https://ria.ru/20210727/flot-1743037691.html

"Русские неплохи". Китайцы поделились впечатлениями от парада ВМФ России

"Русские неплохи". Китайцы поделились впечатлениями от парада ВМФ России - РИА Новости, 27.07.2021

"Русские неплохи". Китайцы поделились впечатлениями от парада ВМФ России

Пользователи китайского сайта "Гуанча" активно комментируют парад в честь Дня Военно-морского флота России, прошедший 25 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T08:46

2021-07-27T08:46

2021-07-27T13:39

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи китайского сайта "Гуанча" активно комментируют парад в честь Дня Военно-морского флота России, прошедший 25 июля в Санкт-Петербурге.Большинство читателей выразили восхищение российскими военными кораблями, заявив, что китайские суда "потерялись бы на фоне таких гигантов"."Стодвадцатичетырехметровый корабль создает впечатление 421-метрового", — добавил другой.Еще один комментатор сравнил российский крейсер с китайским и пришел к выводу, что Поднебесной почти удалось достичь уровня России.Некоторые читатели с сожалением отметили, что на параде в Санкт-Петербурге не были представлены китайские ВМС."Жалко, что нам слишком далеко плыть, чтобы поучаствовать в параде", — написал другой пользователь.В параде, посвященном 325-летию создания российского флота, приняли участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии и военно-морской базы в Сирии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210725/vmf-1742793174.html

https://ria.ru/20210725/kasatonov-1742560779.html

россия

китай

санкт-петербург

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