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Землетрясение магнитудой 5,2 разбудило жителей Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,2 разбудило жителей Камчатки - РИА Новости, 26.07.2021

Землетрясение магнитудой 5,2 разбудило жителей Камчатки

Подземный толчок магнитудой 5,2 произошел в ночь на вторник у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T23:33

2021-07-26T23:33

2021-07-26T23:42

тихий океан

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петропавловск-камчатский

происшествия

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 июл - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,2 произошел в ночь на вторник у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН."Магнитуда Mmax 5.2, 25 километров от Петропавловска-Камчатского. Данные будут уточняться", - говорится в сообщении геофизической службы.Землетрясение зафиксировали в 4.11 местного времени (19.11 мск) в акватории Тихого океана. Очаг залегал на глубине 138 километров, добавили ученые.В комментариях к сообщению геофизической службы жители Петропавловска-Камчатского пишут: "Проснулась. Толчок и покачало, дверка шкафа тряслась", "Резко, жёстко, но коротко", "Мне показалось, гудело даже", "На 8-м километре был ощутимый толчок".В региональном управлении МЧС сказали, что жители полуострова в экстренные службы не обращались.

https://ria.ru/20210710/zemletryaseniya-1740719410.html

тихий океан

петропавловск-камчатский

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тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия