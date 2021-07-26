Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/zemlyatresenie-1743016677.html
Землетрясение магнитудой 5,2 разбудило жителей Камчатки
Землетрясение магнитудой 5,2 разбудило жителей Камчатки - РИА Новости, 26.07.2021
Землетрясение магнитудой 5,2 разбудило жителей Камчатки
Подземный толчок магнитудой 5,2 произошел в ночь на вторник у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T23:33
2021-07-26T23:42
тихий океан
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/145319/90/1453199096_190:0:3831:2048_1920x0_80_0_0_0d0e881a269295a47f3154287f396659.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 июл - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,2 произошел в ночь на вторник у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН."Магнитуда Mmax 5.2, 25 километров от Петропавловска-Камчатского. Данные будут уточняться", - говорится в сообщении геофизической службы.Землетрясение зафиксировали в 4.11 местного времени (19.11 мск) в акватории Тихого океана. Очаг залегал на глубине 138 километров, добавили ученые.В комментариях к сообщению геофизической службы жители Петропавловска-Камчатского пишут: "Проснулась. Толчок и покачало, дверка шкафа тряслась", "Резко, жёстко, но коротко", "Мне показалось, гудело даже", "На 8-м километре был ощутимый толчок".В региональном управлении МЧС сказали, что жители полуострова в экстренные службы не обращались.
https://ria.ru/20210710/zemletryaseniya-1740719410.html
тихий океан
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/145319/90/1453199096_645:0:3376:2048_1920x0_80_0_0_f5199738ae5fade6b930b8c509985013.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия
23:33 26.07.2021 (обновлено: 23:42 26.07.2021)
 
Землетрясение магнитудой 5,2 разбудило жителей Камчатки

Подземный толчок магнитудой 5,2 произошел в ночь на вторник у восточного побережья Камчатки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 июл - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,2 произошел в ночь на вторник у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.
"Магнитуда Mmax 5.2, 25 километров от Петропавловска-Камчатского. Данные будут уточняться", - говорится в сообщении геофизической службы.
Здание, поврежденное в результате землетрясения в Хорватии - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 12:13
Крупные землетрясения в мире в 2019 — 2021 годах
Землетрясение зафиксировали в 4.11 местного времени (19.11 мск) в акватории Тихого океана. Очаг залегал на глубине 138 километров, добавили ученые.
В комментариях к сообщению геофизической службы жители Петропавловска-Камчатского пишут: "Проснулась. Толчок и покачало, дверка шкафа тряслась", "Резко, жёстко, но коротко", "Мне показалось, гудело даже", "На 8-м километре был ощутимый толчок".
В региональном управлении МЧС сказали, что жители полуострова в экстренные службы не обращались.
 
Тихий океанРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Петропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
Лента новостейМолния