https://ria.ru/20210726/kuznetsova-1742875127.html

Кузнецова призвала создать международную группу по вывозу детей из Сирии

Кузнецова призвала создать международную группу по вывозу детей из Сирии - РИА Новости, 26.07.2021

Кузнецова призвала создать международную группу по вывозу детей из Сирии

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в интервью РИА Новости, что пришло время сформировать международную правозащитную... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T10:39

2021-07-26T10:39

2021-07-26T10:39

россия

анна кузнецова

здоровье - общество

сирия

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в интервью РИА Новости, что пришло время сформировать международную правозащитную команду по вывозу детей из зон вооруженных конфликтов Сирии."Считаю, пора формировать правозащитную команду, которая дала бы хоть какую-то поддержку тем государствам, которые сегодня пытаются в одиночку спасти своих детей, им нужна поддержка, помощь и сопровождение", - сказала Кузнецова.Для решения проблемы вывоза детей из зон боев САР надо прилагать больше усилий, добавила Кузнецова. "Это реальные дела, которые нужны тысячам невинных детей, проживающих в жутких условиях. Их лозунгами не вернешь, надо работать", - сказала она.Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00.

https://ria.ru/20210704/deti-1739783189.html

россия

сирия

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2021

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россия, анна кузнецова, здоровье - общество, сирия