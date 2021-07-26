https://ria.ru/20210726/rpts-1743000777.html

В РПЦ раскритиковали версию о насильственном крещении Руси

В РПЦ раскритиковали версию о насильственном крещении Руси - РИА Новости, 26.07.2021

В РПЦ раскритиковали версию о насильственном крещении Руси

Версия о насильственном крещении Руси со стороны князя Владимира в X веке противоречит исторической науке, заявил в понедельник секретарь по межправославным... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T20:04

2021-07-26T20:04

2021-07-26T20:04

религия и мировоззрение

московский патриархат

игорь якимчук

крещение руси

русская православная церковь

православный свято-тихоновский гуманитарный университет

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Версия о насильственном крещении Руси со стороны князя Владимира в X веке противоречит исторической науке, заявил в понедельник секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине."Историческая наука говорит, что это (крещение Руси – ред.) был свободный выбор. Трудно себе представить, что насильно можно укоренить православную веру в сердцах нашего народа, чтобы она стала приносить плоды буквально через несколько лет", - сказал Якимчук во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной Дню крещения Руси.Версия о насильственном крещении Руси связана не с историей, а с политической конъюнктурой, отметил в свою очередь глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "Если мы сравним крещение Руси с крещением некоторых западноевропейских стран и народов, мы увидим, что это максимально мягкий вариант", - сказал Легойда.По его словам, фразу, которую приписывают князю Владимиру - "кто не придет креститься, тот не друг мне" - "тоже можно при желании трактовать как угрозу".Клирик Николо-Кузнецкого храма, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета иерей Иоанн Воробьев также отметил, что идея о насильственном крещении Руси князем Владимиром "не имеет под собой исторических оснований". "Есть свидетельства о восстании в Новгороде, на котором эта версия строится, но то, что оно было подавлено - исключительная ситуация и, если разбираться, само восстание имело политический подтекст. Чаще всего крещение Руси происходило при восстании язычников - и (православных – ред.) миссионеров просто убивали", - рассказал священнослужитель.Он напомнил, что Карл Великий примерно в это время крестил Европу и "если сравнить крещение Европы и Руси – отпадают все вопросы: кто крестил огнем и мечом, а кто по-настоящему"."Христианизация на Руси проходила долго – на это ушли столетия, но плоды крещения мы увидели буквально сразу – в XI веке: и Ярослав Мудрый, и митрополит Иларион, и Борис и Глеб, и почитание княгини Ольги, которое, в общем-то, не было навязано, это была воля людей. Потому версия о том, что людей заставили верить, не выдерживает критики", - заключил Воробьев.

https://ria.ru/20210726/rpts-1742983594.html

https://ria.ru/20210723/khramy-1742511307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, игорь якимчук, крещение руси, русская православная церковь, православный свято-тихоновский гуманитарный университет