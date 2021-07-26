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Бесконечный "список убийств": режим отправил диссидента в тюрьму

Бесконечный "список убийств": режим отправил диссидента в тюрьму - РИА Новости, 26.07.2021

Бесконечный "список убийств": режим отправил диссидента в тюрьму

В то время как американские СМИ сочиняют огненные фейки про козни русских, в самих Штатах буднично и тихо — при минимальном внимании прессы — заканчивается... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T08:00

2021-07-26T08:00

2021-07-26T19:35

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россия

эдвард сноуден

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В то время как американские СМИ сочиняют огненные фейки про козни русских, в самих Штатах буднично и тихо — при минимальном внимании прессы — заканчивается процесс над активистом, рассказавшим миру о военных преступлениях Пентагона.Скорее всего, вы не слышали имени Дэниела Хейла. Сочувствующие журналисты считают его "вторым Сноуденом", однако мейнстримная пресса о нем почти не пишет. Сам себя он называет "предателем американского образа смерти".Тридцатитрехлетний Дэниел Хейл несколько лет прослужил в армии США. Он вырос в религиозной семье, был искренним патриотом и в свое время поддерживал молодого и прогрессивного кандидата в президенты Барака Обаму.Однако вскоре пришло разочарование. Правление Обамы отличалось редкостным — даже по американским меркам — двуличием. Он пришел в Белый дом на волне обещаний закрыть пыточную тюрьму в Гуантанамо и вывести войска из Ирака.Мировая общественность была так обнадежена, что авансом выдала новому президенту Нобелевскую премию мира. Однако Гуантанамо благополучно работает до сих пор. Пытки в тюрьмах ЦРУ никуда не делись. Оккупационную группировку в Ираке Обама наращивал несколько раз, контингент в Афганистане увеличил до ста тысяч.Параллельно нобелевский лауреат придал новое ускорение программе уничтожения мирных граждан с беспилотников. В прессе начали совершенно открыто писать о "списке убийств" Обамы. За два его срока тысячи людей были убиты с дронов в Пакистане, Йемене, Сирии, Афганистане, Ираке, Сомали."Шут гороховый… Абсолютный жулик" — так отзывается сегодня Хейл о президенте Обаме. Дэниел Хейл поехал в командировку в Афганистан и там работал как раз с беспилотниками. Он отвечал за геолокацию целей — по сигналам мобильных телефонов находил людей, которых американские военные считали террористами. После слежки с беспилотника оператор отдавал приказ об убийстве. Дрон выпускал ракету по человеку.Формально все эти программы слежки и убийства со звучными названиями типа "Взгляд Горгоны" были нацелены на террористов. Считалось, что они работают по принципу "одна боеголовка — одна голова". На деле ракеты убивали предполагаемого террориста со всем его окружением. Это могли быть его родственники, знакомые, наконец, просто прохожие.Иногда мобильник предполагаемого террориста оказывался в кармане совершенно постороннего человека. Американцы убивали его, не заморачиваясь с определением личности.Что уж говорить про широко известные случаи массовых убийств на семейных праздниках, когда под раздачу американских военных попадали люди, собравшиеся на свадьбу или на день рождения. Гибли женщины, дети, старики. Всем было очевидно, что это обычные мирные жители. Однако в рапортах военных они проходили как "комбатанты", а мужчины, достигшие возраста 16 лет, вообще как "противники, участвующие в боевых действиях".Именно эти военные преступления — убийства мирных граждан с помощью дронов на территории других государств — и рассекретил Дэниел Хейл. В 2013 году он начал передавать информацию журналисту сетевого издания Intercept Джереми Скейхиллу.В данных, рассекреченных Хейлом, были потрясающие цифры. Например, только в Афганистане и только за пять месяцев одного года американские военные убили 19 человек, которых они считали террористами, и еще 136 несчастных, которые никакого отношения к терроризму не имели.Американские журналисты подсчитали, что такими темпами за время правления лауреата премии мира Обамы с беспилотников были уничтожены десятки тысяч гражданских по всему миру. Девяносто процентов ракет с американских дронов поражают ни в чем не повинных людей.