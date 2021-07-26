https://ria.ru/20210726/vaktsiny-1742919369.html

Минздрав: сообщений о нежелательных реакциях на вакцины от COVID-19 мало

Минздрав: сообщений о нежелательных реакциях на вакцины от COVID-19 мало - РИА Новости, 26.07.2021

Минздрав: сообщений о нежелательных реакциях на вакцины от COVID-19 мало

Количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины для профилактики коронавирусной инфекции достаточно невелико, заявил заместитель министра... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:01

2021-07-26T14:01

2021-07-26T14:01

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здоровье - общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины для профилактики коронавирусной инфекции достаточно невелико, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев."Сегодня, несмотря на то, что мы выходим на очень широкую иммунизацию, количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины для профилактики COVID-19 достаточно невелико", - сказал Глаголев в ходе прямой трансляции обучающего семинара по мониторингу безопасности вакцинопрофилактики от новой коронавирусной инфекции."Хотел бы обратить внимание на еще одну распространенную, но допустимую практику – это санкции в отношении врачей, сообщающих о побочных проявлениях после иммунизации… Как раз надо стимулировать тех врачей, которые активно ведут эту работу, а не грозить санкциями за несообщение", - сказал Глаголев в ходе прямой трансляции обучающего семинара по мониторингу безопасности вакцинопрофилактики от новой коронавирусной инфекции.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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