https://ria.ru/20210726/transport-1742915988.html

Путин предложил обсудить развитие транспортной инфраструктуры в Петербурге

Путин предложил обсудить развитие транспортной инфраструктуры в Петербурге - РИА Новости, 26.07.2021

Путин предложил обсудить развитие транспортной инфраструктуры в Петербурге

Президент Владимир Путин предложил подумать о строительстве нового автомобильного обхода Санкт-Петербурга. Об этом он говорил на совещании по развитию... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:45

2021-07-26T13:45

2021-07-26T18:39

россия

транспорт

владимир путин

ленинградская область

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил подумать о строительстве нового автомобильного обхода Санкт-Петербурга. Об этом он говорил на совещании по развитию транспортной системы города и Ленинградской области. Глава государства напомнил, что в Петербурге уже построили Кольцевую дорогу, Северо-западный скоростной диаметр, развязки, так что кардинальным образом поменяли ситуацию в транспортной сфере. "Но что хотел бы сказать? Здесь проживает у нас более семи миллионов человек, в этом регионе, и вопросы развития транспорта в высшей степени важны. Они важны для людей, для экономики, для туристической инфраструктуры. Поэтому мы поговорим сегодня, что нужно будет сделать дополнительно для того, чтобы ситуация продолжала улучшаться", — сказал президент.Он подчеркнул, что все строительство и реконструкция дорог, развязок, развитие различных видов транспорта должны рассматриваться именно в комплексе. Одним из проектов может стать новая кольцевая дорога вокруг Санкт-Петербурга.По его мнению, для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, это будет востребовано.Кроме того, следует рассмотреть и планы по дальнейшему развитию общественного транспорта, в том числе с использованием средств ФНБ, добавил президент.Приоритет, по его словам, должен и дальше отдаваться отдаваться экологически чистому транспорту."Здесь, конечно, нужно подумать о реализации таких проектов, которые улучшали бы и дальше экологическую ситуацию в регионе, она здесь непростая", — заключил он.Губернатор Александр Беглов назвал предложение Путина очень хорошим. По его словам, о подобном проекте думали еще в 2000-х, но тогда "денег, наверное, не было, и, может быть, воли той не было". Сейчас же эта идея актуальна как для Петербурга, так и для Ленинградской области, добавил он.

https://realty.ria.ru/20210726/peterburg-1742916782.html

https://ria.ru/20210726/metro-1742915276.html

https://realty.ria.ru/20210726/peterburg-1742882314.html

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ленинградская область

санкт-петербург

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россия, транспорт, владимир путин, ленинградская область, санкт-петербург, общество