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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210726/rpts-1743000777.html
В РПЦ раскритиковали версию о насильственном крещении Руси
В РПЦ раскритиковали версию о насильственном крещении Руси - РИА Новости, 26.07.2021
В РПЦ раскритиковали версию о насильственном крещении Руси
Версия о насильственном крещении Руси со стороны князя Владимира в X веке противоречит исторической науке, заявил в понедельник секретарь по межправославным... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T20:04
2021-07-26T20:04
религия и мировоззрение
московский патриархат
игорь якимчук
крещение руси
русская православная церковь
православный свято-тихоновский гуманитарный университет
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Версия о насильственном крещении Руси со стороны князя Владимира в X веке противоречит исторической науке, заявил в понедельник секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине."Историческая наука говорит, что это (крещение Руси – ред.) был свободный выбор. Трудно себе представить, что насильно можно укоренить православную веру в сердцах нашего народа, чтобы она стала приносить плоды буквально через несколько лет", - сказал Якимчук во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной Дню крещения Руси.Версия о насильственном крещении Руси связана не с историей, а с политической конъюнктурой, отметил в свою очередь глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "Если мы сравним крещение Руси с крещением некоторых западноевропейских стран и народов, мы увидим, что это максимально мягкий вариант", - сказал Легойда.По его словам, фразу, которую приписывают князю Владимиру - "кто не придет креститься, тот не друг мне" - "тоже можно при желании трактовать как угрозу".Клирик Николо-Кузнецкого храма, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета иерей Иоанн Воробьев также отметил, что идея о насильственном крещении Руси князем Владимиром "не имеет под собой исторических оснований". "Есть свидетельства о восстании в Новгороде, на котором эта версия строится, но то, что оно было подавлено - исключительная ситуация и, если разбираться, само восстание имело политический подтекст. Чаще всего крещение Руси происходило при восстании язычников - и (православных – ред.) миссионеров просто убивали", - рассказал священнослужитель.Он напомнил, что Карл Великий примерно в это время крестил Европу и "если сравнить крещение Европы и Руси – отпадают все вопросы: кто крестил огнем и мечом, а кто по-настоящему"."Христианизация на Руси проходила долго – на это ушли столетия, но плоды крещения мы увидели буквально сразу – в XI веке: и Ярослав Мудрый, и митрополит Иларион, и Борис и Глеб, и почитание княгини Ольги, которое, в общем-то, не было навязано, это была воля людей. Потому версия о том, что людей заставили верить, не выдерживает критики", - заключил Воробьев.
https://ria.ru/20210726/rpts-1742983594.html
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московский патриархат, игорь якимчук, крещение руси, русская православная церковь, православный свято-тихоновский гуманитарный университет
20:04 26.07.2021
 
В РПЦ раскритиковали версию о насильственном крещении Руси

Протоиерей Игорь Якимчук: версия о насильственном крещении Руси противоречит истории

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка у картины художника Виктора Васнецова "Крещение Руси"
Девушка у картины художника Виктора Васнецова Крещение Руси - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Версия о насильственном крещении Руси со стороны князя Владимира в X веке противоречит исторической науке, заявил в понедельник секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине.
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"Историческая наука говорит, что это (крещение Руси – ред.) был свободный выбор. Трудно себе представить, что насильно можно укоренить православную веру в сердцах нашего народа, чтобы она стала приносить плоды буквально через несколько лет", - сказал Якимчук во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной Дню крещения Руси.
Версия о насильственном крещении Руси связана не с историей, а с политической конъюнктурой, отметил в свою очередь глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "Если мы сравним крещение Руси с крещением некоторых западноевропейских стран и народов, мы увидим, что это максимально мягкий вариант", - сказал Легойда.
По его словам, фразу, которую приписывают князю Владимиру - "кто не придет креститься, тот не друг мне" - "тоже можно при желании трактовать как угрозу".
Клирик Николо-Кузнецкого храма, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета иерей Иоанн Воробьев также отметил, что идея о насильственном крещении Руси князем Владимиром "не имеет под собой исторических оснований". "Есть свидетельства о восстании в Новгороде, на котором эта версия строится, но то, что оно было подавлено - исключительная ситуация и, если разбираться, само восстание имело политический подтекст. Чаще всего крещение Руси происходило при восстании язычников - и (православных – ред.) миссионеров просто убивали", - рассказал священнослужитель.
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Он напомнил, что Карл Великий примерно в это время крестил Европу и "если сравнить крещение Европы и Руси – отпадают все вопросы: кто крестил огнем и мечом, а кто по-настоящему".
"Христианизация на Руси проходила долго – на это ушли столетия, но плоды крещения мы увидели буквально сразу – в XI веке: и Ярослав Мудрый, и митрополит Иларион, и Борис и Глеб, и почитание княгини Ольги, которое, в общем-то, не было навязано, это была воля людей. Потому версия о том, что людей заставили верить, не выдерживает критики", - заключил Воробьев.
 
Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатИгорь ЯкимчукКрещение РусиРусская православная церковьПравославный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
 
 
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