https://ria.ru/20210726/livan-1742974537.html
Президент Ливана уполномочил экс-премьера сформировать новое правительство
Президент Ливана уполномочил экс-премьера сформировать новое правительство - РИА Новости, 26.07.2021
Президент Ливана уполномочил экс-премьера сформировать новое правительство
Президент Ливана уполномочил бывшего премьер-министра страны Наджиба Микати сформировать новое правительство, сообщает канцелярия президента страны. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:45
2021-07-26T17:45
2021-07-26T17:45
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Ливана уполномочил бывшего премьер-министра страны Наджиба Микати сформировать новое правительство, сообщает канцелярия президента страны."Микати: "Я согласился с президентом Ауном о необходимости скорейшего формирования правительства", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном аккаунте канцелярии в Twitter."Мы надеемся на формирование правительства в соответствии с французской инициативой. Я решил под свою ответственность не говорить. Лучшее слово - это дело",- цитирует слова Микати пресс-служба президента.
https://ria.ru/20210713/livan-1741128627.html
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наджиб микати, twitter, ливан, в мире
Президент Ливана уполномочил экс-премьера сформировать новое правительство
Президент Ливана Мишель Аун уполномочил экс-премьера Наджиба Микати сформировать новое правительство