https://ria.ru/20210726/krym-1742947398.html
Переехавшего в Крым украинского спортсмена удивил обман Киева
Переехавшего в Крым украинского спортсмена удивил обман Киева - РИА Новости, 26.07.2021
Переехавшего в Крым украинского спортсмена удивил обман Киева
Спортсмен Максим Шихалиев, переехавший из Киева в Крым, рассказал на канале в YouTube о просчете украинских деятелей, надеявшихся на то, что полуостров придет в РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:54
2021-07-26T15:54
2021-07-26T16:47
россия
ситуация на украине
республика крым
севастополь
киев
украина
в мире
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Переехавшего в Крым украинского спортсмена разозлил обман Киева
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Спортсмен Максим Шихалиев, переехавший из Киева в Крым, рассказал на канале в YouTube о просчете украинских деятелей, надеявшихся на то, что полуостров придет в упадок."Нам обещали в прогнозах, что Севастополь резко уменьшится, все начнут бежать. <…> Ну а, как сейчас уже видится, наоборот, население увеличивается", — сказал он.По мнению спортсмена, регион начал динамично развиваться именно после воссоединения с Россией."Изменения просто разительные. За семь лет можно оценить — вот, Киев сравнить и Севастополь. <…> С Украиной сравнивать как-то не получается", — подытожил он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20210725/ukraina-1742706947.html
https://ria.ru/20210720/krym-1741957393.html
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россия, ситуация на украине, республика крым, севастополь, киев, украина, в мире
15:54 26.07.2021 (обновлено: 16:47 26.07.2021)
Переехавшего в Крым украинского спортсмена удивил обман Киева
Спортсмен Шихалиев, переехавший в Крым из Киева, назвал развитие полуострова динамичным