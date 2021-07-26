https://ria.ru/20210726/rodinki-1743009222.html

Перечислены признаки развития опасного типа рака у детей

Перечислены признаки развития опасного типа рака у детей - РИА Новости, 26.07.2021

Перечислены признаки развития опасного типа рака у детей

Дерматолог Богдан Литвиненко в беседе с врачом и телеведущим Евгением Комаровским посоветовал родителям немедленно обратиться к врачу в случае обнаружения у... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T21:27

2021-07-26T21:27

2021-07-26T21:27

меланома

евгений комаровский

родинки

врачи

рак

здоровье - общество

дети

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149478/20/1494782045_0:263:5433:3319_1920x0_80_0_0_529c84e7292c2f57ebb2fd9f3920c0f7.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дерматолог Богдан Литвиненко в беседе с врачом и телеведущим Евгением Комаровским посоветовал родителям немедленно обратиться к врачу в случае обнаружения у детей признаков, указывающих на возможное развитие рака кожи.В опубликованном в Instagram эфире медик призвал чаще рассматривать родинки у ребенка. По его словам, поводом для беспокойства может стать:Медики подчеркнули, что любой из перечисленных симптомов является поводом обратиться к врачу. Своевременное лечение поможет предотвратить возможное развитие одной из наиболее злокачественных опухолей — меланомы.

https://ria.ru/20210601/vesnushki-1735023570.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меланома, евгений комаровский, родинки, врачи, рак, здоровье - общество, дети, общество