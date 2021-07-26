https://ria.ru/20210726/shoygu-1742967068.html
Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении Карапетяном
Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении Карапетяном - РИА Новости, 26.07.2021
Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении Карапетяном
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры с и.о. министра обороны Армении генерал-майором Аршаком Карапетяном,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:17
2021-07-26T17:17
2021-07-26T17:17
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сергей шойгу
армения
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры с и.о. министра обороны Армении генерал-майором Аршаком Карапетяном, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве, не уточняя другие детали.
https://ria.ru/20210726/azerbaydzhan-1742852311.html
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россия, сергей шойгу, армения
Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении Карапетяном
Шойгу провел телефонный разговор с и.о. министра обороны Армении Карапетяном