https://ria.ru/20210727/afganistan-1743079490.html
Минфин Афганистана оценил ущерб из-за захвата талибами торговых переходов
Минфин Афганистана оценил ущерб из-за захвата талибами торговых переходов - РИА Новости, 27.07.2021
Минфин Афганистана оценил ущерб из-за захвата талибами торговых переходов
Власти Афганистана потеряли за месяц около 34 миллионов долларов на нескольких торговых пограничных пунктах из-за захвата их радикальным движением "Талибан"*,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:32
2021-07-27T12:32
2021-07-27T12:33
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Власти Афганистана потеряли за месяц около 34 миллионов долларов на нескольких торговых пограничных пунктах из-за захвата их радикальным движением "Талибан"*, пишет газета Hasht-e sobh со ссылкой на министерство финансов страны.Как сообщил изданию представитель афганского министерства финансов, захват талибами торговых пунктов несет для правительства отрицательные последствия. Отмечается, что по меньшей мере в семи торговых переходах, которые захвачены талибами и не функционируют, прибыль министерства за месяц летом этого года снизилась на 34 миллиона долларов.Как отмечают представители властей, средства за пересечение транспортными средствами захваченных боевиками торговых пунктов собирают талибы.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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афганистан, талибан, в мире
12:32 27.07.2021 (обновлено: 12:33 27.07.2021)
Минфин Афганистана оценил ущерб из-за захвата талибами торговых переходов
Минфин: Афганистан потерял 34 миллиона долларов за месяц из-за захвата талибами торговых переходов
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Власти Афганистана
потеряли за месяц около 34 миллионов долларов на нескольких торговых пограничных пунктах из-за захвата их радикальным движением "Талибан
"*, пишет газета Hasht-e sobh
со ссылкой на министерство финансов страны.
Как сообщил изданию представитель афганского министерства финансов, захват талибами торговых пунктов несет для правительства отрицательные последствия. Отмечается, что по меньшей мере в семи торговых переходах, которые захвачены талибами и не функционируют, прибыль министерства за месяц летом этого года снизилась на 34 миллиона долларов.
Как отмечают представители властей, средства за пересечение транспортными средствами захваченных боевиками торговых пунктов собирают талибы.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России