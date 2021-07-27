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Культура
https://ria.ru/20210727/eyfman-1743069286.html
В Москве начались гастроли Театра балета Бориса Эйфмана
В Москве начались гастроли Театра балета Бориса Эйфмана - РИА Новости, 27.07.2021
В Москве начались гастроли Театра балета Бориса Эйфмана
Гастроли Театра балета Бориса Эйфмана, посвященные 75-летию знаменитого хореографа, стартуют в Москве на Исторической сцене Большого театра в рамках XXI... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T19:06
2021-07-27T19:06
культура
театр
балет
новости культуры
большой театр
владимир васильев
театр балета бориса эйфмана
борис эйфман
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гастроли Театра балета Бориса Эйфмана, посвященные 75-летию знаменитого хореографа, стартуют в Москве на Исторической сцене Большого театра в рамках XXI Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", публике представят "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" и "Анну Каренину", сообщила пресс-служба театра.Хореограф, создатель своего театра, народный артист России Борис Эйфман 22 июля отметил 75-летие.Он напомнил, что впервые его коллектив приехал с гастролями в Большой театр в начале 2000-х годов по приглашению народного артиста СССР Владимира Васильева."Для меня, как для советского человека, это было просто невероятно. И вот с тех пор, уже почти 20 лет, очень часто мы гастролируем в Большом театре… Для нас каждый спектакль - это абсолютно новое открытие возможностей балетного жанра, то есть каждый спектакль не похож на предыдущий, и каждым спектаклем мы хотим выразить эмоциональный, внутренний мир человека через пластику, через язык тела", - подчеркнул Эйфман.По его словам, именно в этом открытии новых возможностей балета и заключается особенность его театра.Говоря о постановке "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана", показы которой пройдут на Исторической сцене 27, 28 и 29 июля, артист подчеркнул, что пытался соединить в единое целое "жанровую особенность мольеровского драматического театра" с его пантомимой и гротеском, юмором и мудростью, вместе с современным балетным искусством.Спектакль "Анна Каренина" будет представлен зрителям 30 и 31 июля, после чего московский сезон 1 августа завершится гала-концертом. В ходе вечера будут исполнены фрагменты из избранных балетов Эйфмана. Специально для концерта труппа отрепетирует сцены из своих легендарных постановок прошлых лет.Как подчеркнули в пресс-службе фестиваля "Черешневый лес", организаторы ответственно относятся к здоровью своих зрителей и к общественному иммунитету, поэтому вход на спектакли труппы Бориса Эйфмана в Большом театре в рамках фестиваля будет осуществляться только по QR-коду.
https://ria.ru/20210722/eyfman-1742323769.html
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театр, балет, новости культуры, большой театр, владимир васильев, театр балета бориса эйфмана, борис эйфман
19:06 27.07.2021
 
