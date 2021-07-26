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Школьники из Москвы взяли медали на Международной олимпиаде по лингвистике
Школьники из Москвы взяли медали на Международной олимпиаде по лингвистике - РИА Новости, 26.07.2021
Школьники из Москвы взяли медали на Международной олимпиаде по лингвистике
Московские школьники получили пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T08:26
2021-07-26T08:26
2021-07-26T11:33
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Московские школьники получили пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Золото получила Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства, а серебро взяли Александра Лимонова из школы № 1568 имени Пабло Неруды, Артем Борисов из лицея "Вторая школа" и Ольга Зиновьева из школы № 179. Илья Тарасов из школы Центра педагогического мастерства завоевал бронзу. Соревнование проходило онлайн с 19 по 24 июля в два тура. За победу боролись команды более чем из 30 стран.Международная олимпиада по лингвистике проходит с 2003 года. В этом году страной-организатором состязания стала Латвия.
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08:26 26.07.2021 (обновлено: 11:33 26.07.2021)
Школьники из Москвы взяли медали на Международной олимпиаде по лингвистике
Московские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике