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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210726/khvost-1742861777.html
Вирусолог рассказал о новом потенциальном свойстве вакцин от коронавируса
Вирусолог рассказал о новом потенциальном свойстве вакцин от коронавируса - РИА Новости, 26.07.2021
Вирусолог рассказал о новом потенциальном свойстве вакцин от коронавируса
Вакцинация может помочь предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T08:53
2021-07-26T11:03
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей водовозов
общество
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Вирусолог рассказал, как вакцинация помогает "отрубить ковидный хвост"
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Вакцинация может помочь предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций. Таким мнением поделился с Ura.ru врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.Для доказательства нужно провести эксперимент, добавил специалист."Экспериментальную группу с постковидным хвостом мы бы привили, а контрольную нет, и посмотрели, что и как работает", — пояснил Водовозов.Схожего мнения придерживается вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. По его словам, в реабилитационных центрах для переболевших COVID-19 "привитых людей, в принципе, не наблюдается".В России проходит активная прививочная кампания. Жителям страны доступен препарат "Спутник V", кроме того, в некоторых поликлиниках можно привиться "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210724/medotvod-1742677869.html
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей водовозов, общество
08:53 26.07.2021 (обновлено: 11:03 26.07.2021)
 
Вирусолог рассказал о новом потенциальном свойстве вакцин от коронавируса

Вирусолог Алексей Водовозов: вакцины от коронавируса могут защитить от постковидного синдрома

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Вакцинация может помочь предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций. Таким мнением поделился с Ura.ru врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

"Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост <…> Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную", — сказал он.

Для доказательства нужно провести эксперимент, добавил специалист.
"Экспериментальную группу с постковидным хвостом мы бы привили, а контрольную нет, и посмотрели, что и как работает", — пояснил Водовозов.
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Схожего мнения придерживается вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. По его словам, в реабилитационных центрах для переболевших COVID-19 "привитых людей, в принципе, не наблюдается".

"Постковидный синдром возникает тогда, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах нашего организма. Соответственно, имея функцию защиты предварительной, мы спасаемся от постковидного синдрома", — считает он.

В России проходит активная прививочная кампания. Жителям страны доступен препарат "Спутник V", кроме того, в некоторых поликлиниках можно привиться "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
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