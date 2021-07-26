https://ria.ru/20210726/livan-1742974537.html

Президент Ливана уполномочил экс-премьера сформировать новое правительство

Президент Ливана уполномочил экс-премьера сформировать новое правительство - РИА Новости, 26.07.2021

Президент Ливана уполномочил экс-премьера сформировать новое правительство

Президент Ливана уполномочил бывшего премьер-министра страны Наджиба Микати сформировать новое правительство, сообщает канцелярия президента страны. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:45

2021-07-26T17:45

2021-07-26T17:45

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в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Ливана уполномочил бывшего премьер-министра страны Наджиба Микати сформировать новое правительство, сообщает канцелярия президента страны."Микати: "Я согласился с президентом Ауном о необходимости скорейшего формирования правительства", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном аккаунте канцелярии в Twitter."Мы надеемся на формирование правительства в соответствии с французской инициативой. Я решил под свою ответственность не говорить. Лучшее слово - это дело",- цитирует слова Микати пресс-служба президента.

https://ria.ru/20210713/livan-1741128627.html

ливан

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наджиб микати, twitter, ливан, в мире