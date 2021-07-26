08:53 26.07.2021 (обновлено: 11:03 26.07.2021)
Вирусолог рассказал о новом потенциальном свойстве вакцин от коронавируса
Вирусолог Алексей Водовозов: вакцины от коронавируса могут защитить от постковидного синдрома
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Вакцинация может помочь предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций. Таким мнением поделился с Ura.ru врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
"Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост <…> Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную", — сказал он.
Для доказательства нужно провести эксперимент, добавил специалист.
"Экспериментальную группу с постковидным хвостом мы бы привили, а контрольную нет, и посмотрели, что и как работает", — пояснил Водовозов.
Схожего мнения придерживается вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. По его словам, в реабилитационных центрах для переболевших COVID-19 "привитых людей, в принципе, не наблюдается".
"Постковидный синдром возникает тогда, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах нашего организма. Соответственно, имея функцию защиты предварительной, мы спасаемся от постковидного синдрома", — считает он.
В России проходит активная прививочная кампания. Жителям страны доступен препарат "Спутник V", кроме того, в некоторых поликлиниках можно привиться "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".