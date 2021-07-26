Жириновский призвал исключить Украину из ООН
Лидер ЛДПР Жириновский призвал исключить Украину из ООН за "нарушение конвенции о нацменьшинствах"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на первомайском митинге ЛДПР в Москве
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украину "надо исключить из ООН", в числе причин он назвал "блокаду водоснабжения Крыма", а также "запрет русского языка" в стране.
"За запрет русского языка Украина должна отвечать, она нарушает конвенцию о нацменьшинствах… В целом (идет) дискриминация русских по языку… А возьмите блокаду водоснабжения Крыма. Это варварство. За это надо исключать Украину из ООН. А отключение электроэнергии, а отказ в выплатах пенсий (в Донбассе)? Нападение на диппредставительство России. И то, что она не закрыла воздушное пространство (на юго-востоке страны после начала военных действий, где потерпел крушение малайзийский Boeing рейса MH17) – это тоже ее преступление", - заявил глава ЛДПР в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале "ЛДПР.ТВ".
В пресс-службе Генеральной прокуратуры России в четверг, 22 июля, сообщили, что Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории межгосударственную жалобу. Она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года.
Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств - в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.
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