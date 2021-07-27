https://ria.ru/20210727/arest-1743059724.html

Жителя Благовещенска арестовали по делу о смерти главы Минцифры Приамурья

Жителя Благовещенска арестовали по делу о смерти главы Минцифры Приамурья - РИА Новости, 27.07.2021

Жителя Благовещенска арестовали по делу о смерти главы Минцифры Приамурья

Благовещенский городской суд на два месяца арестовал жителя Благовещенска, после драки с которым на турбазе скончался министр цифрового развития и связи... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:54

2021-07-27T10:54

2021-07-27T11:00

россия

благовещенский городской суд

амурская область

благовещенск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742762842_0:20:580:347_1920x0_80_0_0_d11ab42c006163951c1427dcf2df6292.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл – РИА Новости. Благовещенский городской суд на два месяца арестовал жителя Благовещенска, после драки с которым на турбазе скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Александр Воронин."Заключён под стражу на два месяца, до 25 сентября", - сказал Воронин.Конфликт между Курдюковым и ещё одним отдыхающим на турбазе "Берлога" 17 июля закончился дракой, 24 июля министр скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", был задержан 39-летний мужчина.Как уточнили агентству в суде, "мера пресечения избрана в рамках уголовного дела по части 4 статьи 111" УК РФ – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Санкция по ней – до 15 лет лишения свободы.По данным СМИ, в конфликт с Курдюковым вступил мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин.

https://ria.ru/20210725/rassledovanie-1742810154.html

россия

амурская область

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержан подозреваемый по делу об убийстве министра цифрового развития Приамурья Скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. По данным СМИ, Курдюкова на этой неделе госпитализировали после драки на турбазе "Берлога". Как рассказали РИА Новости в ведомстве, он находился на больничном, а обязанности министра с понедельника исполнял его заместитель. 2021-07-27T10:54 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, благовещенский городской суд, амурская область, благовещенск, происшествия