Хейл рассекретил и базу данных, хранящуюся в Центре слежения за террористами при Контртеррористическом центре США. На сегодня в ней более миллиона личных дел. Файлы людей, которых американский режим считает своими врагами, содержит практически всю личную информацию — от паспортных данных до ДНК, от реквизитов банковских счетов до интимных фотографий. Миллион с лишним человек из списка являются потенциальными целями американских военных. В любой момент по ним могут шмальнуть ракетой.Причем независимо от того, кто является главнокомандующим армией США, эта практика не меняется. Невинных людей одинаково убивали и при демократическом Обаме, и при консервативном Трампе, и при опять демократическом Байдене.Незадолго до разоблачений Хейла свою информацию о войне дронов опубликовало Бюро независимых журналистских расследований. По их данным, с 2004 по 2012 год только в Пакистане с беспилотников были убиты тысячи человек, среди них — 176 детей.Информаторы Бюро слили и переговоры операторов беспилотников. Они проливают свет на то, зачем на самом деле Пентагон в тандеме с Google внедряет искусственный интеллект. Геолокация вовсе не обеспечивает точного наведения на цель. Ошибок, как мы видим, здесь больше, чем раньше.Зато технологии дистанционного убийства снимают всю ответственность с исполнителей. Теперь любое массовое убийство можно списать на сбой программы. И одновременно они позволяют предельно дегуманизировать цель. "Вы когда-нибудь наступали на муравейник? — делится секретами мастерства с журналистами оператор беспилотника. — Вот такими черными точечками нам и кажутся наши цели..."Детей, погибших в результате их атак, операторы дронов называли между собой "террористами смешного размера".Широковещательная болтовня про искусственный интеллект не отменяет того простого факта, что убийства мирных жителей — это классическое военное преступление. В тех масштабах, в каких его совершают американцы, это преступление против человечества.Нормальное правительство сказало бы спасибо такому честному патриоту, как Хейл, отменило бы чудовищную практику убийств с беспилотников, занялось бы расследованиями и посадками. Не мешало бы покаяться перед жертвами, компенсировать страдания родственников и принести извинения мировой общественности. Вместо этого власти США упекли Хейла в тюрьму. Ему грозил срок до пятидесяти лет.Диссидент сидит за решеткой уже больше двух лет — с мая 2019 года. Все это время правозащитные организации всего мира хранят оглушительное молчание. За исключением нескольких неравнодушных журналистов, всем на него наплевать. Американский союз гражданских свобод ACLU активно защищает певицу ртом Бритни Спирс. Знаменитый PEN штампует заявления в поддержку Навального.Хотелось бы напомнить правозащитникам, что у Спирс и у Навального все в целом неплохо. Они живы, здоровы, правильно питаются. Защита прав насущно нужна совсем другим людям — американским диссидентам, которых годами гноят по тюрьмам за их мужественную гражданскую позицию.Журналист Джон Кириаку получил в США два года тюрьмы за то, что рассказал о пытках в тюрьмах ЦРУ. Челси Мэннинг за информацию о зверствах американских военных схлопотала 35 лет — и хотя ее в итоге помиловали, она постоянно ходит под угрозой нового срока. Эдвард Сноуден обречен на изгнание, потому что на родине его хорошо если не убьют, а просто посадят пожизненно. Бесконечным издевательствам, фактически пыткам подвергается лидер свободной журналистики Джулиан Ассанж.И все эти годы соловьи правозащитных организаций и ведущие СМИ Запада в упор не замечают их существования. Они вместо этого работают фейкометами, измышляя сложносочиненные заговоры с участием то России, то Китая.В марте 2021 года Дэниел Хейл пошел на сделку со следствием, частично признав свою вину. Завтра, 27 июля, ему должны вынести приговор. За то, что он открыл миру и своим соотечественникам военные преступления властей США, его ждет до десяти лет в тюрьме.

https://ria.ru/20210720/khaker-1742116701.html

https://ria.ru/20210709/ssha-1740623896.html

https://ria.ru/20210625/mcafee-1738552108.html

https://ria.ru/20210303/feyki-1599625583.html

https://ria.ru/20210303/ukraina-1599616157.html

https://ria.ru/20200103/1563085186.html

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авторы, россия, эдвард сноуден, министерство обороны сша, google, джулиан ассанж, барак обама, ирак, сирия, в мире