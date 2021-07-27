https://ria.ru/20210727/arest-1743059724.html
Жителя Благовещенска арестовали по делу о смерти главы Минцифры Приамурья
Жителя Благовещенска арестовали по делу о смерти главы Минцифры Приамурья - РИА Новости, 27.07.2021
Жителя Благовещенска арестовали по делу о смерти главы Минцифры Приамурья
Благовещенский городской суд на два месяца арестовал жителя Благовещенска, после драки с которым на турбазе скончался министр цифрового развития и связи... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:54
2021-07-27T10:54
2021-07-27T11:00
россия
благовещенский городской суд
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл – РИА Новости. Благовещенский городской суд на два месяца арестовал жителя Благовещенска, после драки с которым на турбазе скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Александр Воронин."Заключён под стражу на два месяца, до 25 сентября", - сказал Воронин.Конфликт между Курдюковым и ещё одним отдыхающим на турбазе "Берлога" 17 июля закончился дракой, 24 июля министр скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", был задержан 39-летний мужчина.Как уточнили агентству в суде, "мера пресечения избрана в рамках уголовного дела по части 4 статьи 111" УК РФ – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Санкция по ней – до 15 лет лишения свободы.По данным СМИ, в конфликт с Курдюковым вступил мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин.
https://ria.ru/20210725/rassledovanie-1742810154.html
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Задержан подозреваемый по делу об убийстве министра цифрового развития Приамурья
Скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. По данным СМИ, Курдюкова на этой неделе госпитализировали после драки на турбазе "Берлога". Как рассказали РИА Новости в ведомстве, он находился на больничном, а обязанности министра с понедельника исполнял его заместитель.
2021-07-27T10:54
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россия, благовещенский городской суд, амурская область, благовещенск, происшествия
10:54 27.07.2021 (обновлено: 11:00 27.07.2021)
Жителя Благовещенска арестовали по делу о смерти главы Минцифры Приамурья
Жителя Благовещенска арестовали на два месяца по делу о смерти главы Минцифры Приамурья после драки