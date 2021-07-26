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Президент Ливана уполномочил экс-премьера сформировать новое правительство
Президент Ливана уполномочил экс-премьера сформировать новое правительство - РИА Новости, 26.07.2021
Президент Ливана уполномочил экс-премьера сформировать новое правительство
Президент Ливана уполномочил бывшего премьер-министра страны Наджиба Микати сформировать новое правительство, сообщает канцелярия президента страны. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:45
2021-07-26T17:45
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Ливана уполномочил бывшего премьер-министра страны Наджиба Микати сформировать новое правительство, сообщает канцелярия президента страны."Микати: "Я согласился с президентом Ауном о необходимости скорейшего формирования правительства", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном аккаунте канцелярии в Twitter."Мы надеемся на формирование правительства в соответствии с французской инициативой. Я решил под свою ответственность не говорить. Лучшее слово - это дело",- цитирует слова Микати пресс-служба президента.
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наджиб микати, twitter, ливан, в мире
17:45 26.07.2021
 
Президент Ливана уполномочил экс-премьера сформировать новое правительство

Президент Ливана Мишель Аун уполномочил экс-премьера Наджиба Микати сформировать новое правительство

© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020
Флаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© AP Photo / Hussein Malla
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Ливана уполномочил бывшего премьер-министра страны Наджиба Микати сформировать новое правительство, сообщает канцелярия президента страны.
"Микати: "Я согласился с президентом Ауном о необходимости скорейшего формирования правительства", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном аккаунте канцелярии в Twitter.
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"Мы надеемся на формирование правительства в соответствии с французской инициативой. Я решил под свою ответственность не говорить. Лучшее слово - это дело",- цитирует слова Микати пресс-служба президента.
 
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