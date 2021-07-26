Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/mintay-1742858841.html
В России субсидируют ж/д перевозки минтая с Дальнего Востока в регионы
В России субсидируют ж/д перевозки минтая с Дальнего Востока в регионы - РИА Новости, 26.07.2021
В России субсидируют ж/д перевозки минтая с Дальнего Востока в регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России, РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T08:14
2021-07-26T08:14
россия
дальний восток
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ржд
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154968/96/1549689676_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_70258bfcc25bd86306bf9caf6202aa2e.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России, сообщается на сайте кабмина."Для увеличения поставок минтая на внутренний рынок государство будет субсидировать железнодорожные перевозки этой продукции с территории Дальневосточного федерального округа в центральную часть страны. Постановление о правилах предоставления господдержки подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о предоставлении субсидий железной дороге на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку продукции из минтая. Такое решение Мишустин анонсировал в беседе с рыбопромышленниками во время посещения острова Итуруп в рамках рабочей поездки на Дальний Восток.Кроме того, это поможет высвободить холодильные мощности для их использования в период проведения лососевой путины. Мишустин также сообщил, что поручит Минсельхозу вместе с другими профильными ведомствами, РЖД и отраслевыми союзами проработать вопрос доставки рыбы и рыбной продукции с территории Дальневосточного федерального округа в другие регионы страны. В рамках такой работы нужно будет пройтись по всей цепочке – от причала до прилавка, чтобы обеспечить доступность рыбной продукции для населения с минимальными наценками, уточнил Михаил Мишустин."Мы и дальше будем внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты, потребительские товары и услуги", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20210406/ryba-1604434532.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154968/96/1549689676_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_3b8a8c334ca3a2e81993b23847e1c6ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дальний восток, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ржд, экономика
08:14 26.07.2021
 
В России субсидируют ж/д перевозки минтая с Дальнего Востока в регионы

Мишустин подписал документ о субсидировании ж/д перевозок минтая с Дальнего Востока в регионы

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМинтай, пойманный в Уссурийском заливе Приморского края
Минтай, пойманный в Уссурийском заливе Приморского края - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России, сообщается на сайте кабмина.
"Для увеличения поставок минтая на внутренний рынок государство будет субсидировать железнодорожные перевозки этой продукции с территории Дальневосточного федерального округа в центральную часть страны. Постановление о правилах предоставления господдержки подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о предоставлении субсидий железной дороге на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку продукции из минтая. Такое решение Мишустин анонсировал в беседе с рыбопромышленниками во время посещения острова Итуруп в рамках рабочей поездки на Дальний Восток.
"Такой механизм поддержки позволит увеличить объём поставок минтая с территории Дальневосточного федерального округа в центральную часть нашей страны, снизить стоимость транспортировки", - приводятся слова премьера.
Кроме того, это поможет высвободить холодильные мощности для их использования в период проведения лососевой путины. Мишустин также сообщил, что поручит Минсельхозу вместе с другими профильными ведомствами, РЖД и отраслевыми союзами проработать вопрос доставки рыбы и рыбной продукции с территории Дальневосточного федерального округа в другие регионы страны. В рамках такой работы нужно будет пройтись по всей цепочке – от причала до прилавка, чтобы обеспечить доступность рыбной продукции для населения с минимальными наценками, уточнил Михаил Мишустин.
"Мы и дальше будем внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты, потребительские товары и услуги", - подчеркнул Мишустин.
Рыба на гриле - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 13:38
Против давления и для здоровья сосудов: полезные свойства рыбы
 
РоссияДальний ВостокМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РЖДЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
03:10Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
Лента новостейМолния