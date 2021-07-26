18:56 26.07.2021 (обновлено: 19:22 26.07.2021)
Учитель Зеленского высказался о "корявой речи" президента
Украинский учитель Авраменко заметил в речи Зеленского русизмы и "корявые формы"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Учитель Александр Авраменко, преподававший украинский язык Владимиру Зеленскому, назвал речь главы государства "далекой от идеала" из-за недостатка практики в прошлом.
"Мягкие шипящие, это "шшьо" вместо "що", русизмы, корявые грамматические формы. <...> Работать и работать. Но жизнь заставила на украинский перейти", — отметил он в беседе с порталом Obozrevatel.
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Авраменко подчеркнул, что Зеленский изучал украинский еще до вступления в должность президента. По мнению преподавателя, освоению языка мешало то, что в окружении и семье его ученика никто не говорил по-украински.
В апреле 2019 года на Украине приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите. Этим же законом предлагалось ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, а также штрафы за нарушение норм закона. Некоторые статьи вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года на телевидении должны транслироваться переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы.