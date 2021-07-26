https://ria.ru/20210726/rpts-1742983594.html

На Украине в День крещения Руси состоятся крестные ходы, сообщили в РПЦ

На Украине в День крещения Руси состоятся крестные ходы, сообщили в РПЦ - РИА Новости, 26.07.2021

На Украине в День крещения Руси состоятся крестные ходы, сообщили в РПЦ

Крестные ходы в День крещения Руси на Украине состоятся, они будут посвящены идее верности Церкви, что актуально для Украинской православной церкви в условиях... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:26

2021-07-26T18:26

2021-07-26T18:26

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россия

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русская православная церковь

киев

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Крестные ходы в День крещения Руси на Украине состоятся, они будут посвящены идее верности Церкви, что актуально для Украинской православной церкви в условиях дискриминации со стороны государства, заявил в понедельник секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Игорь Якимчук.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине. В 2020 году крестные ходы на Украине были отменены из-за коронавируса.По его словам, к крестному ходу в Киев будут принесены чтимые святыни из разных регионов Украины, в том числе Касперовская, Почаевская и Святогорские иконы Богоматери. "Крестный ход пройдет от Владимирской горки, где совершат молебен перед этими святынями, до Киево-Печерской Лавры. Будут предприняты все необходимые санитарные меры", - уточнил он.Якимчук рассказал, что в этом году крестный ход будет посвящен "идее верности Церкви". "Это очень важная тема сегодня для Украинской (православной – ред.) церкви, которая подвергается дискриминации со стороны государства и нападениям со стороны экстремистов, которые пытаются оторвать от нее приходы, захватить храмы. Массовые крестные ходы – проявления такой верности", - отметил протоиерей.Крестные ходы также продемонстрируют религиозные предпочтения украинских верующих, уверен священник. "Это важно, чтобы показать размер Украинской православной церкви. Сомнительные соцопросы говорят, что Украинская православная церковь не является крупнейшей религиозной организацией на Украине. Но крестные ходы дают возможность увидеть, с кем сейчас верующие на Украине", - объяснил секретарь комиссии.В частности, отметил священник, в 2019 году в крестном ходе в Киеве приняло участие до 300 тысяч человек. "Трудно сказать, сколько будет людей в этом году, но сейчас на Украине большое воодушевление по этому поводу", - заключил представитель РПЦ.

https://ria.ru/20210713/raskol-1741060401.html

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россия, московский патриархат, игорь якимчук, украинская православная церковь, крещение руси, русская православная церковь, киев