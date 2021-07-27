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На женщину, выгнавшую детей с площадки, пожаловались в прокуратуру
На женщину, выгнавшую детей с площадки, пожаловались в прокуратуру - РИА Новости, 27.07.2021
На женщину, выгнавшую детей с площадки, пожаловались в прокуратуру
Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после обращения Всероссийского общества родителей детей-инвалидов по поводу конфликта на игровой площадке, где... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T21:45
2021-07-27T23:04
красносельский район
санкт-петербург
дети
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после обращения Всероссийского общества родителей детей-инвалидов по поводу конфликта на игровой площадке, где женщина оскорбляла и пыталась прогнать детей с особенностями развития. "Мы проверяем обращение, которое поступило в органы прокуратуры от представителей общественной организации. Это самостоятельная проверка органов прокуратуры, к которой обратились граждане за помощью", — сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Как пояснила агентству руководитель отделения организации Наталья Денисова, речь идет о проверке по статье "Возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства".По словам детского омбудсмена Петербурга Анны Митяниной, в городе проживают более 18,5 тысячи детей-инвалидов, почти пять тысяч — с особыми потребностями."Очень важно, чтобы каждый ребенок независимо от социального статуса, имущественного положения, особенностей здоровья мог реализовать свой потенциал, применить свои способности для успешного жизненного старта. Данный инцидент не останется без моего внимания. Я буду защищать права особенных детей и делать все, чтобы у каждого ребенка в Санкт-Петербурге были равные права и возможности", — написала она в Facebook.Накануне стало известно, что организаторы инклюзивного лагеря для детей с аутизмом "Какая разница" обратились с заявлением в полицию Красносельского района Петербурга после того, как жительница ЖК "Балтийская жемчужина" оскорбила их подопечных и пыталась прогнать с детской площадки.На видео, которое опубликовано на странице лагеря в Instagram, зафиксировано, как женщина пытается выбить из рук сопровождающей детей-инвалидов телефон, а также требует немедленно уйти с детской площадки.Слышно, как она говорит о детях и их тьюторах: "Вам здесь не место", "Больные дети пугают наших детей", "У нас еще этого не было в доме", "Вы отсюда съедете".Следственный комитет начал проверку инцидента.
https://ria.ru/20210727/pushkina-1743017889.html
https://ria.ru/20210726/osobennosti_razvitiya-1742995100.html
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красносельский район, санкт-петербург, дети
21:45 27.07.2021 (обновлено: 23:04 27.07.2021)
 
На женщину, выгнавшую детей с площадки, пожаловались в прокуратуру

Прокуратура Петербурга проверит обращение общественников по конфликту на детской площадке

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после обращения Всероссийского общества родителей детей-инвалидов по поводу конфликта на игровой площадке, где женщина оскорбляла и пыталась прогнать детей с особенностями развития.
"Мы проверяем обращение, которое поступило в органы прокуратуры от представителей общественной организации. Это самостоятельная проверка органов прокуратуры, к которой обратились граждане за помощью", — сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Вчера, 00:06
Пушкина прокомментировала конфликт на детской площадке в Петербурге
Как пояснила агентству руководитель отделения организации Наталья Денисова, речь идет о проверке по статье "Возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства".
По словам детского омбудсмена Петербурга Анны Митяниной, в городе проживают более 18,5 тысячи детей-инвалидов, почти пять тысяч — с особыми потребностями.
"Очень важно, чтобы каждый ребенок независимо от социального статуса, имущественного положения, особенностей здоровья мог реализовать свой потенциал, применить свои способности для успешного жизненного старта. Данный инцидент не останется без моего внимания. Я буду защищать права особенных детей и делать все, чтобы у каждого ребенка в Санкт-Петербурге были равные права и возможности", — написала она в Facebook.
Вы здесь гулять не будете – петербурженка выгоняет с площадки детей с особенностями
26 июля, 19:17
СК проверит видео с женщиной, выгнавшей детей-инвалидов с площадки
Накануне стало известно, что организаторы инклюзивного лагеря для детей с аутизмом "Какая разница" обратились с заявлением в полицию Красносельского района Петербурга после того, как жительница ЖК "Балтийская жемчужина" оскорбила их подопечных и пыталась прогнать с детской площадки.
На видео, которое опубликовано на странице лагеря в Instagram, зафиксировано, как женщина пытается выбить из рук сопровождающей детей-инвалидов телефон, а также требует немедленно уйти с детской площадки.
Слышно, как она говорит о детях и их тьюторах: "Вам здесь не место", "Больные дети пугают наших детей", "У нас еще этого не было в доме", "Вы отсюда съедете".
Следственный комитет начал проверку инцидента.
 
Красносельский районСанкт-ПетербургДети
 
 
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