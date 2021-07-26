https://ria.ru/20210726/kuznetsova-1742875246.html

Анна Кузнецова: вакцинация не должна ограничивать права детей

Анна Кузнецова: вакцинация не должна ограничивать права детей - РИА Новости, 26.07.2021

Анна Кузнецова: вакцинация не должна ограничивать права детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала в интервью РИА Новости о вакцинации детей от коронавируса, пилотном проекте по... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:00

2021-07-26T11:00

2021-07-26T11:00

вакцинация россиян от covid-19

россия

анна кузнецова

интервью

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала в интервью РИА Новости о вакцинации детей от коронавируса, пилотном проекте по внедрению системы одного окна для помощи семьям, поддержанной президентом стратегии детской безопасности, а также о планах по вывозу детей из Сирии. Беседовала Алена Самарева.– Анна Юрьевна, в последнее время в обществе обострилась эмоциональная напряженность, связанная с вопросом вакцинации от коронавирусной инфекции. Не так давно директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в сентябре начнется вакцинация от COVID-19 детей и подростков. Тем временем некоторые страны выступают за запрет непривитым детям ходить в школу. Могут ли подобные меры коснуться России?– Ни в коем случае вопрос вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции, не должен ограничивать права детей на образование, охрану здоровья или иные права. Это будет решение исключительно родителей и то, после того, как родителям, обществу предоставят данные завершенных клинических исследований. Мы, в свою очередь, с ними внимательно ознакомимся. Тогда каждый родитель сможет принять свое решение в отношении детей, исходя из той информации, которую мы получим по итогам клинических исследований, а также опираясь на собственную позицию. Самое главное – все шаги должны строго регулироваться законом.– Есть ли у вас проекты и инициативы для продвижения на законодательном уровне? Расскажите о них.– Первое – в институте уполномоченного накопилось много законодательных инициатив, они касаются разных категорий граждан, в том числе, у нас есть предложения, связанные с увеличением материнского капитала и расширением его формы, поддержкой бабушек и дедушек, которые помогают в воспитании внуков. Это целый спектр законодательных мер в отношении различных групп населения по поддержке семьи. К сожалению, у института уполномоченного нет права собственной законодательной инициативы, поэтому нам приходилось в ручном режиме работать с профильными комитетами Государственной думы. Также есть законы, которые мы инициировали или содействовали их разработке, но они не приняты до сих пор. "Залежались", скажем так. По разным причинам.А еще кроме этого, есть новые инициативы, связанные с поручениями президента. Например, поручено создать целый комплекс мер по поддержке семей с детьми. Считаю, что здесь нужно работать очень плотно со всеми коллегами в правительстве, с общественными организациями, чтобы на этот новый сегодняшний вызов, в частности, связанный с демографическими процессами, найти достойный ответ.– Если говорить об образовательной системе РФ, то, какие изменения, по вашему мнению, должна претерпеть нынешняя структура, чтобы исключить, в частности, случаи стрельбы, ЧС в образовательных учреждениях? Планируете ли вы прорабатывать данный вопрос с уполномоченными ведомствами?– Мы за последнее время прошли семимильными шагами в вопросе понимания безопасности в образовательных организациях – от восприятия безопасности как системы охранных мер, то есть антитеррористической и пожарной защищенности и так далее, и до восприятия безопасности как комплексной системы мер.Сегодня нам надо восстановить былую мощь системы воспитания, но, конечно, на новом этапе в образовательных организациях. Эта работа должна быть в помощь семье, помогать растить счастливого человека, который бы находил ответы на жизненно важные и актуальные вопросы не в социальных сетях, непонятных группах в интернете, а в учебном заведении. Навигатором должна стать школа и та воспитательная программа, которая есть, конечно же, в тесном взаимодействии с семьей. На мой взгляд, вектор должен быть устремлен сюда, и воспитание должно выйти из тени, из угла, в который его загнали в один из периодов развития системы образования. Здесь важно создать условия для развития личности, и ребенок сам сделает выбор.Из условий: во-первых, благоустройство, ремонт, современное оборудование, подготовка специалистов на основе сегодняшних запросов. У нас сегодня есть прекрасные педагоги, которые не только дают знания, но и вдохновляют детей, становятся настоящими жизненными ориентирами для них.