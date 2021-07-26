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Путин предложил обсудить развитие транспортной инфраструктуры в Петербурге
Путин предложил обсудить развитие транспортной инфраструктуры в Петербурге - РИА Новости, 26.07.2021
Путин предложил обсудить развитие транспортной инфраструктуры в Петербурге
Президент Владимир Путин предложил подумать о строительстве нового автомобильного обхода Санкт-Петербурга. Об этом он говорил на совещании по развитию... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:45
2021-07-26T18:39
россия
транспорт
владимир путин
ленинградская область
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил подумать о строительстве нового автомобильного обхода Санкт-Петербурга. Об этом он говорил на совещании по развитию транспортной системы города и Ленинградской области. Глава государства напомнил, что в Петербурге уже построили Кольцевую дорогу, Северо-западный скоростной диаметр, развязки, так что кардинальным образом поменяли ситуацию в транспортной сфере. "Но что хотел бы сказать? Здесь проживает у нас более семи миллионов человек, в этом регионе, и вопросы развития транспорта в высшей степени важны. Они важны для людей, для экономики, для туристической инфраструктуры. Поэтому мы поговорим сегодня, что нужно будет сделать дополнительно для того, чтобы ситуация продолжала улучшаться", — сказал президент.Он подчеркнул, что все строительство и реконструкция дорог, развязок, развитие различных видов транспорта должны рассматриваться именно в комплексе. Одним из проектов может стать новая кольцевая дорога вокруг Санкт-Петербурга.По его мнению, для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, это будет востребовано.Кроме того, следует рассмотреть и планы по дальнейшему развитию общественного транспорта, в том числе с использованием средств ФНБ, добавил президент.Приоритет, по его словам, должен и дальше отдаваться отдаваться экологически чистому транспорту."Здесь, конечно, нужно подумать о реализации таких проектов, которые улучшали бы и дальше экологическую ситуацию в регионе, она здесь непростая", — заключил он.Губернатор Александр Беглов назвал предложение Путина очень хорошим. По его словам, о подобном проекте думали еще в 2000-х, но тогда "денег, наверное, не было, и, может быть, воли той не было". Сейчас же эта идея актуальна как для Петербурга, так и для Ленинградской области, добавил он.
https://realty.ria.ru/20210726/peterburg-1742916782.html
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россия, транспорт, владимир путин, ленинградская область, санкт-петербург, общество
13:45 26.07.2021 (обновлено: 18:39 26.07.2021)
 
Путин предложил обсудить развитие транспортной инфраструктуры в Петербурге

Президент Путин предложил подумать о строительстве второго автомобильного кольца в обход Петербурга

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил подумать о строительстве нового автомобильного обхода Санкт-Петербурга. Об этом он говорил на совещании по развитию транспортной системы города и Ленинградской области.
Глава государства напомнил, что в Петербурге уже построили Кольцевую дорогу, Северо-западный скоростной диаметр, развязки, так что кардинальным образом поменяли ситуацию в транспортной сфере.
"Но что хотел бы сказать? Здесь проживает у нас более семи миллионов человек, в этом регионе, и вопросы развития транспорта в высшей степени важны. Они важны для людей, для экономики, для туристической инфраструктуры. Поэтому мы поговорим сегодня, что нужно будет сделать дополнительно для того, чтобы ситуация продолжала улучшаться", — сказал президент.
Он подчеркнул, что все строительство и реконструкция дорог, развязок, развитие различных видов транспорта должны рассматриваться именно в комплексе.
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Власти Петербурга планируют ряд крупных транспортных проектов
Одним из проектов может стать новая кольцевая дорога вокруг Санкт-Петербурга.
"Мы сейчас привлекаем средства ФНБ, для того чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье", — сказал Путин.
По его мнению, для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, это будет востребовано.
Кроме того, следует рассмотреть и планы по дальнейшему развитию общественного транспорта, в том числе с использованием средств ФНБ, добавил президент.
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Вчера, 13:40
Беглов рассказал о планах по развитию метро в Петербурге
Приоритет, по его словам, должен и дальше отдаваться отдаваться экологически чистому транспорту.
"Здесь, конечно, нужно подумать о реализации таких проектов, которые улучшали бы и дальше экологическую ситуацию в регионе, она здесь непростая", — заключил он.
Губернатор Александр Беглов назвал предложение Путина очень хорошим. По его словам, о подобном проекте думали еще в 2000-х, но тогда "денег, наверное, не было, и, может быть, воли той не было". Сейчас же эта идея актуальна как для Петербурга, так и для Ленинградской области, добавил он.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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РоссияТранспортВладимир ПутинЛенинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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