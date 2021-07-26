В России субсидируют ж/д перевозки минтая с Дальнего Востока в регионы
Мишустин подписал документ о субсидировании ж/д перевозок минтая с Дальнего Востока в регионы
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМинтай, пойманный в Уссурийском заливе Приморского края
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России, сообщается на сайте кабмина.
"Для увеличения поставок минтая на внутренний рынок государство будет субсидировать железнодорожные перевозки этой продукции с территории Дальневосточного федерального округа в центральную часть страны. Постановление о правилах предоставления господдержки подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о предоставлении субсидий железной дороге на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку продукции из минтая. Такое решение Мишустин анонсировал в беседе с рыбопромышленниками во время посещения острова Итуруп в рамках рабочей поездки на Дальний Восток.
"Такой механизм поддержки позволит увеличить объём поставок минтая с территории Дальневосточного федерального округа в центральную часть нашей страны, снизить стоимость транспортировки", - приводятся слова премьера.
Кроме того, это поможет высвободить холодильные мощности для их использования в период проведения лососевой путины. Мишустин также сообщил, что поручит Минсельхозу вместе с другими профильными ведомствами, РЖД и отраслевыми союзами проработать вопрос доставки рыбы и рыбной продукции с территории Дальневосточного федерального округа в другие регионы страны. В рамках такой работы нужно будет пройтись по всей цепочке – от причала до прилавка, чтобы обеспечить доступность рыбной продукции для населения с минимальными наценками, уточнил Михаил Мишустин.
"Мы и дальше будем внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты, потребительские товары и услуги", - подчеркнул Мишустин.