https://ria.ru/20210726/zakharova-1743003934.html

Захарова предложила США "убрать следы" в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии

Захарова предложила США "убрать следы" в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии - РИА Новости, 26.07.2021

Захарова предложила США "убрать следы" в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джон Хайтена,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T20:26

2021-07-26T20:26

2021-07-26T20:27

россия

халифа хафтар

мария захарова

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доха

талибан

сша

справки

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джон Хайтена, предложила Штатам "убрать свои небольшие следы" в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.Ранее Хайтен заявил, что США, видя, как развиваются события в Афганистане и Ираке, "должны не игнорировать угрозы на Ближнем Востоке, но разбираться с ними по-другому, оставляя небольшой след, чтобы наше "тело" было больше ориентировано на угрозы от Китая и России"."Может, перед ориентацией тела на угрозы убрать свои "небольшие следы" в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена сообщило, что Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи объявят в понедельник о соглашении о завершении американской боевой миссии в Ираке до конца 2021 года.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742382839.html

https://ria.ru/20210719/zakharova-1741949245.html

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россия, халифа хафтар, мария захарова, вооруженные силы сша, джо байден, доха, талибан, сша, справки, в мире