В Москве начались гастроли Театра балета Бориса Эйфмана

Гастроли Театра балета Бориса Эйфмана стартуют в Москве

© Фото : Театр балета Бориса ЭйфманаСпектакль "Анна Каренина" театра балета Бориса Эйфмана
Спектакль Анна Каренина театра балета Бориса Эйфмана - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : Театр балета Бориса Эйфмана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гастроли Театра балета Бориса Эйфмана, посвященные 75-летию знаменитого хореографа, стартуют в Москве на Исторической сцене Большого театра в рамках XXI Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", публике представят "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" и "Анну Каренину", сообщила пресс-служба театра.
Хореограф, создатель своего театра, народный артист России Борис Эйфман 22 июля отметил 75-летие.
"Каждые гастроли в Москву для меня - это просто праздник души, потому что я приезжаю в город, который я люблю, люблю москвичей, люблю зрителей в Москве, и каждый раз жду исполнения на сцене, потому что мы всегда привозим в Москву новые спектакли, показываем премьеры. И сейчас тоже мы привезли наш последний спектакль "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана", - рассказал журналистам Эйфман накануне начала гастролей.
© Фото : Евгения МатвиенкоСтрасти по Мольеру, или Маска Дон Жуана
Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : Евгения Матвиенко
Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана
Он напомнил, что впервые его коллектив приехал с гастролями в Большой театр в начале 2000-х годов по приглашению народного артиста СССР Владимира Васильева.
"Для меня, как для советского человека, это было просто невероятно. И вот с тех пор, уже почти 20 лет, очень часто мы гастролируем в Большом театре… Для нас каждый спектакль - это абсолютно новое открытие возможностей балетного жанра, то есть каждый спектакль не похож на предыдущий, и каждым спектаклем мы хотим выразить эмоциональный, внутренний мир человека через пластику, через язык тела", - подчеркнул Эйфман.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАртисты Театра балета Бориса Эйфмана Дарья Резник и Игорь Субботин во время исполнения адажио из балета "Анна Каренина" П. Чайковского (хореография Бориса Эйфмана) в рамках концерта Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Артисты Театра балета Бориса Эйфмана Дарья Резник и Игорь Субботин во время исполнения адажио из балета Анна Каренина П. Чайковского (хореография Бориса Эйфмана)
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Артисты Театра балета Бориса Эйфмана Дарья Резник и Игорь Субботин во время исполнения адажио из балета "Анна Каренина" П. Чайковского (хореография Бориса Эйфмана) в рамках концерта Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" на сцене Государственного Кремлевского дворца.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© Фото : Театр балета Бориса Эйфмана

Спектакль "Анна Каренина" театра балета Бориса Эйфмана

Спектакль Анна Каренина театра балета Бориса Эйфмана
2 из 3

Спектакль "Анна Каренина" театра балета Бориса Эйфмана

© Фото : Театр балета Бориса Эйфмана
© Фото : Евгений Матвеев

Спектакль "Анна Каренина" театра балета Бориса Эйфмана

Анна Каренина
3 из 3

Спектакль "Анна Каренина" театра балета Бориса Эйфмана

© Фото : Евгений Матвеев
1 из 3
Артисты Театра балета Бориса Эйфмана Дарья Резник и Игорь Субботин во время исполнения адажио из балета "Анна Каренина" П. Чайковского (хореография Бориса Эйфмана) в рамках концерта Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" на сцене Государственного Кремлевского дворца.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 3

Спектакль "Анна Каренина" театра балета Бориса Эйфмана

© Фото : Театр балета Бориса Эйфмана
3 из 3

Спектакль "Анна Каренина" театра балета Бориса Эйфмана

© Фото : Евгений Матвеев
По его словам, именно в этом открытии новых возможностей балета и заключается особенность его театра.
"Это наша специфика, наша особенность, и я думаю, что в этом наше преимущество, за это нас любят и принимают в мире, потому что мы абсолютно не похожи на то, что сегодня делают в мире… За последние несколько лет мы сделали спектакли, которые, на мой взгляд, расширяют границы современного балета", - добавил Эйфман.
Говоря о постановке "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана", показы которой пройдут на Исторической сцене 27, 28 и 29 июля, артист подчеркнул, что пытался соединить в единое целое "жанровую особенность мольеровского драматического театра" с его пантомимой и гротеском, юмором и мудростью, вместе с современным балетным искусством.
Спектакль "Анна Каренина" будет представлен зрителям 30 и 31 июля, после чего московский сезон 1 августа завершится гала-концертом. В ходе вечера будут исполнены фрагменты из избранных балетов Эйфмана. Специально для концерта труппа отрепетирует сцены из своих легендарных постановок прошлых лет.
Как подчеркнули в пресс-службе фестиваля "Черешневый лес", организаторы ответственно относятся к здоровью своих зрителей и к общественному иммунитету, поэтому вход на спектакли труппы Бориса Эйфмана в Большом театре в рамках фестиваля будет осуществляться только по QR-коду.
Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 09:56Культура
Народный артист России Борис Эйфман отмечает 75-летие
 
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