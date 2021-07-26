https://ria.ru/20210726/protest-1742916143.html

В Госдуме отреагировали на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

В Госдуме отреагировали на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы - РИА Новости, 26.07.2021

В Госдуме отреагировали на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

Протесты Японии в связи с посещением премьера РФ Михаила Мишустина Курильских островов – это контрпродуктивный шаг, вместо этого Токио стоило бы задуматься о... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:45

2021-07-26T13:45

2021-07-26T13:45

россия

леонид слуцкий (политик)

синдзо абэ

михаил мишустин

госдума рф

курильские острова

япония

токио

политика

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Протесты Японии в связи с посещением премьера РФ Михаила Мишустина Курильских островов – это контрпродуктивный шаг, вместо этого Токио стоило бы задуматься о подписании мирного договора с Москвой, его отсутствие не соответствует уровню отношений между странами, заявил РИА Новости глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на "северные территории" вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест в связи с этой поездкой."Очередной протест Японии по поводу визита премьер-министра России на Курилы – контрпродуктивный и абсолютно бессмысленный шаг", - заявил Слуцкий.По его словам, глава правительства посещал территорию Российской Федерации, "тема принадлежности Курил закрыта, ее обсуждение неприемлемо и прямо противоречит Конституции РФ в новой редакции". Слуцкий отметил, что российский суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению, и эта позиция неоднократно доводилась до "японских партнеров"."Вместо выдвижения бесполезных территориальных претензий Японии стоило было бы задуматься, наконец, о продвижении в подписании мирного договора. Его отсутствие не соответствует уровню росийско-японских отношений", - сообщил парламентарий.Кроме того, не теряет актуальности договоренность президента РФ Владимира Путина и экс-премьера Японии Синдзо Абэ о совместном освоении четырех островов Курильской гряды, напомнил политик."Ее дальнейшее развитие также помогло бы снятию напряженности", - добавил он.В понедельник Мишустин начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа и прибыл на Итуруп.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210726/dogovor-1742894004.html

https://ria.ru/20210726/peskov-1742903583.html

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курильские острова

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россия, леонид слуцкий (политик), синдзо абэ, михаил мишустин, госдума рф, курильские острова, япония, токио, политика