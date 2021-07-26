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Кузнецова призвала создать международную группу по вывозу детей из Сирии
Кузнецова призвала создать международную группу по вывозу детей из Сирии - РИА Новости, 26.07.2021
Кузнецова призвала создать международную группу по вывозу детей из Сирии
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в интервью РИА Новости, что пришло время сформировать международную правозащитную... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:39
2021-07-26T10:39
2021-07-26T10:39
россия
анна кузнецова
здоровье - общество
сирия
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в интервью РИА Новости, что пришло время сформировать международную правозащитную команду по вывозу детей из зон вооруженных конфликтов Сирии."Считаю, пора формировать правозащитную команду, которая дала бы хоть какую-то поддержку тем государствам, которые сегодня пытаются в одиночку спасти своих детей, им нужна поддержка, помощь и сопровождение", - сказала Кузнецова.Для решения проблемы вывоза детей из зон боев САР надо прилагать больше усилий, добавила Кузнецова. "Это реальные дела, которые нужны тысячам невинных детей, проживающих в жутких условиях. Их лозунгами не вернешь, надо работать", - сказала она.Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, анна кузнецова, здоровье - общество, сирия
Кузнецова призвала создать международную группу по вывозу детей из Сирии
Детский омбудсмен Кузнецова: пора формировать правозащитную команду по вывозу детей из Сирии
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова
заявила в интервью РИА Новости, что пришло время сформировать международную правозащитную команду по вывозу детей из зон вооруженных конфликтов Сирии
.
"Считаю, пора формировать правозащитную команду, которая дала бы хоть какую-то поддержку тем государствам, которые сегодня пытаются в одиночку спасти своих детей, им нужна поддержка, помощь и сопровождение", - сказала Кузнецова.
Для решения проблемы вывоза детей из зон боев САР надо прилагать больше усилий, добавила Кузнецова. "Это реальные дела, которые нужны тысячам невинных детей, проживающих в жутких условиях. Их лозунгами не вернешь, надо работать", - сказала она.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00.