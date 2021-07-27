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Соседка рассказала об убитой в Петербурге семье контр-адмирала Лобанова

Соседка рассказала об убитой в Петербурге семье контр-адмирала Лобанова - РИА Новости, 27.07.2021

Соседка рассказала об убитой в Петербурге семье контр-адмирала Лобанова

Проживающая по соседству с семьей отставного контр-адмирала Леонида Лобанова в беседе с порталом "78.ru" охарактеризовала ее как очень культурную и... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T03:02

2021-07-27T03:02

2021-07-27T03:02

леонид лобанов

убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

вмф рф

происшествия

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Проживающая по соседству с семьей отставного контр-адмирала Леонида Лобанова в беседе с порталом "78.ru" охарактеризовала ее как очень культурную и интеллигентную.Супругу и сына Лобанова нашли зарезанными в квартире на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге вечером 24 июля. Как сообщил региональный главк СК, возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным СМИ, в нем подозревают самого контр-адмирала в отставке, который 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции "Ручьи". Официальное подтверждение этой информации отсутствует. В пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО пояснили РИА Новости, что в тот день действительно погиб мужчина, на вид 60-80 лет, документов при нем не обнаружили.Собеседница портала подчеркнула, что Лобанов хорошо относился к родственникам: приносил жене продукты, когда та болела, помогал сыну устраивать концерты.Также женщина обратила внимание, что отставной контр-адмирал проживал отдельно от жены и сына. При этом, как заключила она, мужчина регулярно навещал членов семьи.По данным одного из профильных сайтов о ветеранах флота, Леонид Лобанов родился в 1935 году, в 1953 году окончил Рижское нахимовское училище, в 1957 году — Высшее военно-морское училище подводного плавания, а в 1973 году — Военно-морскую академию. Проходил службу на подводных лодках, был начальником оперативного управления штаба Северного флота.

https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742974953.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид лобанов, убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, вмф рф, происшествия