https://ria.ru/20210726/shoygu-1742967068.html

Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении Карапетяном

Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении Карапетяном - РИА Новости, 26.07.2021

Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении Карапетяном

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры с и.о. министра обороны Армении генерал-майором Аршаком Карапетяном,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:17

2021-07-26T17:17

2021-07-26T17:17

россия

сергей шойгу

армения

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры с и.о. министра обороны Армении генерал-майором Аршаком Карапетяном, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве, не уточняя другие детали.

https://ria.ru/20210726/azerbaydzhan-1742852311.html

россия

армения

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2021

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россия, сергей шойгу, армения