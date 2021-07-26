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Захарова предложила США "убрать следы" в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии
Захарова предложила США "убрать следы" в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии - РИА Новости, 26.07.2021
Захарова предложила США "убрать следы" в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джон Хайтена,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T20:26
2021-07-26T20:27
россия
халифа хафтар
мария захарова
вооруженные силы сша
джо байден
доха
талибан
сша
справки
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джон Хайтена, предложила Штатам "убрать свои небольшие следы" в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.Ранее Хайтен заявил, что США, видя, как развиваются события в Афганистане и Ираке, "должны не игнорировать угрозы на Ближнем Востоке, но разбираться с ними по-другому, оставляя небольшой след, чтобы наше "тело" было больше ориентировано на угрозы от Китая и России"."Может, перед ориентацией тела на угрозы убрать свои "небольшие следы" в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена сообщило, что Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи объявят в понедельник о соглашении о завершении американской боевой миссии в Ираке до конца 2021 года.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742382839.html
https://ria.ru/20210719/zakharova-1741949245.html
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россия, халифа хафтар, мария захарова, вооруженные силы сша, джо байден, доха, талибан, сша, справки, в мире
20:26 26.07.2021 (обновлено: 20:27 26.07.2021)
 
Захарова предложила США "убрать следы" в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии

Представитель МИД Захарова предложила США "убрать следы" в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джон Хайтена, предложила Штатам "убрать свои небольшие следы" в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
Ранее Хайтен заявил, что США, видя, как развиваются события в Афганистане и Ираке, "должны не игнорировать угрозы на Ближнем Востоке, но разбираться с ними по-другому, оставляя небольшой след, чтобы наше "тело" было больше ориентировано на угрозы от Китая и России".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 14:49
Запад должен ответить за свои слова, заявила Захарова
"Может, перед ориентацией тела на угрозы убрать свои "небольшие следы" в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена сообщило, что Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи объявят в понедельник о соглашении о завершении американской боевой миссии в Ираке до конца 2021 года.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 22:48
Захарова назвала опрос о России в норвежской газете пропагандой Запада
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
 
РоссияХалифа ХафтарМария ЗахароваВооруженные силы СШАДжо БайденДохаТалибанСШАСправкиВ мире
 
 
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