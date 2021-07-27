https://ria.ru/20210727/eyfman-1743069286.html

В Москве начались гастроли Театра балета Бориса Эйфмана

В Москве начались гастроли Театра балета Бориса Эйфмана - РИА Новости, 27.07.2021

В Москве начались гастроли Театра балета Бориса Эйфмана

Гастроли Театра балета Бориса Эйфмана, посвященные 75-летию знаменитого хореографа, стартуют в Москве на Исторической сцене Большого театра в рамках XXI... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T19:06

2021-07-27T19:06

2021-07-27T19:06

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борис эйфман

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гастроли Театра балета Бориса Эйфмана, посвященные 75-летию знаменитого хореографа, стартуют в Москве на Исторической сцене Большого театра в рамках XXI Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", публике представят "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" и "Анну Каренину", сообщила пресс-служба театра.Хореограф, создатель своего театра, народный артист России Борис Эйфман 22 июля отметил 75-летие.Он напомнил, что впервые его коллектив приехал с гастролями в Большой театр в начале 2000-х годов по приглашению народного артиста СССР Владимира Васильева."Для меня, как для советского человека, это было просто невероятно. И вот с тех пор, уже почти 20 лет, очень часто мы гастролируем в Большом театре… Для нас каждый спектакль - это абсолютно новое открытие возможностей балетного жанра, то есть каждый спектакль не похож на предыдущий, и каждым спектаклем мы хотим выразить эмоциональный, внутренний мир человека через пластику, через язык тела", - подчеркнул Эйфман.По его словам, именно в этом открытии новых возможностей балета и заключается особенность его театра.Говоря о постановке "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана", показы которой пройдут на Исторической сцене 27, 28 и 29 июля, артист подчеркнул, что пытался соединить в единое целое "жанровую особенность мольеровского драматического театра" с его пантомимой и гротеском, юмором и мудростью, вместе с современным балетным искусством.Спектакль "Анна Каренина" будет представлен зрителям 30 и 31 июля, после чего московский сезон 1 августа завершится гала-концертом. В ходе вечера будут исполнены фрагменты из избранных балетов Эйфмана. Специально для концерта труппа отрепетирует сцены из своих легендарных постановок прошлых лет.Как подчеркнули в пресс-службе фестиваля "Черешневый лес", организаторы ответственно относятся к здоровью своих зрителей и к общественному иммунитету, поэтому вход на спектакли труппы Бориса Эйфмана в Большом театре в рамках фестиваля будет осуществляться только по QR-коду.

https://ria.ru/20210722/eyfman-1742323769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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