https://ria.ru/20210726/maksim-1742966253.html

Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы - РИА Новости, 26.07.2021

Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

В состоянии певицы МакSим (Марины Абросимовой) есть постепенные улучшения, рассказала РИА Новости ее представитель Маргарита Соколова. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:14

2021-07-26T17:14

2021-07-26T22:50

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москва

маргарита соколова (директор макsим)

коронавирус covid-19

макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В состоянии певицы МакSим (Марины Абросимовой) есть постепенные улучшения, рассказала РИА Новости ее представитель Маргарита Соколова.По ее словам, положение артистки сейчас не крайне тяжелое.Кроме того, медики в течение последних нескольких дней периодически выводят певицу из медикаментозного сна."Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Этот процесс постоянно регулируется", — объяснила Соколова, отметив, что полностью из этого состояния МакSим еще не вывели.Также, по ее словам, есть моменты, когда артистка то спит, то находится в сознании.Марина Абросимова (МакSим) — российская певица и автор песен. Она обрела популярность в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".О том, что артистку подключили к аппарату ИВЛ, стало известно 19 июня. Она находилась в искусственной коме. Тест на коронавирус у нее был отрицательный.

https://ria.ru/20210726/maksim-1742957581.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/maksim-1742913122.html

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россия, москва, маргарита соколова (директор макsим), коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)