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В Совфеде прокомментировали российские инициативы по Курилам
В Совфеде прокомментировали российские инициативы по Курилам - РИА Новости, 26.07.2021
В Совфеде прокомментировали российские инициативы по Курилам
Россия заинтересована в развитии экономического взаимодействия с Японией, но ни о каком пересмотре итогов II Мировой войны речи быть не может, заявил РИА... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T09:43
2021-07-26T10:32
дальний восток
михаил мишустин
россия
совет федерации рф
курильские острова
григорий карасин
япония
токио
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии экономического взаимодействия с Японией, но ни о каком пересмотре итогов II Мировой войны речи быть не может, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.Глава кабмина Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов рассказал, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории, возможность освободить от налогов предпринимателей и инвесторов, работающих на островах, а также премьер высказал мнение, что на территории надо сохранить пониженную ставку страховых взносов."Россия была бы заинтересована в экономическом взаимодействии со странами дальневосточного региона, в том числе с Японией. Но надо понимать, что ни о каком пересмотре итогов II Мировой войны речи быть не может. Речь идёт о сугубо экономических и финансовых вопросах, связанных с развитием Дальнего Востока, Сахалинской области и, в частности, Курил", - сказал Карасин.Сенатор отметил, что высказанные Мишустиным инициативы необходимо приветствовать."Они направлены на обеспечение ускоренного экономического развития", - сказал Карасин.На прошлом оперативном совещании с постоянными членами Совбеза Путин попросил Мишустина в ходе рабочей поездки на Дальний Восток обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах в части совместной работы с Японией. По словам Путина, РФ давно реализует с японскими партнерами "работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности".
https://ria.ru/20210625/kurily-1738563595.html
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дальний восток, михаил мишустин, россия, совет федерации рф, курильские острова, григорий карасин, япония, токио, в мире
09:43 26.07.2021 (обновлено: 10:32 26.07.2021)
 
В Совфеде прокомментировали российские инициативы по Курилам

Сенатор Карасин: Россия заинтересована в экономическом взаимодействии с Японией

© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Анто Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии экономического взаимодействия с Японией, но ни о каком пересмотре итогов II Мировой войны речи быть не может, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Глава кабмина Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов рассказал, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории, возможность освободить от налогов предпринимателей и инвесторов, работающих на островах, а также премьер высказал мнение, что на территории надо сохранить пониженную ставку страховых взносов.
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"Россия была бы заинтересована в экономическом взаимодействии со странами дальневосточного региона, в том числе с Японией. Но надо понимать, что ни о каком пересмотре итогов II Мировой войны речи быть не может. Речь идёт о сугубо экономических и финансовых вопросах, связанных с развитием Дальнего Востока, Сахалинской области и, в частности, Курил", - сказал Карасин.
Сенатор отметил, что высказанные Мишустиным инициативы необходимо приветствовать.
"Они направлены на обеспечение ускоренного экономического развития", - сказал Карасин.
На прошлом оперативном совещании с постоянными членами Совбеза Путин попросил Мишустина в ходе рабочей поездки на Дальний Восток обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах в части совместной работы с Японией. По словам Путина, РФ давно реализует с японскими партнерами "работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности".
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Дальний ВостокМихаил МишустинРоссияСовет Федерации РФКурильские островаГригорий КарасинЯпонияТокиоВ мире
 
 
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