https://ria.ru/20210726/maksim-1742933525.html

Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы - РИА Новости, 26.07.2021

Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) постепенно улучшается, рассказала РИА Новости ее представитель Маргарита Соколова. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:54

2021-07-26T14:54

2021-07-26T16:39

шоубиз

маргарита соколова (директор макsим)

коронавирус covid-19

макsим (марина абросимова)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739880326_0:251:2048:1403_1920x0_80_0_0_2f887d79860b98d24185147a88a02543.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) постепенно улучшается, рассказала РИА Новости ее представитель Маргарита Соколова.Она уточнила, что периодически врачи выводят артистку из медикаментозного сна. "Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Это процесс постоянно регулируется. Полностью ее не вывели. <…> Есть времена, когда она спит, и бывает, когда она в сознании. <...> Это в последние дни", — добавила Соколова.Артистку подключили к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.Марина Абросимова стала популярной в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".

https://ria.ru/20210722/maksim-1742396864.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита соколова (директор макsим), коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)