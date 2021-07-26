Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/medali-1742859387.html
Школьники из Москвы взяли медали на Международной олимпиаде по лингвистике
Школьники из Москвы взяли медали на Международной олимпиаде по лингвистике - РИА Новости, 26.07.2021
Школьники из Москвы взяли медали на Международной олимпиаде по лингвистике
Московские школьники получили пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T08:26
2021-07-26T11:33
социальный навигатор
сн_образование
россия
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156064/34/1560643434_0:43:1920:1123_1920x0_80_0_0_ddfe061c0d2f50bf75c52735d7a57859.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Московские школьники получили пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Золото получила Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства, а серебро взяли Александра Лимонова из школы № 1568 имени Пабло Неруды, Артем Борисов из лицея "Вторая школа" и Ольга Зиновьева из школы № 179. Илья Тарасов из школы Центра педагогического мастерства завоевал бронзу. Соревнование проходило онлайн с 19 по 24 июля в два тура. За победу боролись команды более чем из 30 стран.Международная олимпиада по лингвистике проходит с 2003 года. В этом году страной-организатором состязания стала Латвия.
https://ria.ru/20210724/shkolniki-1742696729.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156064/34/1560643434_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_4b0594f5161e16c0b31437f5cbdfb652.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, россия, москва, общество
08:26 26.07.2021 (обновлено: 11:33 26.07.2021)
 
Школьники из Москвы взяли медали на Международной олимпиаде по лингвистике

Московские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике

© Pixabay / tookapicДевушка пишет ручкой
Девушка пишет ручкой - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Pixabay / tookapic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Московские школьники получили пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
Золото получила Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства, а серебро взяли Александра Лимонова из школы № 1568 имени Пабло Неруды, Артем Борисов из лицея "Вторая школа" и Ольга Зиновьева из школы № 179. Илья Тарасов из школы Центра педагогического мастерства завоевал бронзу.
"Всего на счету сборной России семь медалей", — добавляется в сообщении.
Соревнование проходило онлайн с 19 по 24 июля в два тура. За победу боролись команды более чем из 30 стран.
Международная олимпиада по лингвистике проходит с 2003 года. В этом году страной-организатором состязания стала Латвия.
Российская сборная завоевала золотые медали на 51-й Международной олимпиаде по физике (IPhO 2021) - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 14:59
Школьники из Москвы рассказали, как выиграли всемирную олимпиаду по физике
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
03:10Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
Лента новостейМолния