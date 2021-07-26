https://ria.ru/20210726/rodinki-1743009222.html
Перечислены признаки развития опасного типа рака у детей
Перечислены признаки развития опасного типа рака у детей - РИА Новости, 26.07.2021
Перечислены признаки развития опасного типа рака у детей
Дерматолог Богдан Литвиненко в беседе с врачом и телеведущим Евгением Комаровским посоветовал родителям немедленно обратиться к врачу в случае обнаружения у... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T21:27
2021-07-26T21:27
2021-07-26T21:27
меланома
евгений комаровский
родинки
врачи
рак
здоровье - общество
дети
общество
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дерматолог Богдан Литвиненко в беседе с врачом и телеведущим Евгением Комаровским посоветовал родителям немедленно обратиться к врачу в случае обнаружения у детей признаков, указывающих на возможное развитие рака кожи.В опубликованном в Instagram эфире медик призвал чаще рассматривать родинки у ребенка. По его словам, поводом для беспокойства может стать:Медики подчеркнули, что любой из перечисленных симптомов является поводом обратиться к врачу. Своевременное лечение поможет предотвратить возможное развитие одной из наиболее злокачественных опухолей — меланомы.
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меланома, евгений комаровский, родинки, врачи, рак, здоровье - общество, дети, общество
Перечислены признаки развития опасного типа рака у детей
Дерматолог Литвиненко назвал изменение родинок у детей поводом немедленно обратиться к врачу