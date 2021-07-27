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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20210727/eksport-1743155265.html
В первом квартале в Оренбуржье удвоили объем экспорта продукции АПК
В первом квартале в Оренбуржье удвоили объем экспорта продукции АПК - РИА Новости, 27.07.2021
В первом квартале в Оренбуржье удвоили объем экспорта продукции АПК
Объем экспорта продукции оренбургских сельхозпроизводителей в I квартале 2021 года вырос в 2,1 раза, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:24
2021-07-27T18:24
оренбургская область
россия
российский экспортный центр
экономика
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ОРЕНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Объем экспорта продукции оренбургских сельхозпроизводителей в I квартале 2021 года вырос в 2,1 раза, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Всего хозяйствующие субъекты Оренбургской области в первом квартале экспортировали товаров на 479,5 миллионов долларов. Торговыми партнерами региона являются 77 стран, основные – Белоруссия, Казахстан и США.В пресс-службе добавили, что в январе–марте 238 малых и средних предприятий Оренбуржья воспользовались услугами регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ), еще 52 субъекта МСП сотрудничали с Российским экспортным центром. В результате 16 компаний нашли зарубежных партнеров и заключили сделки, при этом шесть из них ранее экспортерами не являлись.Кроме того, с 2018 года в Оренбуржье действует Клуб экспортеров, объединяющий более 100 региональных экспортно-ориентированных предприятий, реализуется проект "Час с торгпредом". Первая в серии видеоконференций трехсторонняя встреча с участием представителей власти и оренбургского бизнеса с торгпредом России в Иране состоится 28 июля.
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россия, российский экспортный центр, экономика
18:24 27.07.2021
 

В первом квартале в Оренбуржье удвоили объем экспорта продукции АПК

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ОРЕНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Объем экспорта продукции оренбургских сельхозпроизводителей в I квартале 2021 года вырос в 2,1 раза, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"За этот период кратно увеличились объемы экспортных поставок подсолнечного масла - в 8,3 раза, пшеницы - в 4,7 раза, ячменя - в 2,5 раза. В целом зарубежные поставки продукции оренбургского агропромышленного комплекса возросли в 2,1 раза", - отметили в пресс-службе.
Всего хозяйствующие субъекты Оренбургской области в первом квартале экспортировали товаров на 479,5 миллионов долларов. Торговыми партнерами региона являются 77 стран, основные – Белоруссия, Казахстан и США.
В пресс-службе добавили, что в январе–марте 238 малых и средних предприятий Оренбуржья воспользовались услугами регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ), еще 52 субъекта МСП сотрудничали с Российским экспортным центром. В результате 16 компаний нашли зарубежных партнеров и заключили сделки, при этом шесть из них ранее экспортерами не являлись.
Кроме того, с 2018 года в Оренбуржье действует Клуб экспортеров, объединяющий более 100 региональных экспортно-ориентированных предприятий, реализуется проект "Час с торгпредом". Первая в серии видеоконференций трехсторонняя встреча с участием представителей власти и оренбургского бизнеса с торгпредом России в Иране состоится 28 июля.
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