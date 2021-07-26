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В России субсидируют ж/д перевозки минтая с Дальнего Востока в регионы

В России субсидируют ж/д перевозки минтая с Дальнего Востока в регионы - РИА Новости, 26.07.2021

В России субсидируют ж/д перевозки минтая с Дальнего Востока в регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России, РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T08:14

2021-07-26T08:14

2021-07-26T08:14

россия

дальний восток

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

ржд

экономика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России, сообщается на сайте кабмина."Для увеличения поставок минтая на внутренний рынок государство будет субсидировать железнодорожные перевозки этой продукции с территории Дальневосточного федерального округа в центральную часть страны. Постановление о правилах предоставления господдержки подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о предоставлении субсидий железной дороге на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку продукции из минтая. Такое решение Мишустин анонсировал в беседе с рыбопромышленниками во время посещения острова Итуруп в рамках рабочей поездки на Дальний Восток.Кроме того, это поможет высвободить холодильные мощности для их использования в период проведения лососевой путины. Мишустин также сообщил, что поручит Минсельхозу вместе с другими профильными ведомствами, РЖД и отраслевыми союзами проработать вопрос доставки рыбы и рыбной продукции с территории Дальневосточного федерального округа в другие регионы страны. В рамках такой работы нужно будет пройтись по всей цепочке – от причала до прилавка, чтобы обеспечить доступность рыбной продукции для населения с минимальными наценками, уточнил Михаил Мишустин."Мы и дальше будем внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты, потребительские товары и услуги", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20210406/ryba-1604434532.html

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дальний восток

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россия, дальний восток, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ржд, экономика