Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/koryavo-1742990962.html
Учитель Зеленского высказался о "корявой речи" президента
Учитель Зеленского высказался о "корявой речи" президента - РИА Новости, 26.07.2021
Учитель Зеленского высказался о "корявой речи" президента
Учитель Александр Авраменко, преподававший украинский язык Владимиру Зеленскому, назвал речь главы государства "далекой от идеала" из-за недостатка практики в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:56
2021-07-26T19:22
ситуация на украине
языки
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ceb543db0285bbf42eac5c6a9ced2d6.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Учитель Александр Авраменко, преподававший украинский язык Владимиру Зеленскому, назвал речь главы государства "далекой от идеала" из-за недостатка практики в прошлом."Мягкие шипящие, это "шшьо" вместо "що", русизмы, корявые грамматические формы. &lt;...&gt; Работать и работать. Но жизнь заставила на украинский перейти", — отметил он в беседе с порталом Obozrevatel.Авраменко подчеркнул, что Зеленский изучал украинский еще до вступления в должность президента. По мнению преподавателя, освоению языка мешало то, что в окружении и семье его ученика никто не говорил по-украински.В апреле 2019 года на Украине приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите. Этим же законом предлагалось ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, а также штрафы за нарушение норм закона. Некоторые статьи вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года на телевидении должны транслироваться переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы.
https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html
https://ria.ru/20210725/yazyk-1742803634.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f284898c4bcbd2a64c5308ac0b34f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, языки, владимир зеленский, украина, в мире
18:56 26.07.2021 (обновлено: 19:22 26.07.2021)
 
Учитель Зеленского высказался о "корявой речи" президента

Украинский учитель Авраменко заметил в речи Зеленского русизмы и "корявые формы"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Учитель Александр Авраменко, преподававший украинский язык Владимиру Зеленскому, назвал речь главы государства "далекой от идеала" из-за недостатка практики в прошлом.
"Мягкие шипящие, это "шшьо" вместо "що", русизмы, корявые грамматические формы. <...> Работать и работать. Но жизнь заставила на украинский перейти", — отметил он в беседе с порталом Obozrevatel.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 08:00
Зеленский провозгласил борьбу с русскими Украины
Авраменко подчеркнул, что Зеленский изучал украинский еще до вступления в должность президента. По мнению преподавателя, освоению языка мешало то, что в окружении и семье его ученика никто не говорил по-украински.
В апреле 2019 года на Украине приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите. Этим же законом предлагалось ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, а также штрафы за нарушение норм закона. Некоторые статьи вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года на телевидении должны транслироваться переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы.
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 15:24
В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
 
Ситуация на УкраинеязыкиВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
03:10Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
Лента новостейМолния