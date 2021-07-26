https://ria.ru/20210726/simptomy-1742926563.html

Ученые объяснили, как отличить симптомы после прививки от раннего COVID-19

Ученые объяснили, как отличить симптомы после прививки от раннего COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021

Ученые объяснили, как отличить симптомы после прививки от раннего COVID-19

Британские ученые провели сравнительный анализ симптомов раннего COVID-19 и побочных эффектов от четырех, используемых в Великобритании вакцин. Авторы отмечают, РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:33

2021-07-26T14:33

2021-07-26T14:33

наука

коронавирус covid-19

здоровье

astrazeneca

великобритания

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Британские ученые провели сравнительный анализ симптомов раннего COVID-19 и побочных эффектов от четырех, используемых в Великобритании вакцин. Авторы отмечают, что несмотря на то, что у коронавирусной инфекции есть характерные проявления, например, потеря обоняния, в целом постпрививочные симптомы иногда трудно отличить от начала болезни, особенно когда заражение вирусом происходит в промежутке между двумя дозами вакцины. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.В связи с тем, что примерно каждый третий человек в Великобритании, получивший вакцины от COVID-19, имел после этого побочные эффекты, а около одного процента из привитых все-таки заболели, важно четко отличать симптомы ранней инфекции от действия прививки, считают медики.Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали публикации с результатами клинических исследований вакцин за период с 1 января 2020 по 21 июня 2021 года. Авторы сосредоточили свое внимание на четырех вакцинах, используемых в Великобритании: двух мРНК-вакцинах — Pfizer и Moderna; и двух вакцинах с аденовирусным вектором — AstraZeneca и Janssen.Всего в выборку попали около 15 тысяч человек, получивших одну из этих вакцин. Примерно четверть из них — около четырех тысяч человек — после прививки испытывали состояние, которое они характеризовали как "похожее на ковид". У двух процентов из них результат ПЦР-теста оказался положительным. Из оставшихся 11 тысяч, которые не имели симптомов, похожих на ковид, положительный результат оказался у 0,8 процентов. Другими словами, в обычной жизни 88 человек из 11 тысяч привитых, спокойно ходили бы по улицам, не подозревая, что они инфицированы.К общим симптомам, которые возникают как после вакцинации, так и при раннем COVID-19, ученые относят утомляемость, головную и мышечную боль, лихорадку. Эти симптомы отмечают у себя 76 процентов вакцинированных. У молодых людей, этот процент выше — до 83 процентов.Разница в том, что на третий день после вакцины эти симптомы, как правило проходят, а при COVID-19 они наоборот начинают нарастать и достигают максимума на седьмой день после инфицирования. У инфицированных со временем также усиливается боль в горле, появляется чихание и охриплость.Исследователи отмечают, что эти сроки ориентировочные, так как ни в одном случае не было известно точное время заражения. К тому же, люди, которые были инфицированы до вакцинации, не знали об этом, а значит болезнь протекала у них в бессимптомной форме. Все это осложняет выработку однозначных критериев, по которым можно отличить симптомы раннего ковида и побочных эффектов прививки."Поствакцинальные симптомы нельзя с клинической достоверностью отличить от ранней инфекции SARS-CoV-2. Наше исследование подчеркивает критическую важность тестирования людей с симптомами, даже если они недавно были вакцинированы, для раннего выявления коронавирусной инфекции и предотвращения будущих волн COVID-19", — пишут авторы статьи, которые считают, что однозначный ответ в любом случае может дать только ПЦР-тест.

https://ria.ru/20210716/oslozhneniya-1741458257.html

https://ria.ru/20210719/antitela-1741863337.html

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коронавирус covid-19, здоровье, astrazeneca , великобритания