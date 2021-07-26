18:14 26.07.2021 (обновлено: 23:52 26.07.2021)
Новый премьер-министр Ливана пообещал спасти страну от краха
Назначенный премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что он спасет страну от краха
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Назначенный премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что он взялся сформировать правительство страны в сотрудничестве с президентом Мишелем Ауном для того, чтобы спасти ее от краха, сообщает канцелярия президента страны в Twitter.
"Я принял решение выполнить эту задачу, чтобы избежать распространения огня. В сотрудничестве с президентом Ауном мы сформируем необходимое правительство, которое будет реализовывать французскую инициативу в интересах Ливана и его экономики, с целью спасти страну от краха",- цитирует слова Микати пресс-служба президента.
Ранее Микати дважды занимал пост премьера Ливана – в 2005 и 2011 – 2014 годах.
Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири на фоне протестов и Хассана Дияба после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Однако вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя такое решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования. В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. Харири подал в отставку 15 июля, не сформировав правительство.