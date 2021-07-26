В РПЦ раскритиковали версию о насильственном крещении Руси
Протоиерей Игорь Якимчук: версия о насильственном крещении Руси противоречит истории
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка у картины художника Виктора Васнецова "Крещение Руси"
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Версия о насильственном крещении Руси со стороны князя Владимира в X веке противоречит исторической науке, заявил в понедельник секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине.
"Историческая наука говорит, что это (крещение Руси – ред.) был свободный выбор. Трудно себе представить, что насильно можно укоренить православную веру в сердцах нашего народа, чтобы она стала приносить плоды буквально через несколько лет", - сказал Якимчук во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной Дню крещения Руси.
Версия о насильственном крещении Руси связана не с историей, а с политической конъюнктурой, отметил в свою очередь глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "Если мы сравним крещение Руси с крещением некоторых западноевропейских стран и народов, мы увидим, что это максимально мягкий вариант", - сказал Легойда.
По его словам, фразу, которую приписывают князю Владимиру - "кто не придет креститься, тот не друг мне" - "тоже можно при желании трактовать как угрозу".
Клирик Николо-Кузнецкого храма, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета иерей Иоанн Воробьев также отметил, что идея о насильственном крещении Руси князем Владимиром "не имеет под собой исторических оснований". "Есть свидетельства о восстании в Новгороде, на котором эта версия строится, но то, что оно было подавлено - исключительная ситуация и, если разбираться, само восстание имело политический подтекст. Чаще всего крещение Руси происходило при восстании язычников - и (православных – ред.) миссионеров просто убивали", - рассказал священнослужитель.
Он напомнил, что Карл Великий примерно в это время крестил Европу и "если сравнить крещение Европы и Руси – отпадают все вопросы: кто крестил огнем и мечом, а кто по-настоящему".
"Христианизация на Руси проходила долго – на это ушли столетия, но плоды крещения мы увидели буквально сразу – в XI веке: и Ярослав Мудрый, и митрополит Иларион, и Борис и Глеб, и почитание княгини Ольги, которое, в общем-то, не было навязано, это была воля людей. Потому версия о том, что людей заставили верить, не выдерживает критики", - заключил Воробьев.