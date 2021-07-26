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Землетрясение магнитудой 5,2 разбудило жителей Камчатки
Землетрясение магнитудой 5,2 разбудило жителей Камчатки - РИА Новости, 26.07.2021
Землетрясение магнитудой 5,2 разбудило жителей Камчатки
Подземный толчок магнитудой 5,2 произошел в ночь на вторник у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T23:33
2021-07-26T23:33
2021-07-26T23:42
тихий океан
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
происшествия
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 июл - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,2 произошел в ночь на вторник у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН."Магнитуда Mmax 5.2, 25 километров от Петропавловска-Камчатского. Данные будут уточняться", - говорится в сообщении геофизической службы.Землетрясение зафиксировали в 4.11 местного времени (19.11 мск) в акватории Тихого океана. Очаг залегал на глубине 138 километров, добавили ученые.В комментариях к сообщению геофизической службы жители Петропавловска-Камчатского пишут: "Проснулась. Толчок и покачало, дверка шкафа тряслась", "Резко, жёстко, но коротко", "Мне показалось, гудело даже", "На 8-м километре был ощутимый толчок".В региональном управлении МЧС сказали, что жители полуострова в экстренные службы не обращались.
https://ria.ru/20210710/zemletryaseniya-1740719410.html
тихий океан
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тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия
23:33 26.07.2021 (обновлено: 23:42 26.07.2021)
Землетрясение магнитудой 5,2 разбудило жителей Камчатки
Подземный толчок магнитудой 5,2 произошел в ночь на вторник у восточного побережья Камчатки