https://ria.ru/20210726/ukraina-1742989952.html

Жириновский призвал исключить Украину из ООН

Жириновский призвал исключить Украину из ООН - РИА Новости, 26.07.2021

Жириновский призвал исключить Украину из ООН

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украину "надо исключить из ООН", в числе причин он назвал "блокаду водоснабжения Крыма", а также "запрет русского... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:51

2021-07-26T18:51

2021-07-26T18:51

россия

лдпр

владимир жириновский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730831729_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_96185b2855461c7079228f0fc9f4eac6.jpg

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украину "надо исключить из ООН", в числе причин он назвал "блокаду водоснабжения Крыма", а также "запрет русского языка" в стране.В пресс-службе Генеральной прокуратуры России в четверг, 22 июля, сообщили, что Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории межгосударственную жалобу. Она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года.Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств - в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.

https://ria.ru/20210630/ukraina-1739248877.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лдпр, владимир жириновский, украина, в мире