Сегодня президентом поручено по нашему предложению разработать федеральную стратегию детской безопасности, в которой примут участие все ведомства, начиная он Роспотребнадзора, заканчивая министерством культуры РФ. Эти ведомства имеют самое прямое отношение к системе детской безопасности, и, я думаю, что мы это докажем тем документом, который сегодня разрабатывается министерством просвещения. Мы уже провели первое совещание на эту тему, более того, мы предложили для включения в перечень участников стратегии СМИ. Сколько детей удалось спасти благодаря журналистам и социальным сетям?! Я хочу сказать, что положительная роль СМИ в вопросах безопасности детей еще недооценена.В целом мы видим, что пилотные комплексные программы по безопасности детства, которые мы предложили реализовать в нескольких регионах, успешны. А на федеральном уровне этого решения пока нет. И нам еще предстоит доказать, что это нестандартное решение правильное, что нужно в этом направлении работать. Конечно, хотелось бы в ближайшее время это оформить в "сетку мер" – кто за что будет отвечать – а уже мероприятия внутри каждого направления будут прописываться позже.Да, и еще одно основание для предложенного подхода к безопасности ребенка – данные Верховного суда РФ: который год статистика показывает, что каждый третий ребенок, который судим, нигде не учился и не работал. Вот вам прямая корреляция в этой части.– Неорганизованный досуг действительно очень опасен для детей. Анна Юрьевна, а как вы полагаете, возможно ли выявлять подростков и детей с девиантным поведением еще на стадии их активности в цифровой сети? Аппарат детского омбудсмена проводит соответствующие мониторинги? Какие конкретно нужно внести изменения в российское законодательство, чтобы не допускать в сети разрастания террористических группировок?– Возвращаемся к теме комплексной безопасности: не будут дети сидеть в интернете в деструктивных группах, если они заняты, если у них просто будут другие интересы – это первое, второе – как работать с теми, кто все-таки попал в эти деструктивные интернет-группы? Первое, что приходит в голову – это, конечно же, блокировка. Мониторинг, модерация социальных сетей, которая у нас в России реализуется в соответствии с законом, принятым в феврале. Вообще, я считаю, что делать интернет-среду чистой от всяких противозаконных явлений – это дело чести всех руководителей интернет-корпораций. Мы понимаем, что интернет – зона свободы, но она должна стать и зоной защищенности.На мой взгляд, было бы формулирование общего соглашения, такого негласного или гласного кодекса норм интернет-корпораций, объединенных по принципу чистоты интернета, в частности, для детей. Это во многом бы сыграло на доверие интернет-индустрии, так как и родителям бы было спокойно. Да и всем нам, ведь вовлечение в террористическую и иную противозаконную деятельность идет во многом с использованием ресурсов всемирной паутины.Но если все же ребенка вовлекли в деструктивную группу, то необходимо работать и с ним самим. Решением будет не просто блокировка группы, а именно структурированный порядок профессиональной работы с ребенком. Чтобы дети не уходили в никуда со своими неотвеченными вопросами, со своими проблемами, бедами, обстоятельствами, которые их завели туда, где разрушение. Получается, что дети не нашли ничего и никого другого, как объединиться и искать ответы на свои вопросы там. Поэтому с этими детьми нужно работать, не оставлять их наедине с нерешенными проблемами.На федеральном уровне специального алгоритма по работе с этими детьми, к сожалению, до сих пор нет. Мы выступаем за то, чтобы его наконец-то приняли.– Аппарат детского омбудсмена РФ сумел вывести из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке на родину более 300 российских детей. Есть данные, что в лагерях САР некоторые дети заразились коронавирусом. Возможно вам поступали просьбы о содействии в поставке российской вакцины от COVID-19 в республику?– В лагерях на территории САР находятся дети из более 50 государств мира. Сегодня много правозащитных организаций согласны с тем, что детей надо возвращать, но возвращают Россия, Казахстан, а с недавнего времени и несколько европейских государств. Но эта работа должна быть организована системно, детей нужно вывезти оттуда всех и как можно скорее. Что касается ковида – одно время мы не могли попасть в САР из-за вспышек болезни. Одновременно с этим, ни один ребенок, который был возвращен в Россию за эти годы, не дал положительный тест на коронавирус, все до единого прошли самую тщательную и внимательнейшую проверку на все виды заболеваний.А если говорить в целом о программе, за эти годы международное звучание этой темы прошло тяжелый путь от скепсиса до полного принятия необходимости возращения детей. Я считаю, что каждому государству поодиночке это делать тяжело, мы это прошли, Россия справилась, но я знаю, сколько проблем и неизвестности на каждом шагу. Каждый выезд не похож на предыдущий, определенность появляется только на родине. После того, как приземляемся в Чкаловском. Считаю, пора формировать правозащитную команду, которая дала бы хоть какую-то поддержку тем государствам, которые сегодня пытаются в одиночку спасти своих детей, им нужна поддержка, помощь и сопровождение. Надо прилагать больше усилий в этом направлении – это реальные дела, которые нужны тысячам невинных детей, проживающих в жутких условиях. Их лозунгами не вернешь, надо работать.