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СМИ: Белый дом попросил у конгресса миллиард долларов на эвакуацию афганцев
СМИ: Белый дом попросил у конгресса миллиард долларов на эвакуацию афганцев - РИА Новости, 27.07.2021
СМИ: Белый дом попросил у конгресса миллиард долларов на эвакуацию афганцев
Администрация американского президента Джо Байдена просит конгресс выделить 1 миллиард долларов на эвакуацию в США помогавших американским военным афганцев,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T19:52
2021-07-27T19:54
обострение ситуации в афганистане
министерство обороны сша
конгресс сша
джо байден
кабул (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена просит конгресс выделить 1 миллиард долларов на эвакуацию в США помогавших американским военным афганцев, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Отмечается, что миллиард долларов планируется поделить между Пентагоном, госдепом, 25 миллионов долларов - направить офису министерства здравоохранения и социальных служб США по переселению беженцев. Средства должны покрыть стоимость временного проживания, переселения и других нужд афганцев.По данным источника, выделение средств поддерживают и демократы, и республиканцы.Байден ранее объявил, что США эвакуируют из Афганистана тысячи граждан страны, которые в прошлом сотрудничали с американцами. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что эвакуация афганцев, помогавших американским силам, начнется в последнюю неделю июля.Пентагон намерен вывести всех солдат из Афганистана до конца августа, оставив в стране лишь небольшой контингент для охраны посольства в Кабуле.
https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html
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обострение ситуации в афганистане, министерство обороны сша, конгресс сша, джо байден, кабул (город), сша, в мире
19:52 27.07.2021 (обновлено: 19:54 27.07.2021)
 
СМИ: Белый дом попросил у конгресса миллиард долларов на эвакуацию афганцев

Bloomberg: Белый дом попросил у конгресса миллиард долларов на эвакуацию помогавших США афганцев

© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами* - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Саналлах Саям
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена просит конгресс выделить 1 миллиард долларов на эвакуацию в США помогавших американским военным афганцев, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Отмечается, что миллиард долларов планируется поделить между Пентагоном, госдепом, 25 миллионов долларов - направить офису министерства здравоохранения и социальных служб США по переселению беженцев. Средства должны покрыть стоимость временного проживания, переселения и других нужд афганцев.
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
25 июля, 08:00Специальный репортаж
"Молчи, чтобы жить". После ухода США Афганистан снова ждет кошмара войны
По данным источника, выделение средств поддерживают и демократы, и республиканцы.
Байден ранее объявил, что США эвакуируют из Афганистана тысячи граждан страны, которые в прошлом сотрудничали с американцами. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что эвакуация афганцев, помогавших американским силам, начнется в последнюю неделю июля.
Пентагон намерен вывести всех солдат из Афганистана до конца августа, оставив в стране лишь небольшой контингент для охраны посольства в Кабуле.
 
Обострение ситуации в АфганистанеМинистерство обороны СШАКонгресс СШАДжо БайденКабул (город)СШАВ мире
 
 
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