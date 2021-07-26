https://ria.ru/20210726/semenchenko-1742984084.html

Суд в Киеве отправил Семенченко в СИЗО

Суд в Киеве отправил Семенченко в СИЗО - РИА Новости, 26.07.2021

Суд в Киеве отправил Семенченко в СИЗО

Соломенский районный суд Киева снова отправил в СИЗО бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию частной... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:26

2021-07-26T18:26

2021-07-26T18:30

семен семенченко

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происшествия

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КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Соломенский районный суд Киева снова отправил в СИЗО бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию частной военной компании (ЧВК).Двадцать шестого марта Печерский районный суд арестовал Семенченко без права внесения залога. Четырнадцатого июля Соломенский райсуд столицы отпустил Семенченко под домашний арест."Ходатайство... удовлетворить. Изменить... меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей на срок 60 дней", - приводит слова судьи Максима Вишняка агентство УНИАН.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила якобы деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным спецслужбы, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. В СБУ отметили, что в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывшие народные депутаты Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.В мае пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что экс-депутат Семенченко стал подозреваемым в организации обстрела из гранатомета здания телеканала "112 Украина", произошедшего летом 2019 года.

https://ria.ru/20200225/1565200817.html

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732360395.html

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семен семенченко, киев, украина, происшествия, в мире