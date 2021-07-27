Соседка рассказала об убитой в Петербурге семье контр-адмирала Лобанова
Соседка рассказала об убитой в Петербурге семье контр-адмирала Леонида Лобанова
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Проживающая по соседству с семьей отставного контр-адмирала Леонида Лобанова в беседе с порталом "78.ru" охарактеризовала ее как очень культурную и интеллигентную.
Супругу и сына Лобанова нашли зарезанными в квартире на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге вечером 24 июля. Как сообщил региональный главк СК, возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным СМИ, в нем подозревают самого контр-адмирала в отставке, который 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции "Ручьи". Официальное подтверждение этой информации отсутствует. В пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО пояснили РИА Новости, что в тот день действительно погиб мужчина, на вид 60-80 лет, документов при нем не обнаружили.
Собеседница портала подчеркнула, что Лобанов хорошо относился к родственникам: приносил жене продукты, когда та болела, помогал сыну устраивать концерты.
"Очень хорошая семья, культурная, люди были начитанные, интеллигентные, у них были очень хорошие отношения друг с другом. Никаких абсолютно отрицательных черт не могу назвать", — высказалась соседка.
Также женщина обратила внимание, что отставной контр-адмирал проживал отдельно от жены и сына. При этом, как заключила она, мужчина регулярно навещал членов семьи.
По данным одного из профильных сайтов о ветеранах флота, Леонид Лобанов родился в 1935 году, в 1953 году окончил Рижское нахимовское училище, в 1957 году — Высшее военно-морское училище подводного плавания, а в 1973 году — Военно-морскую академию. Проходил службу на подводных лодках, был начальником оперативного управления штаба Северного флота.