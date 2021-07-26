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Кузнецова оценила проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Кузнецова оценила проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 26.07.2021
Кузнецова оценила проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила, что поддерживает законопроект о запрете использования... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T09:53
2021-07-26T09:53
2021-07-26T11:04
россия
анна кузнецова
петр толстой
госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила, что поддерживает законопроект о запрете использования услуги суррогатного материнства для иностранцев, но нужно дождаться итогового документа.Одиннадцатого июня депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении запрета для иностранцев использовать услуги суррогатного материнства в России. Изменения планируется внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об актах гражданского состояния", "О гражданстве Российской Федерации"."Давайте посмотрим на то, как это будет все формулироваться в итоговом документе. На мой взгляд, движение абсолютно правильное, мы поддерживаем это направление, и давно уже пора навести порядок", - сказала Кузнецова.Читайте полный текст интервью >>>
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россия, анна кузнецова, петр толстой, госдума рф, общество
09:53 26.07.2021 (обновлено: 11:04 26.07.2021)
Кузнецова оценила проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Детский омбудсмен Кузнецова поддержала проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев