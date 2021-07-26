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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210726/kreschenie-1742977878.html
В РПЦ заявили, что продолжат считать Киев "матерью городов русских"
В РПЦ заявили, что продолжат считать Киев "матерью городов русских" - РИА Новости, 26.07.2021
В РПЦ заявили, что продолжат считать Киев "матерью городов русских"
Русская православная церковь не откажется от идеи празднования крещения Руси и продолжит считать Киев святым местом крещенской купели, заявил на... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:54
2021-07-26T17:54
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
игорь якимчук
владимир легойда
русская православная церковь
киев
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Русская православная церковь не откажется от идеи празднования крещения Руси и продолжит считать Киев святым местом крещенской купели, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине."Для нас Киев – это святое, священное место нашей (крещенской – ред.) купели. Поэтому его и называют матерью городов русских – таковым он и останется на века", - сказал Якимчук в ответ на вопрос, не стоит ли России и Украине "найти в истории другие, не связывающие их даты национальных религиозных праздников" из-за существующих политических разногласий.Он также отметил, что политические трудности, которые сейчас существуют, "возникли не впервые". "Наша история довольно сложная, было много междоусобиц. Но какие бы ни были противостояния, народная память сохраняла Киев как место крещения. Русская церковь никогда не откажется от такого понимания Киева", - подчеркнул священник.Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда согласился с этой позицией. "Совершенно поддерживаю то, что сказал отец Игорь. Киев – мать городов русских, имеет великое историческое значение. Политические изменения намного более краткосрочные и глубинного значения не имеют. Те нестроения, которые мы наблюдаем между странами, мы надеемся, что они пройдут благодаря тому, что у нас общая основа", - сказал Легойда.
https://ria.ru/20210721/zvon-1742175990.html
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россия, московский патриархат, игорь якимчук, владимир легойда, русская православная церковь, киев
17:54 26.07.2021
 
В РПЦ заявили, что продолжат считать Киев "матерью городов русских"

Протоиерей Игорь Якимчук: РПЦ по-прежнему считает Киев святым местом крещенской купели

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Русская православная церковь не откажется от идеи празднования крещения Руси и продолжит считать Киев святым местом крещенской купели, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине.
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"Для нас Киев – это святое, священное место нашей (крещенской – ред.) купели. Поэтому его и называют матерью городов русских – таковым он и останется на века", - сказал Якимчук в ответ на вопрос, не стоит ли России и Украине "найти в истории другие, не связывающие их даты национальных религиозных праздников" из-за существующих политических разногласий.
Он также отметил, что политические трудности, которые сейчас существуют, "возникли не впервые". "Наша история довольно сложная, было много междоусобиц. Но какие бы ни были противостояния, народная память сохраняла Киев как место крещения. Русская церковь никогда не откажется от такого понимания Киева", - подчеркнул священник.
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда согласился с этой позицией. "Совершенно поддерживаю то, что сказал отец Игорь. Киев – мать городов русских, имеет великое историческое значение. Политические изменения намного более краткосрочные и глубинного значения не имеют. Те нестроения, которые мы наблюдаем между странами, мы надеемся, что они пройдут благодаря тому, что у нас общая основа", - сказал Легойда.
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Религия и мировоззрениеРоссияМосковский ПатриархатИгорь ЯкимчукВладимир ЛегойдаРусская православная церковьКиев
 
 
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