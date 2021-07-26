https://ria.ru/20210726/koryavo-1742990962.html

Учитель Зеленского высказался о "корявой речи" президента

Учитель Зеленского высказался о "корявой речи" президента - РИА Новости, 26.07.2021

Учитель Зеленского высказался о "корявой речи" президента

Учитель Александр Авраменко, преподававший украинский язык Владимиру Зеленскому, назвал речь главы государства "далекой от идеала" из-за недостатка практики в... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:56

2021-07-26T18:56

2021-07-26T19:22

ситуация на украине

языки

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Учитель Александр Авраменко, преподававший украинский язык Владимиру Зеленскому, назвал речь главы государства "далекой от идеала" из-за недостатка практики в прошлом."Мягкие шипящие, это "шшьо" вместо "що", русизмы, корявые грамматические формы. <...> Работать и работать. Но жизнь заставила на украинский перейти", — отметил он в беседе с порталом Obozrevatel.Авраменко подчеркнул, что Зеленский изучал украинский еще до вступления в должность президента. По мнению преподавателя, освоению языка мешало то, что в окружении и семье его ученика никто не говорил по-украински.В апреле 2019 года на Украине приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите. Этим же законом предлагалось ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, а также штрафы за нарушение норм закона. Некоторые статьи вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года на телевидении должны транслироваться переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы.

https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html

https://ria.ru/20210725/yazyk-1742803634.html

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ситуация на украине, языки, владимир зеленский, украина, в мире