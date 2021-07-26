09:43 26.07.2021 (обновлено: 10:32 26.07.2021)
В Совфеде прокомментировали российские инициативы по Курилам
Сенатор Карасин: Россия заинтересована в экономическом взаимодействии с Японией
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии экономического взаимодействия с Японией, но ни о каком пересмотре итогов II Мировой войны речи быть не может, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Глава кабмина Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов рассказал, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории, возможность освободить от налогов предпринимателей и инвесторов, работающих на островах, а также премьер высказал мнение, что на территории надо сохранить пониженную ставку страховых взносов.
"Россия была бы заинтересована в экономическом взаимодействии со странами дальневосточного региона, в том числе с Японией. Но надо понимать, что ни о каком пересмотре итогов II Мировой войны речи быть не может. Речь идёт о сугубо экономических и финансовых вопросах, связанных с развитием Дальнего Востока, Сахалинской области и, в частности, Курил", - сказал Карасин.
Сенатор отметил, что высказанные Мишустиным инициативы необходимо приветствовать.
"Они направлены на обеспечение ускоренного экономического развития", - сказал Карасин.
На прошлом оперативном совещании с постоянными членами Совбеза Путин попросил Мишустина в ходе рабочей поездки на Дальний Восток обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах в части совместной работы с Японией. По словам Путина, РФ давно реализует с японскими партнерами "работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности".
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