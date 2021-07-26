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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210726/maksim-1742933525.html
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы - РИА Новости, 26.07.2021
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) постепенно улучшается, рассказала РИА Новости ее представитель Маргарита Соколова. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:54
2021-07-26T16:39
шоубиз
маргарита соколова (директор макsим)
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) постепенно улучшается, рассказала РИА Новости ее представитель Маргарита Соколова.Она уточнила, что периодически врачи выводят артистку из медикаментозного сна. "Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Это процесс постоянно регулируется. Полностью ее не вывели. &lt;…&gt; Есть времена, когда она спит, и бывает, когда она в сознании. &lt;...&gt; Это в последние дни", — добавила Соколова.Артистку подключили к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.Марина Абросимова стала популярной в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
https://ria.ru/20210722/maksim-1742396864.html
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маргарита соколова (директор макsим), коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)
14:54 26.07.2021 (обновлено: 16:39 26.07.2021)
 
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

Директор МакSим Маргарита Соколова рассказала о выводе певицы из медикаментозного сна

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) постепенно улучшается, рассказала РИА Новости ее представитель Маргарита Соколова.

"Она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит. <…> Есть улучшения, значит, это уже не "крайне", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что периодически врачи выводят артистку из медикаментозного сна.
"Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Это процесс постоянно регулируется. Полностью ее не вывели. <…> Есть времена, когда она спит, и бывает, когда она в сознании. <...> Это в последние дни", — добавила Соколова.
Артистку подключили к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.
Марина Абросимова стала популярной в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 16:14Шоубиз
Представитель МакSим опровергла новые данные СМИ о КТ певицы
 
ШоубизМаргарита Соколова (директор МакSим)Коронавирус COVID-19МакSим (Марина Абросимова)
 
 
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