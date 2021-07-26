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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210726/maksim-1742966253.html
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы - РИА Новости, 26.07.2021
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
В состоянии певицы МакSим (Марины Абросимовой) есть постепенные улучшения, рассказала РИА Новости ее представитель Маргарита Соколова. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:14
2021-07-26T22:50
шоубиз
россия
москва
маргарита соколова (директор макsим)
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В состоянии певицы МакSим (Марины Абросимовой) есть постепенные улучшения, рассказала РИА Новости ее представитель Маргарита Соколова.По ее словам, положение артистки сейчас не крайне тяжелое.Кроме того, медики в течение последних нескольких дней периодически выводят певицу из медикаментозного сна."Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Этот процесс постоянно регулируется", — объяснила Соколова, отметив, что полностью из этого состояния МакSим еще не вывели.Также, по ее словам, есть моменты, когда артистка то спит, то находится в сознании.Марина Абросимова (МакSим) — российская певица и автор песен. Она обрела популярность в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".О том, что артистку подключили к аппарату ИВЛ, стало известно 19 июня. Она находилась в искусственной коме. Тест на коронавирус у нее был отрицательный.
https://ria.ru/20210726/maksim-1742957581.html
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россия, москва, маргарита соколова (директор макsим), коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)
17:14 26.07.2021 (обновлено: 22:50 26.07.2021)
 
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о выходе артистки из медикаментозного сна

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В состоянии певицы МакSим (Марины Абросимовой) есть постепенные улучшения, рассказала РИА Новости ее представитель Маргарита Соколова.
"А быстрого скачка быть не может", — добавила она.
По ее словам, положение артистки сейчас не крайне тяжелое.
Кроме того, медики в течение последних нескольких дней периодически выводят певицу из медикаментозного сна.
"Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Этот процесс постоянно регулируется", — объяснила Соколова, отметив, что полностью из этого состояния МакSим еще не вывели.
Также, по ее словам, есть моменты, когда артистка то спит, то находится в сознании.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 16:34Шоубиз
Представитель МакSим объяснила выход певицы из комы
Марина Абросимова (МакSим) — российская певица и автор песен. Она обрела популярность в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
О том, что артистку подключили к аппарату ИВЛ, стало известно 19 июня. Она находилась в искусственной коме. Тест на коронавирус у нее был отрицательный.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 13:30
До госпитализации МакSим успела оставить поклонникам важное послание
 
ШоубизРоссияМоскваМаргарита Соколова (директор МакSим)Коронавирус COVID-19МакSим (Марина Абросимова)
 
 
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