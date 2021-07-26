https://ria.ru/20210726/kurily-1742867350.html

В Совфеде прокомментировали российские инициативы по Курилам

В Совфеде прокомментировали российские инициативы по Курилам - РИА Новости, 26.07.2021

В Совфеде прокомментировали российские инициативы по Курилам

Россия заинтересована в развитии экономического взаимодействия с Японией, но ни о каком пересмотре итогов II Мировой войны речи быть не может, заявил РИА... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T09:43

2021-07-26T09:43

2021-07-26T10:32

дальний восток

михаил мишустин

россия

совет федерации рф

курильские острова

григорий карасин

япония

токио

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии экономического взаимодействия с Японией, но ни о каком пересмотре итогов II Мировой войны речи быть не может, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.Глава кабмина Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов рассказал, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории, возможность освободить от налогов предпринимателей и инвесторов, работающих на островах, а также премьер высказал мнение, что на территории надо сохранить пониженную ставку страховых взносов."Россия была бы заинтересована в экономическом взаимодействии со странами дальневосточного региона, в том числе с Японией. Но надо понимать, что ни о каком пересмотре итогов II Мировой войны речи быть не может. Речь идёт о сугубо экономических и финансовых вопросах, связанных с развитием Дальнего Востока, Сахалинской области и, в частности, Курил", - сказал Карасин.Сенатор отметил, что высказанные Мишустиным инициативы необходимо приветствовать."Они направлены на обеспечение ускоренного экономического развития", - сказал Карасин.На прошлом оперативном совещании с постоянными членами Совбеза Путин попросил Мишустина в ходе рабочей поездки на Дальний Восток обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах в части совместной работы с Японией. По словам Путина, РФ давно реализует с японскими партнерами "работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности".

https://ria.ru/20210625/kurily-1738563595.html

https://ria.ru/20210607/kurily-1735925479.html

дальний восток

россия

курильские острова

япония

токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, михаил мишустин, россия, совет федерации рф, курильские острова, григорий карасин, япония, токио, в мире