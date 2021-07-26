https://ria.ru/20210726/khvost-1742861777.html

Вирусолог рассказал о новом потенциальном свойстве вакцин от коронавируса

Вирусолог рассказал о новом потенциальном свойстве вакцин от коронавируса - РИА Новости, 26.07.2021

Вирусолог рассказал о новом потенциальном свойстве вакцин от коронавируса

Вакцинация может помочь предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T08:53

2021-07-26T08:53

2021-07-26T11:03

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей водовозов

общество

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Вирусолог рассказал, как вакцинация помогает "отрубить ковидный хвост"

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Вакцинация может помочь предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций. Таким мнением поделился с Ura.ru врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.Для доказательства нужно провести эксперимент, добавил специалист."Экспериментальную группу с постковидным хвостом мы бы привили, а контрольную нет, и посмотрели, что и как работает", — пояснил Водовозов.Схожего мнения придерживается вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. По его словам, в реабилитационных центрах для переболевших COVID-19 "привитых людей, в принципе, не наблюдается".В России проходит активная прививочная кампания. Жителям страны доступен препарат "Спутник V", кроме того, в некоторых поликлиниках можно привиться "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210724/medotvod-1742677869.html

https://ria.ru/20210722/strakh-1742301339.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей водовозов, общество