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Жириновский призвал исключить Украину из ООН
Жириновский призвал исключить Украину из ООН - РИА Новости, 26.07.2021
Жириновский призвал исключить Украину из ООН
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украину "надо исключить из ООН", в числе причин он назвал "блокаду водоснабжения Крыма", а также "запрет русского... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:51
2021-07-26T18:51
россия
лдпр
владимир жириновский
украина
в мире
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украину "надо исключить из ООН", в числе причин он назвал "блокаду водоснабжения Крыма", а также "запрет русского языка" в стране.В пресс-службе Генеральной прокуратуры России в четверг, 22 июля, сообщили, что Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории межгосударственную жалобу. Она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года.Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств - в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.
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россия, лдпр, владимир жириновский, украина, в мире
18:51 26.07.2021
 
Жириновский призвал исключить Украину из ООН

Лидер ЛДПР Жириновский призвал исключить Украину из ООН за "нарушение конвенции о нацменьшинствах"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на первомайском митинге ЛДПР в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на первомайском митинге ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украину "надо исключить из ООН", в числе причин он назвал "блокаду водоснабжения Крыма", а также "запрет русского языка" в стране.
"За запрет русского языка Украина должна отвечать, она нарушает конвенцию о нацменьшинствах… В целом (идет) дискриминация русских по языку… А возьмите блокаду водоснабжения Крыма. Это варварство. За это надо исключать Украину из ООН. А отключение электроэнергии, а отказ в выплатах пенсий (в Донбассе)? Нападение на диппредставительство России. И то, что она не закрыла воздушное пространство (на юго-востоке страны после начала военных действий, где потерпел крушение малайзийский Boeing рейса MH17) – это тоже ее преступление", - заявил глава ЛДПР в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале "ЛДПР.ТВ".
В пресс-службе Генеральной прокуратуры России в четверг, 22 июля, сообщили, что Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории межгосударственную жалобу. Она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года.
Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств - в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 15:39
Глава МИД Украины назвал русских нацменьшинством
 
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