– Какое число российских детей вы планируете вывезти из САР в ближайшее время? Если готовы документы, то сколько комплектов?– Сегодня уже более 110 комплектов документов на детей. Мы готовы вывезти их хоть завтра. Администрацией лагерей разрешение дается на вывоз только небольшой группы. Одновременно с этим есть договоренности ведения этой работы до последнего вывезенного российского ребенка. При этом у нас уже не осталось известных нам детей в тюрьмах, в лагере "Рош", в приюте у нас один ребеночек остался, мы его заберем в ближайшее время, когда сможем выехать за очередной группой детей. Можно сказать, что большой этап возвращения детей завершен, остались еще дети в лагере "Аль-Холь". Но если поступит информация и о ином местонахождении детей, мы всех заберем на родину.Несмотря на то, что всегда есть доля неизвестности, с которой мы все время сталкиваемся, одновременно с этим, договоренности о возвращении этих групп детей реализуются, у нас налажен контакт, с администрацией лагерей в Сирии, с курдской стороны идет переписка, так мы договариваемся о следующем визите.– Есть ли понимание, когда вы отправитесь за следующей группой российских детей в САР?– Пока нет, точного ответа по выезду нет, но как он будет, мы сразу же готовы выехать.– Ранее Володин одобрил вынесение на совет ГД проекта о запрете на услуги суррогатного материнства для иностранцев. Изменения планируется внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы. Какое наказание за соответствующее нарушение вы считаете справедливым?– Давайте посмотрим на то, как это будет все формулироваться в итоговом документе. На мой взгляд, движение абсолютно правильное, мы поддерживаем это направление, и давно уже пора навести порядок.Вы знаете, что в договорах, документах, которые заключаются сурагентствами, ребенок значится как "предмет сделки"! Это в наше время, когда так много говорят о правах человека. Мне кажется, это о многом говорит. Откат назад, шаг в средневековье в восприятии защиты прав ребенка, защиты детства просто колоссальный.– Ранее вы заявили, что для бабушек и дедушек, помогающих семье в воспитании детей, следует предусмотреть "декретные выплаты". Тема очень интересная и актуальная, и для семей с детьми и для старшего поколения, которое несомненно, нуждается в любой дополнительной поддержке государства. Планируете выносить инициативу на рассмотрение? Когда?– Сейчас формируется партийная народная программа, в ее основе лежат конкретные инициативы, в том числе история с поддержкой бабушек и дедушек пенсионными декретными, которые мы хотим, чтобы были введены. Но я бы дополнительно сделала целый комплекс предложений по разным категориям семей, то есть помощь семьям с детьми с особенностями развития, помощь молодым семьям, помощь многодетным семьям и так далее. Это такое большое направление, с которым можно было бы работать сначала над формулировкой предложений, а потом уже над планом поэтапной реализации. Это командная работа, включая законодателей и органы исполнительной власти.– Также интересуют истоки тенденции к снижению иностранного усыновления в 2020 году. По вашему мнению, это связано лишь с пандемией или есть другие причины?– Есть тенденция к росту российского усыновления, несмотря на пандемию, на 1%. Безусловно российское усыновление – это приоритет. Но еще какая интересная тенденция сейчас есть: дети, которых усыновили, например, в США, в англоязычные государства, хотят найти своих родителей. Сначала ко мне пришел молодой человек, журналист, и рассказал мне эту историю, что он разыскал маму и папу в России. Его усыновили в два с небольшим года, и он всегда хотел найти свои российские корни, и вот нашел маму в небольшом северном селе, в стареньком домике, нашел своего папу, который живет в Санкт-Петербурге. Он с большой радостью посещает Россию, учит русский язык. Мы с ним встречаемся, общаемся, он начал интересоваться православием, российской культурой, традициями. Но самое интересное, что он организовал группу тех детей, которые выехали в приемные семьи в англоязычные страны. Мы сейчас стараемся им помочь разыскать своих родителей. Мы обратились в МВД с просьбой оказать содействие в рамках, предусмотренных законом, в розыске родителей тех детей, которые выехали в эти государства из России с приемными родителями. В историях приемных семей по ту сторону границы, наряду со счастливыми семьями, как у Александра, есть и те, о которых и сами дети не хотят вспоминать. К сожалению, сейчас мы не имеем возможности контролировать то, что происходит с нашими детьми на территории США, потому что никакой информации об этом Штаты не направляют. Хотя я считаю, что отношения между государствами могут быть разными, но ради интересов ребенка нужно найти компромиссы.

https://ria.ru/20210723/oslozhneniya-1742603997.html

https://ria.ru/20210716/gossovet-1741541817.html

https://ria.ru/20210721/galyaviev-1742199466.html

https://ria.ru/20210710/deti-1740720998.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/1736689351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, россия, анна кузнецова, интервью