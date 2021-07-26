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Перечислены признаки развития опасного типа рака у детей
Перечислены признаки развития опасного типа рака у детей - РИА Новости, 26.07.2021
Перечислены признаки развития опасного типа рака у детей
Дерматолог Богдан Литвиненко в беседе с врачом и телеведущим Евгением Комаровским посоветовал родителям немедленно обратиться к врачу в случае обнаружения у... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T21:27
2021-07-26T21:27
меланома
евгений комаровский
родинки
врачи
рак
здоровье - общество
дети
общество
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дерматолог Богдан Литвиненко в беседе с врачом и телеведущим Евгением Комаровским посоветовал родителям немедленно обратиться к врачу в случае обнаружения у детей признаков, указывающих на возможное развитие рака кожи.В опубликованном в Instagram эфире медик призвал чаще рассматривать родинки у ребенка. По его словам, поводом для беспокойства может стать:Медики подчеркнули, что любой из перечисленных симптомов является поводом обратиться к врачу. Своевременное лечение поможет предотвратить возможное развитие одной из наиболее злокачественных опухолей — меланомы.
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меланома, евгений комаровский, родинки, врачи, рак, здоровье - общество, дети, общество
21:27 26.07.2021
 
Перечислены признаки развития опасного типа рака у детей

Дерматолог Литвиненко назвал изменение родинок у детей поводом немедленно обратиться к врачу

© Fotolia / Fly_dragonflyОбследование у дерматолога
Обследование у дерматолога - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Fotolia / Fly_dragonfly
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дерматолог Богдан Литвиненко в беседе с врачом и телеведущим Евгением Комаровским посоветовал родителям немедленно обратиться к врачу в случае обнаружения у детей признаков, указывающих на возможное развитие рака кожи.
В опубликованном в Instagram эфире медик призвал чаще рассматривать родинки у ребенка. По его словам, поводом для беспокойства может стать:
  • ассиметрия;
  • неровные края;
  • неоднородный цвет;
  • диаметр свыше шести миллиметров;
  • быстрое изменение размера или формы, появление корочки или трещин.
Медики подчеркнули, что любой из перечисленных симптомов является поводом обратиться к врачу. Своевременное лечение поможет предотвратить возможное развитие одной из наиболее злокачественных опухолей — меланомы.
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