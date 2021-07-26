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Кузнецова призвала создать международную группу по вывозу детей из Сирии
Кузнецова призвала создать международную группу по вывозу детей из Сирии - РИА Новости, 26.07.2021
Кузнецова призвала создать международную группу по вывозу детей из Сирии
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в интервью РИА Новости, что пришло время сформировать международную правозащитную... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:39
2021-07-26T10:39
россия
анна кузнецова
здоровье - общество
сирия
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в интервью РИА Новости, что пришло время сформировать международную правозащитную команду по вывозу детей из зон вооруженных конфликтов Сирии."Считаю, пора формировать правозащитную команду, которая дала бы хоть какую-то поддержку тем государствам, которые сегодня пытаются в одиночку спасти своих детей, им нужна поддержка, помощь и сопровождение", - сказала Кузнецова.Для решения проблемы вывоза детей из зон боев САР надо прилагать больше усилий, добавила Кузнецова. "Это реальные дела, которые нужны тысячам невинных детей, проживающих в жутких условиях. Их лозунгами не вернешь, надо работать", - сказала она.Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00.
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россия, анна кузнецова, здоровье - общество, сирия
10:39 26.07.2021
 
Кузнецова призвала создать международную группу по вывозу детей из Сирии

Детский омбудсмен Кузнецова: пора формировать правозащитную команду по вывозу детей из Сирии

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : SANA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в интервью РИА Новости, что пришло время сформировать международную правозащитную команду по вывозу детей из зон вооруженных конфликтов Сирии.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 02:00
Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии
"Считаю, пора формировать правозащитную команду, которая дала бы хоть какую-то поддержку тем государствам, которые сегодня пытаются в одиночку спасти своих детей, им нужна поддержка, помощь и сопровождение", - сказала Кузнецова.
Для решения проблемы вывоза детей из зон боев САР надо прилагать больше усилий, добавила Кузнецова. "Это реальные дела, которые нужны тысячам невинных детей, проживающих в жутких условиях. Их лозунгами не вернешь, надо работать", - сказала она.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00.
 
РоссияАнна КузнецоваЗдоровье - ОбществоСирия
 
 
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