Санкт-Петербурге.
Большинство читателей выразили восхищение российскими военными кораблями, заявив, что китайские суда "потерялись бы на фоне таких гигантов".

"Любой крупный надводный корабль — это уже какая-то сила! Русские действительно неплохи", — написал один из них.

"Стодвадцатичетырехметровый корабль создает впечатление 421-метрового", — добавил другой.
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Еще один комментатор сравнил российский крейсер с китайским и пришел к выводу, что Поднебесной почти удалось достичь уровня России.
Некоторые читатели с сожалением отметили, что на параде в Санкт-Петербурге не были представлены китайские ВМС.

"Почему мы не отправили корабль для участия? Это очень странно!" — задался вопросом guan_15563825741299.

"Жалко, что нам слишком далеко плыть, чтобы поучаствовать в параде", — написал другой пользователь.
Военные корабли Черноморского флота на генеральной репетиции парада ко дню ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 13:00Морская держава
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В параде, посвященном 325-летию создания российского флота, приняли участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии и военно-морской базы в Сирии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияДень Военно-морского флота РФСеверный флот ВМФ РоссииКаспийская флотилияЧерноморский флот ВМФ РоссииБалтийский флот ВМФ РоссииКитайСанкт-ПетербургВМФ РФВ мире
 
 
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